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üzem
Balatonboglár
állami gazdaság
bor

Fél évszázad után bezárt a legendás balatoni üzem: a Martinit is innen vitték külföldre – utcára kerülnek a dolgozók, nem tudták lekövetni a változásokat

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Bezárt az üzem, ahol egykor magyar alapborból készült a Martini. A BB balatonboglári borgazdasága június 30-án fejezte be működését.
VG
2026.07.24, 10:04
Frissítve: 2026.07.24, 10:05

Több mint fél évszázad után június 30-án bezárt a BB balatonboglári borgazdasága és feldolgozóüzeme.

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Bezárt a BB balatonboglári borgazdasága / Fotó: berni0004 / Shutterstock

 A szőlőfeldolgozás azonban nem szűnik meg: a borvidék egy másik telephelyén folytatódik, és a BB márka termékei is az üzletek polcain maradnak.

A döntést az alapanyag-ellátás hosszú távú átalakulásával és az üzem kihasználtságának fokozatos csökkenésével indokolta a vállalat. 

Az 1970-es években épült, jelentős kapacitású feldolgozó működtetése mára gazdaságtalanná vált. A bezárás 26 munkavállalót érint.

A balatonboglári üzem története messze túlmutat a borkészítésen. Az egykor a Balatonboglári Állami Gazdasághoz, később pedig a BB-hez tartozó italkombinátban bort, pezsgőt és üdítőt is gyártottak, sőt egy időben az olasz Martini vermutot is itt palackozták.

Balatonbogláron készült a magyar Martini

A Martini az 1960-as években jelent meg Magyarországon. Az importált italból azonban nem lehetett korlátlan mennyiséget behozni, mivel az olasz gyártónak nyugati devizában kellett fizetni, abból pedig a szocialista Magyarországnak kevés állt rendelkezésére.

Balatonbogláron készült bor, pezsgő, üdítő és olasz Martini is
Balatonbogláron készült bor, pezsgő, üdítő és olasz Martini is / Fotó: Konyhaművészet / Arcanum

Megoldásként 1978-ban megkezdődött a vermut hazai palackozása a Balatonboglári Állami Gazdaságban. 

A Gasztrorégész beszámolója szerint a Martini és a Balatonboglári Állami Gazdaság együttműködése olyan sikeresnek bizonyult, hogy 1982-ben új alapokra helyezték a vermut magyarországi gyártását. 

Az olasz vállalat megfelelőnek találta boglári borászat technológiai színvonalát és az ott készülő borok minőségét, ezért hozzájárultak ahhoz, hogy a hazai forgalomba kerülő Martini már magyar alapborból készüljön.

Az új konstrukció szerint Balatonbogláron állították elő a vermut alapjául szolgáló bort, míg az olasz fél biztosította a macerátumot, vagyis a Martini jellegzetes ízét adó, mintegy 150 év alatt kialakított és szigorúan őrzött fűszerkeveréket. 

A megállapodás gazdasági szempontból is rendkívül előnyös volt. Korábban a Délker Vállalat évente mintegy 200 ezer palack kész Martinit importált, amelyért teljes egészében nyugati devizával kellett fizetnie. A boglári gyártás elindításával azonban ugyanakkora devizakiadás mellett már egymillió palack kerülhetett forgalomba, mivel külföldről csak a különleges fűszerkeveréket kellett beszerezni.

Az együttműködéssel mindkét fél jól járt. Magyarország jelentősen növelhette a Martini kínálatát anélkül, hogy emelkedett volna a devizaigény, az olasz cég nyeresége pedig nem csökkent, miközben terméke a korábbinál jóval szélesebb körben vált elérhetővé. 

Egyre nagyobb nyomás alatt a borászatok

A balatonboglári üzem bezárása egy olyan időszakban történt, amikor a magyar borágazat szereplői egyre több nehézséggel szembesülnek. Különösen sérülékenyek azok a kisebb, évente 15–30 ezer palackot előállító családi borászatok, amelyeket nem hobbiként, hanem piaci alapon működő vállalkozásként hoztak létre.

A borfogyasztás évek óta csökken. A fiatalabb generációk körében mérséklődött a bor iránti kereslet, 

miközben az idősebb vásárlók gyakran egészségügyi megfontolásokból fogyasztanak kevesebb alkoholt. Ezzel párhuzamosan emelkednek a termelési költségek, és a korábban jelentős segítséget nyújtó pályázati források sem helyettesíthetik tartósan a piaci bevételeket.

Sok családi vállalkozásnál a generációváltás is megoldatlan: nincs olyan utód, aki továbbvinné a borászatot. A tulajdonosok emiatt nehezen tudják értékesíteni vagy más formában hasznosítani az évtizedek alatt felépített gazdaságot.

A gondokat tovább súlyosbítja a szőlő aranyszínű sárgaságának terjedése. A betegség jelentős károkat okozhat az ültetvényekben, miközben növeli a védekezés költségeit és a termelés kockázatait.

Magyarországon becslések szerint 300–400 olyan borászat működik, amely már túlmutat a hobbiszinten, de még nem sorolható a nagyüzemek közé. 

Ezeknek a vállalkozásoknak a következő években egyszerre kell alkalmazkodniuk a fogyasztási szokások változásához, a növekvő költségekhez, a növény-egészségügyi veszélyekhez és a generációváltás nehézségeihez. 

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