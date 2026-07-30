Ezt nem akarta Szijjártó Péter: hiába adta a legolcsóbb ajánlatot, óriási üzletet bukott el a BYD – inkább törölték a teljes közbeszerzést
Hiába adta a legkedvezőbb ajánlatot a BYD Europe a csehországi Decín elektromosbusz-tenderén, a kínai gyártó végül nem jutott megrendeléshez. A közlekedési vállalat ugyanis nem hirdetett győztest, hanem az egész, közel 3 milliárd forintos közbeszerzést visszavonta – írta a Magyarbusz.
Hiába a legkedvezőbb ajánlat, végül nem sikerült megszereznie első jelentős csehországi buszmegrendelését a BYD Europe-nak.
A kínai gyártó a Decín városi közlekedési vállalat (DPMD) által kiírt tenderen egyértelműen a legalacsonyabb árat kínálta, a közlekedési cég azonban végül nem hirdetett nyertest, hanem megszüntette az egész közbeszerzési eljárást.
A nyílt tender 17 darab, 12–13 méteres alacsonypadlós elektromos autóbusz beszerzéséről szólt. A közbeszerzés becsült értéke nettó 192,562 millió cseh korona volt, miközben a BYD Europe 189,507 millió koronás ajánlatot adott, vagyis még a becsült összegnél is olcsóbban vállalta volna a teljesítést.
A második legkedvezőbb ajánlatot a cseh SOR Libchavy nyújtotta be 202,3 millió cseh koronáért, míg a Daimler Buses Ceska republika, a Solaris, a MAN Truck & Bus Czech Republic és az Iveco Czech Republic ennél is magasabb árat ajánlott. A BYD ajánlata csaknem 13 millió koronával volt kedvezőbb a második helyezetténél, a legdrágább pályázathoz képest pedig több mint 34 millió koronás különbséget jelentett.
Külön figyelemre méltó, hogy a közbeszerzési dokumentáció szerint valamennyi ajánlat érvényes volt, egyetlen pályázót sem zártak ki.
A DPMD ezúttal is engedte az Európai Gazdasági Térségen kívüli gyártók indulását, ugyanakkor előírta, hogy az autóbuszok uniós eredetű alkatrészeinek aránya érje el az 50 százalékot. Mivel a BYD ajánlata érvényesnek bizonyult, ezt a feltételt is teljesítette.
A közlekedési vállalat végül nem a pályázatokkal kapcsolatban talált problémát. Indoklása szerint a rendelkezésre álló állami támogatást a lehető legnagyobb mértékben szeretné kihasználni, ezért módosítaná a beszerzés műszaki tartalmát, vagyis a megvásárolni kívánt elektromos buszok darabszámát és összetételét. Mivel erre az ajánlattételi határidő lejárta után már nincs lehetőség, a teljes közbeszerzést visszavonta, és várhatóan új eljárást ír ki.
A BYD európai terjeszkedése így is megállíthatatlan
Az ügy azért is érdekes, mert a BYD nemrég jelentős vezetői erősítést jelentett be. A vállalat globális külső kapcsolatokért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetőjeként csatlakozott a kínai céghez Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter. Feladatköre nem kizárólag a személyautókra terjed ki: az új üzletágak fejlesztéséért viselt globális felelőssége magában foglalhatja a BYD elektromosbusz-üzletágának és más e-mobilitási tevékenységeinek nemzetközi terjeszkedését is.
Ennek alapján a csehországi busztender is olyan projekt lehetett, amely stratégiai jelentőséggel bírhat a BYD európai növekedése szempontjából. Bár a vállalat ezúttal nem jutott szerződéshez, a tender visszavonása nem jelenti azt, hogy a későbbiekben ne próbálkozhatna ismét a cseh piacon.
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Komoly pénzügyi következményekkel nézhet szembe a BYD Törökországban, ha hivatalosan is lemondja az egymilliárd dolláros manisai autógyár-beruházását. A török kormány visszakövetelheti a BYD-tól az eddig biztosított állami kedvezményeket, a vámmentességet, sőt a vállalat által kapott ipari területet is visszaveheti. Eközben Magyarországon Orbán Viktor volt miniszterelnök az idei tusványosi rendezvényen arról beszélt, hogy személyesen kérte és támogatta Szijjártó Péter kinevezését a kínai autógyártó vezetésébe.