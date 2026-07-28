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ContiTech
sztrájkbizottság
gumigyár
munkabeszüntetés

Forrongnak a munkások Magyarországon: újabb gyárban jelentették be a sztrájkot – reménytelen helyzetben a német autóipari multi

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A szakszervezet már a munkabeszüntetés jogi előkészítését is megkezdte. A ContiTech szegedi gyárának dolgozói szerint a növekvő terhek mellett elmaradtak a bérek a korábbi szinttől.
VG
2026.07.28, 19:30
Frissítve: 2026.07.28, 20:32

Sztrájkbizottság alakult a ContiTech Rubber Industrial Kft. szegedi gyárában, miután a dolgozók és a szakszervezet nem fogadták el a munkáltató által felajánlott egyszeri, bruttó 100 ezer forintos juttatás feltételeit. A munkavállalók szerint valódi bérmegállapodásra van szükség, ellenkező esetben megkezdik a munkabeszüntetés előkészítését.

Contitech
Feszültség alakult ki a ContiTech szegedi üzemében a béremelés és az egyszeri jutalom miatt / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A vita középpontjában egy egyszeri, bruttó 100 ezer forintos SZÉP-kártyás juttatás áll. 

A szakszervezet szerint a munkáltató június 22-én egy, az érdekképviselet előzetes bevonása nélkül megtartott munkásgyűlésen jelentette be az összeget, amelyet azonban feltételekhez kötött.

A Gumiipari Szakszervezeti Szövetség elnöke, Radics Gábor szerint a jutalom kifizetésének feltétele az lett volna, hogy a szakszervezet elfogadja a cég által egyoldalúan bevezetett, áprilistól érvényes 6,5 százalékos béremelést, valamint a dolgozók egy évre mondjanak le kollektív érdekérvényesítési jogaikról.

A szakszervezet ezt nem fogadta el, és úgy látja, a munkáltató ezzel nyomást próbált gyakorolni a munkavállalókra. Radics Gábor szerint a dolgozók azt szeretnék elérni, hogy vagy feltétel nélkül kapják meg a 100 ezer forintos juttatást, vagy kezdődjenek valódi bértárgyalások.

Az érdekképviselet további 2 százalékos, áprilisig visszamenőleges béremelést követel, amely szerintük éves szinten mintegy 6 százalékos nominális keresetnövekedést jelentene. A szakszervezet szerint a jelenlegi emelés valójában kevesebb mint 5 százalékos éves hatást eredményez.

Régóta elégedetlenek a ContiTech dolgozói

Radics Gábor hangsúlyozta: még a követelt emeléssel együtt is elmaradnának a bérek a szegedi üzem korábbi színvonalától. Szerinte a gyárban hagyományosan magasabb fizetések kompenzálták a nehezebb munkakörülményeket, miközben az utóbbi időszakban a dolgozók terhei is növekedtek.

A szakszervezeti vezető szerint a hatékonyságnövelési intézkedések miatt a fizikai és szellemi munkakörökben dolgozókra is egyre több feladat hárul, több esetben pedig a nyugdíjba vonuló munkatársak feladatait a megmaradó dolgozók között osztják szét.

A munkáltatót már tájékoztatták a sztrájkbizottság megalakulásáról, a szakszervezet pedig jogászok bevonásával készíti elő az esetleges munkabeszüntetést. 

A ContiTech az MTI megkeresésére azt közölte, hogy később tud tájékoztatást adni a kialakult helyzetről.

A szegedi gyárat működtető ContiTech Rubber Industrial Kft. a nyilvánosan elérhető cégadatok szerint tavaly 50,346 milliárd forintos nettó árbevételt ért el, amely mintegy 7 százalékkal maradt el az előző évi szinttől. A társaság értékesítésének 96 százaléka exportból származott, adózott eredménye pedig 24,564 milliárd forintra emelkedett, ami 37 százalékos növekedést jelentett 2024-hez képest.

Dermesztő: épp szabadul magyar gyáraitól is a német autóipari multi, az egyikben máris sztrájk jöhet – „További bérkövetelések teljesítésére jelenleg nincs lehetőségünk”

Fokozódik a helyzet a szegedi ContiTech Rubber Industrial Kft.-nél, a BYD szomszédjában, ahol a Szegedi Gumigyár Szakszervezeti Alapszervezete (SzGSzA) sztrájkbizottság felállításáról döntött a munkáltatói oldal több kifogásolt lépése, de elsősorban a javadalmazási kérdések közötti markáns különbségek miatt. A Continentalból éppen a leválasztás alatti üzletágba tagozódó szegedi ContiTech most a Világgazdaságnak nyilatkozott: a cég szerint idénre már megtették a bérintézkedéseket, jelenleg nem tudnak eleget tenni a további követeléseknek.

 

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