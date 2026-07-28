Forrongnak a munkások Magyarországon: újabb gyárban jelentették be a sztrájkot – reménytelen helyzetben a német autóipari multi

Sztrájkbizottság alakult a ContiTech Rubber Industrial Kft. szegedi gyárában, miután a dolgozók és a szakszervezet nem fogadták el a munkáltató által felajánlott egyszeri, bruttó 100 ezer forintos juttatás feltételeit. A munkavállalók szerint valódi bérmegállapodásra van szükség, ellenkező esetben megkezdik a munkabeszüntetés előkészítését.

Feszültség alakult ki a ContiTech szegedi üzemében a béremelés és az egyszeri jutalom miatt / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A vita középpontjában egy egyszeri, bruttó 100 ezer forintos SZÉP-kártyás juttatás áll.

A szakszervezet szerint a munkáltató június 22-én egy, az érdekképviselet előzetes bevonása nélkül megtartott munkásgyűlésen jelentette be az összeget, amelyet azonban feltételekhez kötött.

A Gumiipari Szakszervezeti Szövetség elnöke, Radics Gábor szerint a jutalom kifizetésének feltétele az lett volna, hogy a szakszervezet elfogadja a cég által egyoldalúan bevezetett, áprilistól érvényes 6,5 százalékos béremelést, valamint a dolgozók egy évre mondjanak le kollektív érdekérvényesítési jogaikról.

A szakszervezet ezt nem fogadta el, és úgy látja, a munkáltató ezzel nyomást próbált gyakorolni a munkavállalókra. Radics Gábor szerint a dolgozók azt szeretnék elérni, hogy vagy feltétel nélkül kapják meg a 100 ezer forintos juttatást, vagy kezdődjenek valódi bértárgyalások.

Az érdekképviselet további 2 százalékos, áprilisig visszamenőleges béremelést követel, amely szerintük éves szinten mintegy 6 százalékos nominális keresetnövekedést jelentene. A szakszervezet szerint a jelenlegi emelés valójában kevesebb mint 5 százalékos éves hatást eredményez.

Régóta elégedetlenek a ContiTech dolgozói

Radics Gábor hangsúlyozta: még a követelt emeléssel együtt is elmaradnának a bérek a szegedi üzem korábbi színvonalától. Szerinte a gyárban hagyományosan magasabb fizetések kompenzálták a nehezebb munkakörülményeket, miközben az utóbbi időszakban a dolgozók terhei is növekedtek.

A szakszervezeti vezető szerint a hatékonyságnövelési intézkedések miatt a fizikai és szellemi munkakörökben dolgozókra is egyre több feladat hárul, több esetben pedig a nyugdíjba vonuló munkatársak feladatait a megmaradó dolgozók között osztják szét.

A munkáltatót már tájékoztatták a sztrájkbizottság megalakulásáról, a szakszervezet pedig jogászok bevonásával készíti elő az esetleges munkabeszüntetést.

A ContiTech az MTI megkeresésére azt közölte, hogy később tud tájékoztatást adni a kialakult helyzetről.