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Semcorp Csoport
akkumulátorgyártás
Debrecen

Betelt a pohár Debrecenben: a polgármester nem kér a botrányokból, az akkumulátoróriás azonnali távozását követeli

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Papp László minden korábbinál keményebb álláspontra helyezkedett a Semcorp ügyében. A debreceni polgármester szerint a vállalatnak más gyártási helyszínt kell keresnie.
VG
2026.07.01, 16:21
Frissítve: 2026.07.01, 16:40

Újabb éles nyilatkozattal reagált a Semcorp körüli botrányra Papp László debreceni polgármester, aki egyértelművé tette: a vállalat tevékenységét nem tartja kívánatosnak Debrecenben, és felszólította a céget, hogy fejezze be működését a városban.

Semcorp Hungary, Debrecen, akkumulátor
Tovább fokozódik a feszültség a Semcorp körül Debrecenben / Fotó: Semcorp Hungary

Jelentősen szigorított hangnemén Papp László debreceni polgármester a Semcorp ügyében. Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében kijelentette:

A SEMCORP tevékenysége nem kívánatos Debrecenben. Felszólítjuk a vállalatot, hogy fejezze be a tevékenységét városunkban, azt telepítse át más gyártási helyszínre!

Ez azért is figyelemre méltó, mert a városvezető korábban elsősorban a hatósági vizsgálatok és az esetleges jogsértések kivizsgálását sürgette. Most azonban már nyíltan azt követeli, hogy a kínai tulajdonú szeparátorfólia-gyártó hagyja el Debrecent.

Véget érhet a Semcorp történetének debreceni fejezete

A háttérben a közelmúltban nyilvánosságra került hatósági intézkedések állnak. A környezetvédelmi hatóság ismét felfüggesztette a Semcorp debreceni üzemének egyes tevékenységeit, miután több mintában is határértéket meghaladó mennyiségben mutattak ki különböző fémeket és félfémeket. A vizsgálatok monitoring kutakból, a csapadékvíz-elvezető rendszerből és egy tározóból vett minták alapján készültek.

A hatóság tájékoztatása szerint a vállalat korábban késedelmesen küldte meg a kötelező mintavételi eredményeket, ami miatt bírságot is kiszabtak. A mérések során több anyagnál – köztük alumínium, nikkel, ólom és arzén esetében – határérték-túllépést állapítottak meg. Emiatt a céget több kötelezés mellett a tevékenység egy részének azonnali felfüggesztésére is kötelezték.

Papp László már korábban is büntetőfeljelentést helyezett kilátásba, valamint teljes körű vizsgálatot és a felelősök elszámoltatását sürgette. 

Mostani bejegyzése azonban egyértelmű politikai üzenetet hordoz: álláspontja szerint a Semcorpnak már nincs helye Debrecenben.

A Semcorp Debrecenben akkumulátoripari szeparátorfóliát gyárt, amely a lítiumion-akkumulátorok egyik fontos alkatrésze. Az elmúlt időszakban azonban a vállalat működését több hatósági eljárás és környezetvédelmi vizsgálat is érintette. A mostani ügy újabb fejezetet nyithat a Debrecenben zajló akkumulátoripari beruházások körüli vitában, különösen annak fényében, hogy a város polgármestere immár nem a működés szigorúbb ellenőrzését, hanem a vállalat teljes kivonulását követeli.

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Újabb környezetvédelmi botrány robbant ki a debreceni Semcorp körül. A hatóságok több fém és félfém esetében is határérték feletti szennyezést állapítottak meg. A debreceni gyár tevékenységét ismét felfüggesztik, miközben Papp László polgármestere büntetőfeljelentést jelentett be az ügyben.

 

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