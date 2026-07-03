Doktor24: megúszta Kóka János cége, a Fővárosi Törvényszék beismerte a hibát – visszamenőleg törölték az eljárást

Visszamenőleges hatállyal megszüntette a Fővárosi Törvényszék a Doktor24 Medicina Zrt. ellen indított felszámolási eljárást. A döntés nyomán a társaság mentesült a felszámolás jogkövetkezményei alól, és a cég szerint működése ismét a megszokott rendben folytatódhat.

Néhány nappal a nagy visszhangot kiváltó felszámolási eljárás után újabb fordulat történt a Doktor24 ügyében / Fotó: BSIP via AFP

A vállalat pénteken, az MTI-hez eljuttatott közleményében közölte, hogy ezzel mentesült a felszámolás valamennyi jogkövetkezménye alól. A cég vezetése üdvözölte a döntést, hangsúlyozva, hogy ennek eredményeként a Doktor24 működése visszatérhetett a rendes kerékvágásba. A társaság szerint ezzel lezárult az az ügy, amely az elmúlt napokban komoly figyelmet kapott.

A felszámolási eljárás híre kedden vált ismertté. Akkor derült ki, hogy a Fővárosi Törvényszék június 26-án rendelte el a Doktor24 Medicina Zrt. felszámolását.

A vállalat már akkor is azt hangsúlyozta, hogy nem fizetésképtelenség áll a háttérben, hanem egy eljárásjogi vita.

A cég tulajdonosai, Kóka János és Lancz Róbert azt közölték, hogy az ügy alapját egy mintegy 40 millió forintos beszállítói követelés képezte. Állításuk szerint a vitás helyzet nem abból fakadt, hogy a társaság ne tudta volna teljesíteni fizetési kötelezettségét, hanem abból, hogy szerintük súlyos eljárási hiba történt.

Kóka János úgy fogalmazott, hogy a másodfokú bírósági döntést csak jelentős késéssel kézbesítették számukra, miközben a felszámolást elrendelő végzés már megjelent a Cégközlönyben. Értelmezése szerint emiatt jogellenesen estek el attól a lehetőségtől, hogy a követelést határidőben rendezzék, és így elkerüljék a felszámolási eljárást. Ezt a helyzetet súlyos bírói műhibának nevezte.

A Fővárosi Törvényszék még kedden reagált ezekre az állításokra. Közleményében azt írta, hogy a felszámolási eljárás jogerős volt, és a hatályos jogszabályoknak megfelelően zajlott le.

Minden rendben volt Doktor24 pénzügyeivel

Lancz Róbert ugyanakkor a HVG-nek azt mondta, hogy a vitatott, mintegy 40 millió forintos követelést azon a napon rendezték, amikor kézhez kapták a másodfokú döntést. Tájékoztatása szerint ezt a hitelező is visszaigazolta, majd a felek közösen kezdeményezték a felszámolási eljárás megszüntetését.