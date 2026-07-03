Deviza
EUR/HUF353,48 -0,14% USD/HUF309,02 -0,28% GBP/HUF412,71 -0,12% CHF/HUF384,62 -0,15% PLN/HUF82,42 -0,13% RON/HUF67,59 -0,06% CZK/HUF14,62 -0,05% EUR/HUF353,48 -0,14% USD/HUF309,02 -0,28% GBP/HUF412,71 -0,12% CHF/HUF384,62 -0,15% PLN/HUF82,42 -0,13% RON/HUF67,59 -0,06% CZK/HUF14,62 -0,05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX143 072,29 +0,94% MTELEKOM2 670 +0,38% MOL3 910 +2,89% OTP46 920 +0,45% RICHTER12 190 +0,66% OPUS366 +0,27% ANY7 830 +0,38% AUTOWALLIS142,5 -0,35% WABERERS4 970 +0,4% BUMIX9 381,56 +0,71% CETOP4 741,57 +0,51% CETOP NTR3 033,28 +0,51% BUX143 072,29 +0,94% MTELEKOM2 670 +0,38% MOL3 910 +2,89% OTP46 920 +0,45% RICHTER12 190 +0,66% OPUS366 +0,27% ANY7 830 +0,38% AUTOWALLIS142,5 -0,35% WABERERS4 970 +0,4% BUMIX9 381,56 +0,71% CETOP4 741,57 +0,51% CETOP NTR3 033,28 +0,51%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Doktor24
egészségügyi szolgáltató
felszámolási eljárás
Fővárosi Törvényszék
Kóka János

Doktor24: megúszta Kóka János cége, a Fővárosi Törvényszék beismerte a hibát – visszamenőleg törölték az eljárást

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Lezárult a Kóka János cégét megrázó jogi vita. A Fővárosi Törvényszék visszamenőleges hatállyal törölte a felszámolás elrendelését, így a Doktor24 mentesült annak minden jogkövetkezménye alól.
VG/MTI
2026.07.03, 18:00

Visszamenőleges hatállyal megszüntette a Fővárosi Törvényszék a Doktor24 Medicina Zrt. ellen indított felszámolási eljárást. A döntés nyomán a társaság mentesült a felszámolás jogkövetkezményei alól, és a cég szerint működése ismét a megszokott rendben folytatódhat.

Computers and medicine- conceptual photo doktor24
Néhány nappal a nagy visszhangot kiváltó felszámolási eljárás után újabb fordulat történt a Doktor24 ügyében / Fotó: BSIP via AFP

A vállalat pénteken, az MTI-hez eljuttatott közleményében közölte, hogy ezzel mentesült a felszámolás valamennyi jogkövetkezménye alól. A cég vezetése üdvözölte a döntést, hangsúlyozva, hogy ennek eredményeként a Doktor24 működése visszatérhetett a rendes kerékvágásba. A társaság szerint ezzel lezárult az az ügy, amely az elmúlt napokban komoly figyelmet kapott.

A felszámolási eljárás híre kedden vált ismertté. Akkor derült ki, hogy a Fővárosi Törvényszék június 26-án rendelte el a Doktor24 Medicina Zrt. felszámolását. 

A vállalat már akkor is azt hangsúlyozta, hogy nem fizetésképtelenség áll a háttérben, hanem egy eljárásjogi vita.

A cég tulajdonosai, Kóka János és Lancz Róbert azt közölték, hogy az ügy alapját egy mintegy 40 millió forintos beszállítói követelés képezte. Állításuk szerint a vitás helyzet nem abból fakadt, hogy a társaság ne tudta volna teljesíteni fizetési kötelezettségét, hanem abból, hogy szerintük súlyos eljárási hiba történt.

Kóka János úgy fogalmazott, hogy a másodfokú bírósági döntést csak jelentős késéssel kézbesítették számukra, miközben a felszámolást elrendelő végzés már megjelent a Cégközlönyben. Értelmezése szerint emiatt jogellenesen estek el attól a lehetőségtől, hogy a követelést határidőben rendezzék, és így elkerüljék a felszámolási eljárást. Ezt a helyzetet súlyos bírói műhibának nevezte.

A Fővárosi Törvényszék még kedden reagált ezekre az állításokra. Közleményében azt írta, hogy a felszámolási eljárás jogerős volt, és a hatályos jogszabályoknak megfelelően zajlott le.

Minden rendben volt  Doktor24 pénzügyeivel

Lancz Róbert ugyanakkor a HVG-nek azt mondta, hogy a vitatott, mintegy 40 millió forintos követelést azon a napon rendezték, amikor kézhez kapták a másodfokú döntést. Tájékoztatása szerint ezt a hitelező is visszaigazolta, majd a felek közösen kezdeményezték a felszámolási eljárás megszüntetését.

A pénteki döntés alapján a bíróság végül visszamenőleges hatállyal megszüntette az eljárást és törölte a felszámolás elrendelését. Ez azt jelenti, hogy a Doktor24 jogi értelemben is mentesült a felszámolási eljárás következményei alól.

A Doktor24 Magyarország egyik legnagyobb magánegészségügyi szolgáltatója, amely országos hálózatban nyújt járóbeteg-szakellátást, diagnosztikai vizsgálatokat, foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásokat és vállalati egészségügyi megoldásokat. A felszámolási eljárás híre jelentős visszhangot váltott ki, mivel egy ilyen eljárás egy egészségügyi szolgáltató esetében a betegek és az üzleti partnerek számára is komoly bizonytalanságot okozhat. A mostani bírósági döntés ugyanakkor azt jelenti, hogy a társaság működését érintő jogi akadály elhárult, így a vállalat folytathatja tevékenységét a megszokott keretek között.

Most lehet bajban Kóka János és a Doktor 24: a Fővárosi Törvényszék szerint minden rendben a felszámolási eljárással

A cég által vitatott eljárás mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályoknak. A Fővárosi Törvényszék szerint így a Doktor 24 felszámolására irányuló eljárás teljesen szabályos volt, amelyről közleményt adott ki.

 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu