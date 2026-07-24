Váratlan fordulat a Dunaferrnél, senki nem érti, mi történt: mégsem lesz csoportos leépítés – 150 ember menekült meg, de a felszámoló hallgat

Visszavonta a korábban bejelentett csoportos létszámleépítési szándékát a Dunai Vasmű energiaellátását biztosító ISD Power felszámolója, így egyelőre nem bocsátják el a tervezett 150 dolgozót. A döntés indoklását nem közölték, a szakszervezet szerint azonban a vasmű helyzete körül ismét felerősödött nyilvánosság is szerepet játszhatott a fordulatban – írta a Telex.

Nem valósul meg a korábban bejelentett 150 fős leépítés a Dunai Vasmű energiaellátását biztosító vállalatnál / Fotó: Shutterstock

Jelentős fordulat történt a Dunai Vasmű ügyében: csütörtökön visszavonta a korábban bejelentett csoportos létszámleépítési szándékát az ISD Power Energiatermelő és Szolgáltató Kft. felszámolója.

A döntés értelmében egyelőre nem bocsátják el azt a 150 munkavállalót, akiket a múlt heti bejelentés alapján a mintegy 300 fős állományból küldtek volna el.

A Telexnek Magyar Zoltán, a Dunaferr DV. Vasas Szakszervezeti Szövetség elnöke elmondta: az üzemi tanácsot és őt szóban tájékoztatták a leépítési szándék visszavonásáról, ugyanakkor a felszámoló nem indokolta meg a döntést. A szakszervezeti vezető szerint nem kizárt, hogy a fordulat összefügg azzal, hogy az elmúlt napokban ismét a figyelem középpontjába került a dunaújvárosi vasmű helyzete.

A múlt héten még egészen más kép rajzolódott ki. Az ISD Power felszámolója 150 fős csoportos létszámleépítést jelentett be, amely a vállalat dolgozóinak csaknem felét érintette volna. A szakszervezet akkor arra figyelmeztetett, hogy ekkora létszámcsökkentés már nem csupán munkaerőpiaci kérdés, hanem veszélyeztetheti a Dunai Vasmű alapvető működését is.

Az érdekképviselet szerint a fűtési és energiaellátási rendszerek fenntartásához nélkülözhetetlen szakemberek elvesztése miatt télen nem lett volna biztosítható a gyár megfelelő kifűtése. Ez nemcsak az ott maradó dolgozók munkakörülményeit rontotta volna, hanem a leállított gépek és berendezések állapotának gyors romlását is előidézhette volna, ami tovább nehezítette volna a vasmű későbbi újraindításának lehetőségét.

A Dunai Vasmű még nem úszta meg

A vállalat hónapok óta súlyos válságban van, a termelés gyakorlatilag leállt, miközben a felszámolási eljárások és az új befektető keresése továbbra is zajlik.