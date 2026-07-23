A legnagyobb csöndben egy történelmi autóipari szövetség születetett: amerikai és kínai gyártó fog együtt termelni Európában

Stratégiai együttműködésre lépett a Ford és a Geely: a két autógyártó közös vállalatot hoz létre a Ford spanyolországi, valenciai üzemében. A megállapodás egyszerre biztosíthatja a gyár hosszú távú jövőjét, miközben a kínai gyártó számára jelentősen felgyorsíthatja az európai terjeszkedést – írta a vezess.hu.

Ford-modellek és Geely SUV-k készülnek majd ugyanazon a gyártósoron a spanyolországi Valenciában / Fotó: JEFF KOWALSKY

Új fejezet kezdődik a Ford és a Geely kapcsolatában. A két vállalat bejelentette, hogy vegyesvállalatot alapít, amely a Ford valenciai gyárában állít majd elő új generációs modelleket mindkét autógyártó számára.

Az együttműködés különösen fontos mérföldkő az európai autóiparban, hiszen egy amerikai és egy kínai gyártó ilyen szintű termelési integrációjára eddig kevés példa akadt.

A közös vállalat 2028-ban kezdi meg a sorozatgyártást. Az Európának szánt modellek között várhatóan tisztán elektromos és hibrid hajtásláncú járművek is szerepelnek majd, igaz, a két cég egyelőre nem árulta el a pontos típuskínálatot.

A Ford valenciai üzeme továbbra is gyártja a Kuga modellt, emellett itt készül majd a Bronco európai piacra szabott változata is. A Geely részéről két, egyelőre meg nem nevezett SUV gördül majd le a gyártósorról. A felek emellett egy teljesen új modellt is piacra dobnak, amelyet a Ford tervez, de közösen fejlesztenek. Ez szintén 2028-ban debütálhat.

Megvan az összesítés: így veszik át a kínaiak a járműipart Európában, sorra szerzik meg a gyárakat – Magyarország sem marad ki A kínai autógyártók európai térnyerése egyre látványosabb: bár a folyamat valószínűleg még csak az első szakaszában jár, már most közel egy tucat olyan járműgyár működik Európában, amely kínai tulajdonban van. A jelenlegi beruházások és bejelentett fejlesztések alapján a következő években tovább bővülhet ezeknek az üzemeknek a száma. Az európai listán a Magyarországon működő kínai autógyárak is ott vannak.

A Ford közlése szerint 2029 végéig összesen öt új, úgynevezett multi-energia modellt vezet be Európában. A Bronco új változata és a közös fejlesztésű típus mellett még három új modell érkezésére lehet számítani.