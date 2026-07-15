Hátborzongató, amit a németek állítanak a győri Audi-gyárról: erről eddig nem volt szó, nyíltan írnak a bezárásáról – ez lehet a végső dátum

Példátlan átalakításra készül a Volkswagen-csoport, amelynek részeként akár 50 ezer munkahely is megszűnhet világszerte. A német sajtó szerint hosszabb távon már a győri Audi-gyár bezárásának lehetősége is szerepel a vállalat stratégiai forgatókönyvei között.

A Volkswagen megszorításai nemcsak Németországot, hanem a győri Audi-gyárat is elérhetik. / Fotó: AUDI AG

Példátlan méretű átalakítást készít elő a Volkswagen vezetése: a német Manager Magazin értesülése szerint Oliver Blume vezérigazgató 2030-ig világszerte további 50 ezer munkahely megszüntetését tervezi, miközben hosszabb távon több gyár bezárását sem zárja ki.

Veszélybe került a győri Audi-gyár?

A legnagyobb figyelmet Magyarország szempontjából az a részlet kapja, hogy a vállalat stratégái 2035 körüli időszakra már a győri Audi-gyár jövőjét is vizsgálják. A lap szerint a magyarországi üzem, valamint a lengyelországi Skoda-gyár szerepel azon kelet-európai telephelyek között, amelyek bezárása hosszabb távon felmerülhet.

Győrben jelenleg mintegy 12 ezer ember dolgozik az Audi gyárában és motorgyártó üzemében, így egy ilyen döntés súlyos gazdasági következményekkel járna. A Volkswagen ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ezek egyelőre alternatív forgatókönyvek, és elsősorban attól függnek, sikerül-e javítani a németországi gyárak versenyképességét.

Megszólalt a győri Audi az elbocsátásokról: keményebb fizikai munka és maximális lojalitás – ezekkel a munkavállalókkal számol az autógyár A Volkswagen-csoport előtt álló kihívások, a vállalat globális átalakítási hulláma a győri Audi Hungariát is elérte. A cégvezetés maximális rugalmasságot és lojalitást vár el a dolgozóktól a munkahelyük megőrzéséért cserébe. Ez a gyakorlatban komoly és megterhelő váltást jelenthet, hiszen olyan munkatársaknak kell akár nagyobb fizikai igénybevétellel járó járműgyári pozíciókba átülniük, akik 20–25 éve ugyanazt a gyártási munkát végzik. Az Audi vezetői szerint a dolgozók és a szakszervezet mindezek mellett felismerte, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben a meglévő állások megőrzése és a gyár stabilitása sokkal fontosabbá vált, mint a bérharc.

A konszern vezetése attól tart, hogy a kínai autógyártók egyre erősebb európai terjeszkedése tartósan csökkentheti a Volkswagen értékesítését.