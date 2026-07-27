Valami nagyon nem stimmel: a szemünk láttára omlik össze a nagy magyar szállodalánc? Felszámolás indult, súlyos pénzügyi gondok derültek ki

Újabb fordulatot vett a Hotel & More cégcsoport pénzügyi válsága: a bíróság elrendelte az egyik leányvállalat, a Hotel & More Sartor Kft. felszámolását. Eközben egyre több vendég, munkavállaló és üzleti partner állítja, hogy jelentős összegeket veszített a társaság működésével összefüggésben – írta a 24.hu.

Felszámolják a Hotel & More egyik leánycégét, miközben a vállalat körül egyre több rendezetlen ügy lát napvilágot / Fotó: Hotel & More Group / Facebook

Újabb cég került bajba a Hotel & More cégcsoportban: a bíróság elrendelte a Hotel & More Sartor Kft. felszámolását. Az eljárást még tavaly ősszel kezdeményezték, de a vállalkozás pénzügyi problémái már korábban is láthatók voltak: több mint harminc végrehajtási eljárás indult ellene, a NAV pedig törölte az adószámát, mert a társaság nem teljesítette több adózási és bevallási kötelezettségét.

A cég ellen előbb kényszertörlési, majd felszámolási eljárás indult.

A fejlemény újabb állomása annak a válságnak, amely az elmúlt hónapokban bontakozott ki a korábban 22-24 hazai és külföldi szállodát üzemeltető Hotel & More Group körül. Az Átlátszó szerint több mint százmillió forintos adótartozás, kifizetetlen bérek, valamint vissza nem térített foglalási díjak miatt számos vendég, munkavállaló és üzleti partner maradt pénz nélkül.

A lap beszámolója szerint több vendég előre kifizetett foglalását az üzemeltetőváltás miatt törölték, az új üzemeltetők pedig nem fogadták el a korábban megvásárolt utalványokat és foglalásokat. A károk néhány tízezer forinttól több százezer forintig terjednek, többen fogyasztóvédelmi vagy rendőrségi eljárást kezdeményeztek, illetve banki chargebackkel próbálták visszaszerezni a pénzüket.

Az ügy a szállásközvetítőket is érintette. A Bónusz Brigád, a Maiutazas.hu és a Szallas.hu is megerősítette, hogy számos panasz érkezett hozzájuk.

Több ügyfél már kártalanítást kapott vagy alternatív szállást biztosítottak számára, de nem minden követelést sikerült még rendezni.

Klemm Balázs tulajdonos-vezérigazgató a Turizmus.com-nak elmondta: a pénzügyi nehézségeket az okozta, hogy több hosszú távú üzemeltetési szerződésük idő előtt megszűnt, ami komoly likviditási problémát eredményezett. Közölte, jelenleg külső tőke bevonásán dolgoznak, szeretnék rendezni partnereik és ügyfeleik követeléseit, miközben a sajtóban megjelent adótartozásra és kifizetetlen bérekre vonatkozó állításokat vitatta. A cégvezető hangsúlyozta: nem kíván kivonulni a szállodaiparból, és a társaság átszervezése már folyamatban van.