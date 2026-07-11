Egyre nagyobb a balhé az IKEA-ban: nem adták fel, tovább sztrájkoltak a dolgozók – kiderült, mikor van esély a vásárlásra

Folytatódott az IKEA magyarországi áruházaiban a figyelmeztető sztrájk. A munkabeszüntetés ezúttal is a legforgalmasabb időszakra esett, szombaton 13:30 és 15:30 között tartott.

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ) szerint a dolgozók jelentős része csatlakozott az akcióhoz, amely több áruház működésében is fennakadásokat okozott.

Karsai Zoltán, a KASZ elnöke az MTI-nek elmondta, hogy a szombati munkabeszüntetésben a soroksári áruházból 112, a budaörsi egységből 57, míg az Örs vezér téri áruházból 43 dolgozó vett részt. A soroksári áruházban a munkavállalók 70–80 százaléka csatlakozott a sztrájkhoz, beleértve a helyi logisztikai központ dolgozóit is.

A munkabeszüntetés a vásárlókat is érintette. A budaörsi áruházban szombaton az árukiadó és a vevőszolgálat is bezárt, ami a legforgalmasabb órákban jelentős fennakadást okozott. Bár az áruházak alapvetően nyitva maradtak, pénteken már a budaörsi árukiadó is a tervezettnél korábban zárt be. A vállalat a kieső munkaerőt a menedzsment bevonásával és diákmunkások alkalmazásával próbálta pótolni.

A szakszervezet szerint a konfliktus hátterében az elmúlt évek bérpolitikája áll. Karsai Zoltán úgy fogalmazott, hogy az elmúlt négy évben az inflációkövető bérrendezések helyett teljesítményalapú bérezési rendszer működött, amely jelentős bérlemaradást eredményezett. Álláspontjuk szerint ezt az idei, átlagosan 5,3 százalékos béremelés sem tudta ellensúlyozni.

A KASZ öt pontból álló követeléscsomagot nyújtott át a munkáltatónak. A felek négy kérdésben közeledtek egymáshoz: készek együttműködni az uniós előírásoknak megfelelő bértranszparencia bevezetésében, az éves bértárgyalások rendszerének kialakításában, egy új javadalmazási rendszer kidolgozásában, valamint a kollektív szerződésről szóló tárgyalások megkezdésében. Továbbra sincs azonban megállapodás az egységes, a menedzsmentre nem vonatkozó 6 százalékos alapbéremelésről, amelyet a vállalat elutasított.

Az IKEA korábban azt közölte, hogy jelenleg nem tud eleget tenni egy újabb, év közbeni béremelési követelésnek anélkül, hogy veszélyeztetné a vállalkozás stabil működését. Eva Malá Beluská, az IKEA People & Culture vezetője Csehországban, Magyarországon és Szlovákiában emlékeztetett arra, hogy a vállalat idén tavasszal több mint 580 millió forintot fordított béremelésre, az elmúlt három évben pedig összesen több mint 1,5 milliárd forintot költött erre a célra. Hozzátette ugyanakkor, hogy a vezetés és a szakszervezet megállapodott a bér- és juttatási rendszer közös felülvizsgálatáról.