Előkerült fotók mutatják: Kapitány István már Szijjártó Péter előtt a BYD-nál járt, nagyon együtt akart dolgozni velük – megállapodást kötött a kínaiakkal Shell-alelnökként

Érdekes pluszinformáció jelent meg a közösségi médiában Szijjártó Péter BYD-s kinevezésének a margóján. Ahhoz képest, hogy nem csak a volt külügyminisztert éri kritika az új munkája miatt, hanem a kínai autógyártót is rendre támadja a Tisza, most mindenki számára kiderülhetett, hogy a kormány egyik csúcsminisztere, Kapitány István ugyancsak szoros viszonyt ápolt a BYD-val, évekkel korábban Szijjártó Péternél.

Előkerült fotók mutatják: Kapitány István már Szijjártó Péter előtt a BYD-nál járt, nagyon együtt akart dolgozni velük / Fotó: BYD

A kínaiakkal szemben megfogalmazott vádakra friss példa is akad a kormánypártok részéről. Kovács Gyula, a Tisza egyéni országgyűlési képviselője Bács-Kiskun megye 04. számú választókerületében például pénteken írt arról Szijjártó Péter kinevezése kapcsán, hogy

a BYD egy vitatott hátterű külföldi óriásvállalat,

a háttérben pedig gyanús ügyek vannak. Ezek kapcsán külön kitért a szegedi gyárra, ami szerinte "nem egy makulátlan beruházás". "A BYD-gyár körül az elmúlt időszakban számtalan gyanús ügy és kérdőjel bukkant fel, és jelenleg is hatalmas a por a projekt körül.

Szijjártó Péter mégis úgy döntött, hogy inkább nekik dolgozik a magyarok helyett – fogalmazott élesen. Szerencsére a tiszás képviselő a közvetlen környezetéből is tud tájékozódni arról, mennyire is vitatott hátterű a BYD, hiszen Kapitány István gazdasági és energetikai miniszternek közvetlen információ vannak a kínaiakról, akikkel jelentős üzletet kötött még Shell-alelnökként.

Előkerült fotók mutatják: Kapitány István már Szijjártó Péter előtt a BYD-nál járt

Kapitány István két éve még erre olyannyira büszke volt, hogy a saját közösségi oldalán számolt be róla. Vitatott háttérről és gyanús ügyekről egy szót sem ejtett.

Arról viszont igen, hogy a Shell és a világ legnagyobb elektromosjármű-gyártója, a BYD 2022 óta partnerségben áll egymással és együtt támogatják támogatja az elektromos közlekedés és töltés terén zajló jelentős fejlesztéseket számos kontinensen, Kínától Európáig és azon túl.

Kiemelte, hogy nagy örömére szolgált, hogy végre személyesen is találkozhatott a BYD elnökével, Vang Csuan-fuval a vállalat sencseni központjában, hogy áttekintsék az együttműködésük eredményeit és a jövőbeli lehetőségeket.