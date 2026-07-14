Odavannak a németek Magyarországért, de az álomnak hamar vége lehet, ha nőnek a fizetések – kiderült, mit tudunk, amit a többiek nem
Átadták hétfőn Kecskeméten a Mercedes-Benz több mint egymilliárd eurós beruházással kibővített gyárát, amely ezzel a vállalat legfontosabb európai termelési központjává vált.
A Mercedes célja, hogy az európai alacsony bérköltségű országokban zajló termelés arányát 15 százalékról 30 százalékra növelje. Ezzel párhuzamosan Németországban csökken a vállalat gyártási kapacitása, mivel a cég szerint a németországi termelési költségek – különösen a munkaerő ára – már nem versenyképesek nemzetközi összevetésben.
Harald Wilhelm pénzügyi igazgató korábbi közlése szerint Magyarországon a gyártási költségek mintegy 70 százalékkal alacsonyabbak, mint Németországban.
Helena Wisbert autóipari szakértő szerint ez reális becslés, mivel a német autóiparban jelenleg a világ legmagasabb termelési költségeivel kell számolni.
Nem csak az olcsó munkaerő vonzza a gyártókat
A szakértők szerint ugyanakkor Magyarország sikere nem kizárólag az alacsony béreknek köszönhető.
A német cég nemcsak az alacsony munkaerőköltségek csábítják.
A Stern cikke szerint Magyarország sokat tesz azért, hogy vonzó legyen a beszállítók és a gyártók számára.
Magyarország évek óta különféle ösztönző programokat kínál:
- támogatást nyújt a beruházásokhoz,
- segíti az engedélyezési folyamatokat,
- valamint az ipari infrastruktúra kiépítését is.
Emellett Magyarország központi európai elhelyezkedése logisztikai szempontból is jelentős előnyt jelent.
Ez nemcsak a német autógyártóknak fontos, hanem a világ vezető elektromosjármű- és akkumulátorgyártói számára is.
Teljes autóipari ökoszisztéma épült ki
A német gyártókat számos beszállító is követte Magyarországra. A Bosch például elektromos autókhoz gyárt alkatrészeket, emellett Budapesten működteti legnagyobb európai fejlesztőközpontját. A ZF Friedrichshafen hajtásláncokat és elektromos tengelyeket gyárt, míg a Continentalból kivált Aumovio szintén jelentős fejlesztési központot tart fenn a fővárosban.
A szakértők szerint a beszállítók jellemzően követik az autógyártókat az új termelési helyszínekre, így a gyárak körül idővel teljes ipari ökoszisztéma alakul ki.
A Német Autóipari Szövetség adatai alapján tavaly több mint 300 ezer személyautó készült Magyarországon német gyártók üzemeiben. Ennél nagyobb volumenben csak Csehországban, Spanyolországban és Szlovákiában gyártottak.
A Mercedes kecskeméti bővítése, a BMW debreceni gyárának felfutása, valamint az Audi győri termelése miatt azonban Magyarország várhatóan tovább erősíti pozícióját Európa egyik legfontosabb autóipari központjaként.
A szakértők ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy
hosszabb távon a magyar bérek emelkedése mérsékelheti az ország jelenlegi költségelőnyét,
bár szerintük még hosszú idő szükséges ahhoz, hogy a németországi szintet megközelítsék.
Történelmi pillanat: átadták Európa legnagyobb Mercedes-gyárát Magyarországon, Németországból nézni se bírják
Hivatalosan is megnyitották a Mercedes-Benz kecskeméti gyárának új üzemegységét, amelyben elindult a vállalat első tisztán elektromos alapmodelljének, az új elektromos C-osztálynak a sorozatgyártása. Az üzem átadásán Magyar Péter arról beszélt, hogy a kormány hosszú távon kiszámítható gazdasági környezetet kíván biztosítani a Magyarországon beruházó vállalatoknak, ugyanakkor
- elvárja a szabályok betartását,
- a magyar munkavállalók megbecsülését
- és a hazai beszállítók erősebb bevonását.
A nyitóünnepségen Christian Dickert, a kecskeméti Mercedes-Benz Gyár ügyvezető igazgatója, gyárigazgatója a kecskeméti dolgozók teljesítményét méltatta, és úgy fogalmazott: a gyár szilárd alapot jelent a vállalat jövőbeli növekedéséhez. Beszédében felidézte, hogy alig száz napja tölti be jelenlegi pozícióját, ez idő alatt azonban már meggyőződhetett arról, milyen munkát végez a kecskeméti csapat. „Amit ez a csapat véghez vitt, az valóban figyelemre méltó. Munkatársaink óriási rugalmassággal, teljes elkötelezettséggel és kivételes csapatszellemben dolgoztak” – mondta.
Ola Källenius, a Mercedes-Benz vezérigazgatója, aki a vállalat globális stratégiájáról és a kecskeméti beruházás jelentőségéről beszélt a megnyitó ünnepségen. Szerinte különleges alkalom, hogy Magyar Péter miniszterelnök személyesen vett részt az eseményen. A Mercedes-Benz vezérigazgatója megjegyezte, ritkán adódik olyan helyzet, hogy egy kormányfő vezesse az új C-osztályt, majd hozzátette: a miniszterelnök kiváló sofőrnek bizonyult. Beszédében hangsúlyozta, hogy a vállalat számára az ügyfélközpontúság, az innováció és a versenyképesség a három legfontosabb érték, amelyek szerinte a kecskeméti gyár működésében is egyaránt megjelennek. A vezérigazgató úgy fogalmazott: „a jövőt a legjobban úgy lehet megjósolni, ha megalkotjuk." Hozzátette, a kecskeméti csapat nap mint nap ezt bizonyítja munkájával, a piaci versenyre pedig nem fenyegetésként, hanem ösztönző erőként tekintenek.