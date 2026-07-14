Odavannak a németek Magyarországért, de az álomnak hamar vége lehet, ha nőnek a fizetések – kiderült, mit tudunk, amit a többiek nem

A Német Autóipari Szövetség adatai alapján tavaly több mint 300 ezer személyautó készült Magyarországon német gyártók üzemeiben. Ennél nagyobb volumenben csak Csehországban, Spanyolországban és Szlovákiában gyártottak.

A Mercedes kecskeméti bővítése, a BMW debreceni gyárának felfutása, valamint az Audi győri termelése miatt azonban Magyarország várhatóan tovább erősíti pozícióját Európa egyik legfontosabb autóipari központjaként.

A szakértők ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy

hosszabb távon a magyar bérek emelkedése mérsékelheti az ország jelenlegi költségelőnyét,

bár szerintük még hosszú idő szükséges ahhoz, hogy a németországi szintet megközelítsék.

Történelmi pillanat: átadták Európa legnagyobb Mercedes-gyárát Magyarországon, Németországból nézni se bírják

Hivatalosan is megnyitották a Mercedes-Benz kecskeméti gyárának új üzemegységét, amelyben elindult a vállalat első tisztán elektromos alapmodelljének, az új elektromos C-osztálynak a sorozatgyártása. Az üzem átadásán Magyar Péter arról beszélt, hogy a kormány hosszú távon kiszámítható gazdasági környezetet kíván biztosítani a Magyarországon beruházó vállalatoknak, ugyanakkor

elvárja a szabályok betartását,

a magyar munkavállalók megbecsülését

és a hazai beszállítók erősebb bevonását.

A nyitóünnepségen Christian Dickert, a kecskeméti Mercedes-Benz Gyár ügyvezető igazgatója, gyárigazgatója a kecskeméti dolgozók teljesítményét méltatta, és úgy fogalmazott: a gyár szilárd alapot jelent a vállalat jövőbeli növekedéséhez. Beszédében felidézte, hogy alig száz napja tölti be jelenlegi pozícióját, ez idő alatt azonban már meggyőződhetett arról, milyen munkát végez a kecskeméti csapat. „Amit ez a csapat véghez vitt, az valóban figyelemre méltó. Munkatársaink óriási rugalmassággal, teljes elkötelezettséggel és kivételes csapatszellemben dolgoztak” – mondta.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Ola Källenius, a Mercedes-Benz vezérigazgatója, aki a vállalat globális stratégiájáról és a kecskeméti beruházás jelentőségéről beszélt a megnyitó ünnepségen. Szerinte különleges alkalom, hogy Magyar Péter miniszterelnök személyesen vett részt az eseményen. A Mercedes-Benz vezérigazgatója megjegyezte, ritkán adódik olyan helyzet, hogy egy kormányfő vezesse az új C-osztályt, majd hozzátette: a miniszterelnök kiváló sofőrnek bizonyult. Beszédében hangsúlyozta, hogy a vállalat számára az ügyfélközpontúság, az innováció és a versenyképesség a három legfontosabb érték, amelyek szerinte a kecskeméti gyár működésében is egyaránt megjelennek. A vezérigazgató úgy fogalmazott: „a jövőt a legjobban úgy lehet megjósolni, ha megalkotjuk." Hozzátette, a kecskeméti csapat nap mint nap ezt bizonyítja munkájával, a piaci versenyre pedig nem fenyegetésként, hanem ösztönző erőként tekintenek.