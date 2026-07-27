Nagyon rossz hírt kapott a Mercedes, ez a kecskeméti gyárat is megütheti: kitilthatják egész Amerikából az autóit – kínaiak kezében van a német járműgyártó egy része

Komoly csapást mérhet az Egyesült Államok a Mercedesre: egy új szenátusi törvényjavaslat megtiltaná a jelentős kínai tulajdonrésszel rendelkező autógyártóknak a hálózatba kapcsolt járművek értékesítését az amerikai piacon. A szabályozás nemcsak a német prémiumgyártót, hanem a világ legnagyobb akkumulátorgyártóját, a CATL-t is érintené.

Kínai tulajdonosi háttere miatt akár teljesen kiszorulhat az amerikai piacról a Mercedes / Fotó: Vémi Zoltán /Világgazdaság

Újabb fordulatot vett az Egyesült Államok és Kína közötti gazdasági és technológiai versengés: az amerikai szenátus kereskedelmi bizottsága elfogadta azt a törvényjavaslatot, amely megtiltaná a jelentős kínai tulajdonrésszel rendelkező autógyártóknak a hálózatba kapcsolt járművek értékesítését az Egyesült Államokban.

Washington: a Mercedes túl közel vn Kínához

A Connected Vehicle Security Act szerint azok az autógyártók nem forgalmazhatnának ilyen járműveket az amerikai piacon, amelyekben a kínai tulajdon aránya meghaladja a 15 százalékot. A jogszabálytervezet még a teljes szenátus jóváhagyására, majd a képviselőház verziójával való összehangolásra vár.

A szabályozás egyik legnagyobb vesztese a Mercedes lehet, amelynek részvényeinek mintegy 20 százaléka kínai érdekeltségek – köztük a Geely és a BAIC – kezében van. A vállalat hangsúlyozta, hogy egyik részvényes sem rendelkezik 10 százaléknál nagyobb tulajdonrésszel, és a legnagyobb befektetők nem gyakorolnak irányítást vagy döntéshozatali befolyást a cég működésére.

A Mercedes a jogszabály enyhítéséért is lobbizott, arra hivatkozva, hogy az Egyesült Államokban mintegy 160 ezer munkahelyet támogat gyárai, beszállítói és kereskedői hálózatán keresztül. A társaság közölte: támogat minden olyan intézkedést, amely az amerikai nemzetbiztonságot szolgálja, ugyanakkor szeretné elkerülni, hogy az új szabályok ellehetetlenítsék amerikai működését.

A törvényjavaslat nemcsak az autógyártókat érintené, hanem megtiltaná a kínai CATL akkumulátorrendszereinek importját is.

Az amerikai törvényhozók szerint a modern akkumulátorok elektronikája és akkumulátorkezelő rendszere potenciális nemzetbiztonsági kockázatot jelenthet, mert lehetőséget teremthet megfigyelésre, kibertámadásokra vagy akár a közlekedési infrastruktúra megzavarására.