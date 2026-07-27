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Mercedes-Benz

Nagyon rossz hírt kapott a Mercedes, ez a kecskeméti gyárat is megütheti: kitilthatják egész Amerikából az autóit – kínaiak kezében van a német járműgyártó egy része

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Új szintre léphet az amerikai-kínai technológiai konfliktus: Washington már nemcsak a kínai autógyártókat, hanem a velük szoros kapcsolatban álló külföldi vállalatokat is célba veszi. A Mercedes amerikai jelenléte is veszélybe kerülhet.
VG
2026.07.27, 19:46
Frissítve: 2026.07.27, 20:00

Komoly csapást mérhet az Egyesült Államok a Mercedesre: egy új szenátusi törvényjavaslat megtiltaná a jelentős kínai tulajdonrésszel rendelkező autógyártóknak a hálózatba kapcsolt járművek értékesítését az amerikai piacon. A szabályozás nemcsak a német prémiumgyártót, hanem a világ legnagyobb akkumulátorgyártóját, a CATL-t is érintené.

Kecskemét, Mercedes gyár
Kínai tulajdonosi háttere miatt akár teljesen kiszorulhat az amerikai piacról a Mercedes / Fotó: Vémi Zoltán /Világgazdaság

Újabb fordulatot vett az Egyesült Államok és Kína közötti gazdasági és technológiai versengés: az amerikai szenátus kereskedelmi bizottsága elfogadta azt a törvényjavaslatot, amely megtiltaná a jelentős kínai tulajdonrésszel rendelkező autógyártóknak a hálózatba kapcsolt járművek értékesítését az Egyesült Államokban.

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A Connected Vehicle Security Act szerint azok az autógyártók nem forgalmazhatnának ilyen járműveket az amerikai piacon, amelyekben a kínai tulajdon aránya meghaladja a 15 százalékot. A jogszabálytervezet még a teljes szenátus jóváhagyására, majd a képviselőház verziójával való összehangolásra vár.

A szabályozás egyik legnagyobb vesztese a Mercedes lehet, amelynek részvényeinek mintegy 20 százaléka kínai érdekeltségek – köztük a Geely és a BAIC – kezében van. A vállalat hangsúlyozta, hogy egyik részvényes sem rendelkezik 10 százaléknál nagyobb tulajdonrésszel, és a legnagyobb befektetők nem gyakorolnak irányítást vagy döntéshozatali befolyást a cég működésére.

A Mercedes a jogszabály enyhítéséért is lobbizott, arra hivatkozva, hogy az Egyesült Államokban mintegy 160 ezer munkahelyet támogat gyárai, beszállítói és kereskedői hálózatán keresztül. A társaság közölte: támogat minden olyan intézkedést, amely az amerikai nemzetbiztonságot szolgálja, ugyanakkor szeretné elkerülni, hogy az új szabályok ellehetetlenítsék amerikai működését.

A törvényjavaslat nemcsak az autógyártókat érintené, hanem megtiltaná a kínai CATL akkumulátorrendszereinek importját is. 

Az amerikai törvényhozók szerint a modern akkumulátorok elektronikája és akkumulátorkezelő rendszere potenciális nemzetbiztonsági kockázatot jelenthet, mert lehetőséget teremthet megfigyelésre, kibertámadásokra vagy akár a közlekedési infrastruktúra megzavarására.

A CATL visszautasította a vádakat. A vállalat szerint az akkumulátorkezelő rendszerek adatforgalmát minden esetben az autógyártók felügyelik, az akkumulátorok pedig nem rendelkeznek önálló adatküldési képességgel, és nem férnek hozzá sem a járművek, sem a felhasználók adataihoz.

A javaslatot republikánus és demokrata törvényhozók közösen terjesztették elő, ami jól mutatja, hogy Kínával szemben továbbra is széles körű politikai egyetértés alakult ki Washingtonban. 

A jogszabály támogatói szerint a hálózatba kapcsolt járművek egyre összetettebb kommunikációs rendszerei olyan biztonsági kockázatot jelentenek, amely indokolja a szigorú korlátozásokat.

A vita ugyanakkor az amerikai autóiparban is feszültséget okozott. Ted Cruz republikánus szenátor szerint a General Motors aktívan támogatta a szabályozást annak érdekében, hogy versenyhátrányba hozza a Mercedest az amerikai piacon. A bizottság végül nagy többséggel elutasította azokat a módosító indítványokat, amelyek enyhítették volna az akkumulátorokra és a kínai tulajdonosi háttérre vonatkozó előírásokat.

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Élénken foglalkoztatja a német nyelvű sajtót a múlt héten átadott hatalmas beruházás, melyben több mint egymilliárd eurós ráfordítással bővítette kecskeméti gyárát a Mercedes-Benz, amely ezzel a vállalat közlése szerint Magyarország legnagyobb autógyárává válhat. A Mercedes fejlesztése jól mutatja azt a trendet, hogy a német autóipari vállalatok egyre nagyobb arányban helyezik át termelésüket Magyarországra, részben azért, mert Magyarországon a termelési költségek jóval alacsonyabbak mint Németországban.

 

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