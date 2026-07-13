Gyásznapra virradt Németország: Magyarország ma hivatalosan is elveszi tőle a legféltettebb kincsét, Magyar Péter jelenti be – ideköltözik a komplett autóipar

A Mercedes-Benz hétfőn hivatalosan is átadja kibővített kecskeméti gyárát, amelybe több mint egymilliárd eurót fektetett a vállalat.

Fotó: Magyar Levente / Facebook

A beruházással a gyár a cég szerint Magyarország legnagyobb autógyárává vált, és teljes kapacitás mellett évente akár 400 ezer jármű gyártására is képes lesz. Az átadó ünnepségen Magyar Péter miniszterelnök is részt vesz.

A Handelsblatt cikke szerint a német autóiparnak Magyarország egyre fontosabb termelési központtá válik.

A Mercedes mellett

a BMW,

az Audi,

valamint számos német beszállító is jelentős kapacitásokat épített ki Magyaországon, miközben Németországban folyamatosan csökken a gyártási volumen.

Kecskeméten jelenleg

az A-osztály

és a GLB SUV készül,

a bővítés után pedig az elektromos C-osztály gyártása is megkezdődik.

A fejlesztés részeként új karosszéria- és összeszerelő csarnokok, fényezőüzem, valamint akkumulátor-összeszerelő részleg épült. A Mercedes szerint a későbbiekben további modellek gyártása is érkezhet a magyar üzembe.

A cikk megjegyzi, hogy a beruházás jól illeszkedik a cég hosszú távú stratégiájába.

Ola Källenius vezérigazgató célja, hogy az európai alacsony bérköltségű országok részesedése a Mercedes termelésében 15 százalékról 30 százalékra emelkedjen.

Ezzel párhuzamosan a németországi gyárak maximális éves kapacitása a következő években várhatóan 900 ezer járműre csökken.

A Mercedes szerint a németországi gyártás egyre nehezebben versenyképes.

A vállalatot jelentősen terhelik az amerikai vámok, a kínai piacon tapasztalható kiélezett verseny, valamint a magas működési költségek.

A cég korábban dolgozóinak írt levelében úgy fogalmazott: minden új modell németországi gyártása tovább rontja az ország költségversenyképességét.

Harald Wilhelm pénzügyi igazgató szerint

Magyarországon a termelési költségek mintegy 70 százalékkal alacsonyabbak, mint Németországban.

Helena Wisbert, az Ostfalia Egyetem autóipari professzora szerint ez reális becslés, mivel a német autóiparban jelenleg a világ legmagasabb gyártási költségeivel kell számolni.