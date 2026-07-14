A szemébe mondta a németeknek a Mercedes csúcsvezetése, miért költözteti át a gyártást Magyarországra: ez most sokkolta őket, a magyar dolgozók nyomába se érnek
Új fejezetet nyitott a Mercedes-Benz a kecskeméti gyár bővítésével: az üzem immár évi 300 ezer autó gyártására lesz képes, és azonnal megkezdődik az elektromos C-osztály sorozatgyártása. Miközben Németországban költségcsökkentésről és gyárbezárásokról szólnak a hírek, Magyarország stratégiai szerepe tovább erősödik a német autógyártó számára.
Ünnepélyes keretek között adta át kibővített kecskeméti gyárát a Mercedes-Benz, amely ezzel a vállalat legnagyobb magyarországi autógyárává vált.
A fejlesztés részeként azonnal megkezdődött az elektromos C-osztály gyártása is, miközben az üzem éves kapacitása a korábbi mintegy 150 ezerről 300 ezer járműre emelkedik.
A megnyitón Ola Källenius, a Mercedes-Benz vezérigazgatója Kecskemétet a vállalat egyik „kulcsfontosságú telephelyének” nevezte. Hangsúlyozta, hogy a globális verseny egyre élesebb, ezért a költséghatékonyság, a minőség és a gyorsaság egyszerre vált meghatározóvá. A kecskeméti üzem szerinte bizonyítja, hogy Európában is lehet világszínvonalú minőséget versenyképes költségek mellett előállítani.
Magyar Péter miniszterelnök a gyárat a magyar-német gazdasági együttműködés szimbólumának nevezte. Úgy fogalmazott, hogy a beruházás a közös tudást, a közös teljesítményt és a közös felelősséget testesíti meg.
A beruházás jelentősége túlmutat egy új modell gyártásán. A Mercedes korábban elsősorban kompakt modelleket, például az A-osztályt készítette Kecskeméten, az elektromos C-osztály azonban már a vállalat egyik stratégiai prémiummodellje.
Ezzel a magyar gyár szerepe is magasabb szintre lépett.
A német SWR értesülései alapján ráadásul a Mercedes 2027-től a következő generációs kompakt G-osztály gyártását is Kecskemétre helyezheti. A vállalat ezt egyelőre nem erősítette meg, de a mostani fejlesztések alapján a magyarországi üzem jelentősége tovább növekedhet.
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Eddig találgatások övezték, hogy miért nem vett részt a kecskeméti városvezetés Európa legnagyobb Mercedes-gyárának átadásán. A polgármester most tiszta vizet öntött a pohárba, és elárulta milyen politikai indok állhatot a háttérben. Az ügy egyik érdekessége, hogy a kormány üzenete a német vállalaton keresztül érkezett.
A döntés különösen nagy visszhangot váltott ki Németországban. A Mercedes vezetése korábban arról tájékoztatta dolgozóit, hogy minden új modell németországi gyártása rontja a vállalat költségversenyképességét. Emiatt az új beruházások és modellek egyre gyakrabban kerülnek alacsonyabb költségű országokba.
Ebben Magyarország jelentős előnyökkel rendelkezik:
- az ipari bérek jóval alacsonyabbak, mint Németországban;
- miközben a ledolgozott munkaidő magasabb;
- a hiányzások pedig nemzetközi statisztikák szerint kedvezőbbek.
A Mercedes számára ez alacsonyabb gyártási költséget és nagyobb versenyképességet jelent, különösen akkor, amikor az elektromos átállás óriási beruházásokat igényel.
Magyarország az elmúlt három évtizedben fokozatosan az európai autóipar egyik központjává vált. Az Audi, a Bosch, a ZF, a Schaeffler és számos más beszállító után a kínai akkumulátorgyártó CATL, valamint a BYD is jelentős beruházásokat indított az országban.
Az autó- és akkumulátorgyártás koncentrációja tovább növeli a Mercedes magyarországi működésének előnyeit.
Nem csak a Mercedes menekül Németországból
Ezzel párhuzamosan Németország autóipara egyre komolyabb nyomás alatt áll. A magas energiaárak, az emelkedő bérek és a visszafogott kereslet miatt több gyártó költségcsökkentésre készül. A Boston Consulting Group elemzése szerint Európában mintegy 90 autógyár működik, amelyek közül akár 35 feleslegessé válhat, és legalább 12 üzem közvetlen veszélyben lehet az alacsony kapacitáskihasználtság miatt.
A Mercedes kecskeméti bővítése ezért nemcsak egy új gyártócsarnok átadását jelenti, hanem azt is mutatja, hogy az európai autógyártás súlypontja fokozatosan a versenyképesebb termelési helyszínek felé tolódik. Magyarország ebből a folyamatból jelenleg egyértelműen nyertesként kerül ki.
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Minden készen áll a Mercedes-Benz új kecskeméti gyáregységének átadására. A német szakértők szerint a gyártókat ma már nem csupán az olcsó munkaerő, hanem a magyarországi beruházási környezet is Magyarországra vonzza.