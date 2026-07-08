Megszólalt a Mercedes: elmondták, mi fog történni a kecskeméti gyárral: egész Németország irigykedve nézi – esélyük sincs Magyarországgal szemben
A németországi költségcsökkentési tervek ellenére tovább folytatódik a Mercedes-Benz kecskeméti gyárának fejlesztése.
A vállalat szerint a magyarországi telephely bővítése a terveknek megfelelően halad, rövidesen két új üzemegység is megnyílik, miközben az elektromos C-osztály is bekerül a gyár termelési portfóliójába. A Mercedes arra is rámutatott, hogy a kecskeméti üzem termelési költségei mintegy 70 százalékkal alacsonyabbak, mint a németországi gyáraké.
Az AutoPro.hu azért kereste meg a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft.-t, mert a vállalat Németországban jelenleg átfogó költségcsökkentési intézkedéseket vizsgál. A németországi egyeztetések célja a működési hatékonyság javítása, ami felvetette annak lehetőségét is, hogy egyes gyártási feladatok más országokba kerülhetnek át.
A kecskeméti Mercedes válaszában hangsúlyozta: a vállalat több mint harminc gyárból álló globális termelési hálózatát folyamatosan a piaci igényekhez igazítja. Ennek része az úgynevezett „local for local” stratégia is, amelynek célja, hogy a gyártás és a beszállítói láncok minél közelebb kerüljenek azokhoz a piacokhoz, ahol az autókat értékesítik.
A társaság szerint az autóiparban rendkívül erős ár- és költségverseny alakult ki, miközben az egyes országok termelési költségei jelentősen eltérnek egymástól. Magyarország ebből a szempontból kedvező helyzetben van, ezért a vállalat elsősorban németországi üzemeiben dolgozik a hatékonyság javításán. Ugyanakkor kiemelték, hogy az erről szóló tárgyalások még zajlanak, végleges döntések egyelőre nem születtek.
A magyarországi beruházások viszont változatlan ütemben haladnak. A Mercedes-Benz közlése szerint
2022 óta folyamatos fejlesztések zajlanak Kecskeméten, amelyek eredményeként a közeljövőben két teljesen új üzemegység nyílik meg.
Az új karosszéria- és összeszerelő csarnokok mellett korszerűsítik a gyár második fényezőüzemét is, ami jelentősen növeli majd a termelési kapacitást.
A vállalat szerint a bővítés egyik legfontosabb előnye, hogy a megnövelt kapacitás mellett kihasználhatóvá válik a Németországhoz képest mintegy 70 százalékkal alacsonyabb termelési költség. Ez különösen figyelemre méltó annak fényében, hogy a Mercedes jelenleg éppen németországi működésének költséghatékonyságát vizsgálja.
A fejlesztések nemcsak a gyártókapacitást érintik, hanem a modellpalettát is. A Mercedes megerősítette, hogy a középkategóriás modelleket magában foglaló Core szegmens részeként az elektromos C-osztály gyártása is Kecskeméten történik majd.
Az üzem így a jövőben egyaránt képes lesz hagyományos és tisztán elektromos meghajtású modellek előállítására, ami nagyobb rugalmasságot biztosíthat a piaci igények változásának kezelésében.
Arra ugyanakkor a vállalat nem adott egyértelmű választ, hogy a németországi költségcsökkentési program eredményeként kerülhetnek-e további modellek vagy nagyobb gyártási volumen Kecskemétre. A Mercedes azt sem részletezte, hogy a megnövekedett kapacitások kiszolgálásához szükség lesz-e további munkaerő-felvételre vagy munkaszervezési változtatásokra.
Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy Németországból Magyarországra helyezi át A-osztályú modelljeinek gyártását. A vállalat németországi és magyarországi létesítményei egy rugalmas termelési hálózat részeként működnek, amely lehetővé teszi számukra, hogy a gyártást az üzem kapacitása alapján változtassák.