Óriási fordulat Kecskeméten: jövő héten indul Európa legnagyobb Mercedes-gyára– a város százmilliókat költött el
Kecskemét önkormányzata határidőre befejezte az új Mercedes-gyáregységek megközelítését biztosító úthálózat fejlesztését – jelentette be Szemereyné Pataki Klaudia polgármester közösségi oldalán.
A tájékoztatás szerint a város a beruházás költségeihez saját forrásból 600 millió forinttal járult hozzá. A polgármester kiemelte, hogy az önkormányzat és a Mercedes-Benz közötti együttműködés immár 18 éve folyamatos, és a mostani fejlesztés is ennek az együttműködésnek az eredménye.
A közlekedési infrastruktúra elkészültével elhárult az utolsó akadály is az új gyáregységek termelésének megkezdése elől.
A poszt szerint
az új üzemrészeket a jövő héten adják át, ezt követően pedig megindulhat bennük a gyártás.
Szemereyné Pataki Klaudia hangsúlyozta, hogy a bővítésnek köszönhetően Kecskeméten működik majd Európa legnagyobb Mercedes-üzeme.
Hozzátette: az önkormányzat a gyár megtelepedése óta jelentős infrastrukturális beruházásokat valósított meg annak érdekében, hogy a több ezer embernek munkát adó autógyár fejlődése és működése hosszú távon is biztosított legyen.
A polgármester bejegyzésében azt is jelezte, hogy az üzembővítéshez kapcsolódó útépítésekről videós összeállítás is készült, amely részletesen bemutatja a megvalósult fejlesztéseket.
Hivatalos, hogy július 13-án átadják a Mercedes-Benz második kecskeméti gyárát. A beruházás mintegy 3000 új munkahelyet teremt,
- ebből 2500 közvetlenül az üzemben,
- miközben az első gyáregységben már körülbelül 4500 ember dolgozik.
A német cég már tavaly ősszel megkezdte a toborzást, tavasszal pedig kilenc települést érintő roadshow-val próbált új munkatársakat találni.
A kampányból jól látszik, hogy a gyár munkaerőigénye messze túlmutat Kecskeméten: Szolnokról, Nagykőrösről, Kiskunfélegyházáról és más környező településekről is várják a jelentkezőket.
A Mercedes-Benz nem beszélt még arról, hány új munkavállalót vett fel az üzem bővítéséhez, mekkora a kölcsönzött munkaerő aránya, milyen bérekkel toboroz, illetve jelenleg hány harmadik országból érkezett dolgozót foglalkoztat a kecskeméti gyárban.
Tájékoztatásuk szerint ugyanakkor a létszámbővítés folyamatos, miközben a vállalat az új elektromos C-osztály gyártásának előkészítésén dolgozik.
A térségben működő vállalkozások szerint a gyár bővítése már most érezteti hatását a munkaerőpiacon. Információik alapján az elmúlt hetekben több dolgozó is felmondott munkahelyén azért, hogy a Mercedeshez igazoljon. A megkeresett cégek többsége ugyanakkor nem kívánt nyilatkozni sem a munkaerő-elvándorlás mértékéről, sem arról, milyen szerepet töltenek be a vendégmunkások a helyi foglalkoztatásban.