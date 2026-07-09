Most már biztos: hétfőn átadják Magyarország új szupergyárát, csak egy nagyobb van nála a világon – még mindig toborozzák a munkaerőt

Július 13-án átadják a Mercedes-Benz második kecskeméti gyárát, amely mintegy 3000 új munkahelyet hoz létre. A beruházás már most érezhetően felkavarta a helyi munkaerőpiacot, miközben a vendégmunkásokra vonatkozó új szabályozásról szinte senki sem akar nyilvánosan beszélni – írta a kecsup.hu.

A Mercedes új gyáregysége nemcsak a termelést bővíti, hanem a helyi munkaerőpiacot is átrendezi / Fotó: REUTERS

Július 13-án ünnepélyesen átadják a Mercedes-Benz második kecskeméti gyárát. A beruházás mintegy 3000 új munkahelyet teremt, ebből 2500 közvetlenül az üzemben, miközben az első gyáregységben már körülbelül 4500 ember dolgozik.

Felszívta a helyi munkaerőt a Mercedes

A vállalat már tavaly ősszel megkezdte a toborzást, tavasszal pedig kilenc települést érintő roadshow-val próbált új munkatársakat találni. A kampányból jól látszik, hogy a gyár munkaerőigénye messze túlmutat Kecskeméten: Szolnokról, Nagykőrösről, Kiskunfélegyházáról és más környező településekről is várják a jelentkezőket.

A Mercedes a részletes kérdésekre azonban nem adott érdemi válaszokat. Nem közölte, hány új dolgozót vett már fel, hány kölcsönzött munkavállalót foglalkoztat, mekkora bérekkel csábítja az embereket, és azt sem, hogy jelenleg hány harmadik országbeli munkavállaló dolgozik a kecskeméti üzemben. A vállalat mindössze annyit közölt, hogy folyamatos a létszámbővítés, és készülnek az új elektromos C-osztály gyártására.

A helyi cégek szerint ugyanakkor már most érezhető a Mercedes elszívó hatása. Több vállalatnál is felmondtak dolgozók az elmúlt hetekben, hogy az autógyárhoz szerződjenek. A megkeresett cégek többsége azonban nem kívánt nyilatkozni sem erről, sem a vendégmunkások helyzetéről.

Az óvatosság hátterében az is állhat, hogy az új kormány jelentősen szigorította a harmadik országból érkező munkavállalók alkalmazását.

A változás elsősorban a munkaerő-kölcsönzőkön keresztül érkező vendégmunkásokat érinti, ami több munkaadó szerint új kihívásokat okozhat, különösen a nagy ipari beruházásoknál.

Egy név nélkül nyilatkozó multinacionális gyártóvállalat szerint rendkívül feszessé vált a térség munkaerőpiaca. Úgy fogalmaztak, ma már nem elsősorban a toborzás, hanem a megfelelő tapasztalattal rendelkező és hosszabb távon elkötelezett munkavállalók megtalálása jelenti a legnagyobb kihívást. A dolgozók ráadásul a sok lehetőség miatt egyre könnyebben váltanak munkahelyet.