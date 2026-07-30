Még ez is: leváltották az MVM elnökét, már meg is választották az utódját – mostantól ő vezeti az igazgatóságot

Jelentős személyi változásokról tájékoztatta a piacot az MVM Energetika Zrt. A társaság egyedüli részvényese egyszerre alakította át az igazgatóságot, a felügyelőbizottságot és az auditbizottságot is.

Széles körű személycseréket hajtottak végre az MVM vezető testületeiben / Fotó: MVM

Az MVM Zrt. csütörtöki tájékoztatása szerint a társaság egyedüli részvényese július 28-án visszahívta az igazgatóságból Dr. Horváth Péter Jánost és Fazekas Lászlót. Bertalan Zsolt ugyan elvesztette igazgatósági elnöki tisztségét, igazgatósági tagsága azonban változatlanul megmaradt.

Ezzel egy időben július 29-i hatállyal Tótth Andrást választották meg az igazgatóság tagjává és egyben elnökévé. Az igazgatóság új tagjai Borbély Ede, Réti Ádám, Kis-Fleischmann Éva, Pekárik Géza és Gáborjáni-Szabó Szabolcs lettek.

Az MVM felügyelőbizottsága és az auditbizottság is megújult

Az egyedüli részvényes a felügyelőbizottság összetételét is teljes egészében átalakította. A testületből távozott Török Sándor elnök, valamint több tag, miközben július 29-től Dr. Zolnay Judit lett a felügyelőbizottság új elnöke. A testület új tagjai között szerepel Dr. Kupa Mihály Dénes, Tarjányi Krisztina, Zsoldos István, Vajó Regina Alexandra és Dr. Szabó Krisztián.

A felügyelőbizottsági változások miatt az auditbizottság összetétele is módosult. Az új auditbizottság július 29-től Vajó Regina Alexandra, Tarjányi Krisztina és Dr. Kupa Mihály Dénes részvételével működik tovább. A változásokról az MVM Zrt. a tőkepiaci szereplők számára közzétett hivatalos tájékoztatásában számolt be.