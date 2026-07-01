Beborítja a régiót pizzával és a fánkkal a magyar multi, rákaptak a terjeszkedés ízére és mennek tovább
Újabb három országban jelent meg termékeivel a Pek-Snack Csoport, miközben exportaránya már elérte a 42 százalékot. A magyar tulajdonú finompékáru-gyártó stabil árbevétel mellett növelte nyereségét, és már a következő növekedési hullám finanszírozását készíti elő.
Stabil árbevétel, növekvő nyereség és látványos exportbővülés jellemezte a Pek-Snack Csoport 2025-ös üzleti évét. A mélyfagyasztott finompékáruk egyik meghatározó magyar gyártója nemcsak pénzügyi eredményeit tudta javítani, hanem újabb országokban is megjelent termékeivel, tovább erősítve régiós pozícióját.
Kiváló évet zárt a Pek-Snack
A magyar tulajdonú vállalatcsoport konszolidált árbevétele 2025-ben 12,7 milliárd forint volt, ami gyakorlatilag megegyezik az előző évi teljesítménnyel. A nyereség ugyanakkor tovább emelkedett: az adózott eredmény 589 millió forintról 619 millió forintra nőtt, miközben az EBITDA-margin elérte a 19 százalékot.
A Pek-Snack számára különösen fontos mérföldkő volt az export további erősödése. Míg 2024-ben az árbevétel 38 százaléka származott külföldi értékesítésből, addig 2025-re ez az arány már 42 százalékra emelkedett. Az export növekedését az is segítette, hogy a vállalat három új piacon kezdte meg értékesítési tevékenységét:
- Bulgáriában;
- Szlovéniában;
- valamint Ausztriában is megjelentek termékei.
Ennek köszönhetően a Pek-Snack immár kilenc régiós országban van jelen.
Magyarország mellett Horvátországban, Bosznia-Hercegovinában, Csehországban, Szerbiában és Szlovákiában már eddig is forgalmazta mélyfagyasztott pékáruit. Az árbevétel 30 százalékát a horvát leányvállalat biztosította, míg a többi külföldi piac összesen további 12 százalékkal járult hozzá a csoport teljesítményéhez.
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A mintegy 350 embert foglalkoztató vállalat modern, 6000 négyzetméteres igali gyártóüzemében évente több tízmillió darab mélyfagyasztott pékáru készül. A fogyasztók leginkább a pogácsákat, fánkokat és pizzaszeleteket ismerik a cég kínálatából, amelyek franchise-hálózaton, valamint hazai és nemzetközi áruházláncokon keresztül jutnak el a vásárlókhoz.
Novák Zoltán ügyvezető szerint az eredmények azt igazolják, hogy a Pek-Snack üzleti modellje ellenálló és hosszú távon is fenntartható. Kiemelte, hogy a több értékesítési csatornára épülő régiós jelenlét, a folyamatos termékfejlesztés, valamint a mélyfagyasztott, helyben sütött pékáruk iránti növekvő fogyasztói kereslet együttesen biztosítja a vállalat stabil eredménytermelő képességét.
A menedzsment pedig már a következő növekedési szakaszra készül.
A tulajdonosokkal közösen vizsgálják a piaci tőkebevonás lehetőségét, amelyből a régiós terjeszkedés folytatását és az új fejlesztések finanszírozását szeretnék megvalósítani. A cél, hogy a Pek-Snack még erősebb szereplővé váljon a közép-európai mélyfagyasztott pékáru-piacon.
A vállalat emellett a fenntarthatóság területén is folyamatos fejlesztéseket hajt végre. A korábban elindított csomagolóanyag-optimalizálási program első jelentős eredményeként a fánkok kartonpapír-csomagolásának átalakításával 15 százalékkal csökkent a keletkező hulladék mennyisége. Az igali üzem saját szennyvíz-előkezelő rendszerrel működik, így a közüzemi hálózatba már tisztított szennyvíz kerül, a fagyasztórendszer működése során keletkező hulladékhőt pedig melegvíz előállítására hasznosítják.
A Pek-Snack 2025-ös eredményei azt mutatják, hogy a vállalat nemcsak a hazai piacon tud stabilan teljesíteni, hanem egyre nagyobb súlyt képvisel a régióban is. Az export folyamatos növekedése, az új piacok megszerzése és a tervezett tőkebevonás egyaránt arra utal, hogy a cég a következő években is a nemzetközi bővülést tekinti egyik legfontosabb stratégiai céljának.
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