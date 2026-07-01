Beborítja a régiót pizzával és a fánkkal a magyar multi, rákaptak a terjeszkedés ízére és mennek tovább

Újabb három országban jelent meg termékeivel a Pek-Snack Csoport, miközben exportaránya már elérte a 42 százalékot. A magyar tulajdonú finompékáru-gyártó stabil árbevétel mellett növelte nyereségét, és már a következő növekedési hullám finanszírozását készíti elő.

A pogácsáiról, fánkjairól és pizzaszeleteiről ismert Pek-Snack újabb mérföldkőhöz érkezett / Fotó: Karnok Csaba

Stabil árbevétel, növekvő nyereség és látványos exportbővülés jellemezte a Pek-Snack Csoport 2025-ös üzleti évét. A mélyfagyasztott finompékáruk egyik meghatározó magyar gyártója nemcsak pénzügyi eredményeit tudta javítani, hanem újabb országokban is megjelent termékeivel, tovább erősítve régiós pozícióját.

Kiváló évet zárt a Pek-Snack

A magyar tulajdonú vállalatcsoport konszolidált árbevétele 2025-ben 12,7 milliárd forint volt, ami gyakorlatilag megegyezik az előző évi teljesítménnyel. A nyereség ugyanakkor tovább emelkedett: az adózott eredmény 589 millió forintról 619 millió forintra nőtt, miközben az EBITDA-margin elérte a 19 százalékot.

A Pek-Snack számára különösen fontos mérföldkő volt az export további erősödése. Míg 2024-ben az árbevétel 38 százaléka származott külföldi értékesítésből, addig 2025-re ez az arány már 42 százalékra emelkedett. Az export növekedését az is segítette, hogy a vállalat három új piacon kezdte meg értékesítési tevékenységét:

Bulgáriában;

Szlovéniában;

valamint Ausztriában is megjelentek termékei.

Ennek köszönhetően a Pek-Snack immár kilenc régiós országban van jelen.

Magyarország mellett Horvátországban, Bosznia-Hercegovinában, Csehországban, Szerbiában és Szlovákiában már eddig is forgalmazta mélyfagyasztott pékáruit. Az árbevétel 30 százalékát a horvát leányvállalat biztosította, míg a többi külföldi piac összesen további 12 százalékkal járult hozzá a csoport teljesítményéhez.

Nagy változás történt a magyar vállalatok életében – már teljesen mást gondolnak a céges rendezvényekről Jelentős átalakuláson megy keresztül a hazai corporate rendezvénypiac. A magyarországi vállalatok 2025-ben már merőben másként álltak a céges eseményekhez, mint korábban.

A mintegy 350 embert foglalkoztató vállalat modern, 6000 négyzetméteres igali gyártóüzemében évente több tízmillió darab mélyfagyasztott pékáru készül. A fogyasztók leginkább a pogácsákat, fánkokat és pizzaszeleteket ismerik a cég kínálatából, amelyek franchise-hálózaton, valamint hazai és nemzetközi áruházláncokon keresztül jutnak el a vásárlókhoz.