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fintech
ChatGPT
OpenAI
mesterséges intelligencia
Revolut

Óriási változásokat jelentett be a Revolut, ennek nagyon fognak örülni az ügyfelek: nem kell prémium csomag hozzá és gyerekjáték aktiválni

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A mesterséges intelligencia egyre fontosabb szerepet kap a pénzügyi szolgáltatásokban is. A Revolut ezért ingyenes ChatGPT Go-hozzáférést kínál ügyfeleinek, amely már a Standard csomagban is elérhető.
VG
2026.07.31, 07:29

A Revolut új kedvezményt jelentett be ügyfeleinek: a Standard csomag részeként három hónapos ChatGPT Go-hozzáférést biztosít felár nélkül. A magasabb előfizetési csomagokban akár egy évig is ingyen használható az OpenAI mesterséges intelligencia-szolgáltatása.

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A digitális bankolás után a mesterséges intelligencia felé nyit a Revolut / Fotó: Cristi Dangeorge

A vállalat új kedvezményt jelentett be ügyfelei számára: a vállalat a Standard számlacsomag részeként három hónapos ChatGPT Go-hozzáférést biztosít felár nélkül. Az ajánlatot az alkalmazásban lehet aktiválni az erre jogosult felhasználóknak.

Kibővítené a szolgáltatásait a Revolut

A fintech cég csütörtöki közleménye szerint az a céljuk, hogy ne csupán a pénzügyek kezelésében segítsen, hanem a mindennapi feladatokban is. A vállalat arra hívta fel a figyelmet, hogy világszerte hetente már több mint 900 millió ember használja a ChatGPT-t, ezért döntöttek úgy, hogy a szolgáltatást beépítik előfizetési csomagjaikba.

A ChatGPT Go magasabb használati limiteket biztosít az ingyenes verzióhoz képest, így a felhasználók hosszabb beszélgetéseket folytathatnak, nagyobb dokumentumokat dolgozhatnak fel, több fájlt és képet tölthetnek fel, valamint képgenerálási funkciókat is használhatnak anélkül, hogy az ingyenes csomag korlátaiba ütköznének.

A Revolut közölte azt is, hogy a Plus, Premium, Metal és Ultra előfizetők ennél is kedvezőbb ajánlatot kapnak: a magasabb csomagokban akár 12 hónapos ChatGPT Go-hozzáférés is elérhető, emellett további digitális előfizetések és partneri kedvezmények is járnak. 

A vállalat szerint ezek összértéke elérheti a 3,36 millió forintot.

Van azonban egy fontos feltétel. A kedvezményt csak azok vehetik igénybe, akiknek az előző ChatGPT-előfizetésük megszűnése óta legalább három hónap eltelt. Ha valakinek az elmúlt három hónapban aktív előfizetése volt, meg kell várnia ennek az időszaknak a leteltét.

A Revolut arra is felhívta a figyelmet, hogy a díjmentes időszak lejártát követően a ChatGPT Go-előfizetés automatikusan megújul az aktuális havi díjon, hacsak a felhasználó ezt időközben nem mondja le.

150 millió európai ügyfélre hajt a Revolut, már a nagybankok között versenyeznek: Magyarország az egyik legfontosabb piac, minden negyedik felnőttnek van számlája

Európa egyik legnagyobbjává duzzadt a fintechként indult bank. Magyarország a Revolut tíz legfontosabb piaca közé tartozik, további akciókat terveznek itthon. A Wizz Airrel való stratégiai partnerséget is telitalálatként értékelik.

 

Mesterséges intelligencia

Mesterséges intelligencia
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