Tüntetések törtek ki Berlinben: fegyvergyárat építene a Rheinmetall, ezrek mondanak nemet

Egyre nagyobb tiltakozást vált ki Berlinben, hogy a Rheinmetall egy korábbi autóipari alkatrészüzemet tüzérségi lövedékek hüvelyeit gyártó fegyverüzemmé alakítana át. A vita jól mutatja, milyen nehéz egyensúlyt találni Németországban a gazdasági érdekek, a biztonságpolitikai szükségletek és a társadalmi ellenállás között.

Miközben Európa rekordtempóban növeli hadiipari kapacitásait, Berlinben sokan utcára vonultak a Rheinmetall új üzeme ellen / Fotó: Ina Fassbender / AFP

A Rheinmetall azt tervezi, hogy Berlinben egy korábbi autóipari alkatrészgyárat alakít át olyan üzemmé, ahol 155 milliméteres tüzérségi lőszerekhez készülő hüvelyeket gyártanának. A beruházás része annak a szélesebb körű német és európai programnak, amely az ukrajnai háború és az átalakuló biztonsági környezet miatt jelentősen növelné a kontinens lőszergyártó kapacitását.

A németeknek elege van a Rheinmetallból

A terv azonban komoly ellenállásba ütközött. A tüntetők közleménye szerint a gyár tovább erősítené Németország militarizációját, miközben közvetve újabb fegyveres konfliktusokat szolgálna ki. Az elmúlt napokban több demonstrációt is tartottak a leendő üzem közelében, ahol a rendőrségnek többször is közbe kellett avatkoznia, több aktivistát pedig előállítottak.

A beruházás támogatói ugyanakkor azzal érvelnek, hogy Európának sürgősen növelnie kell saját hadiipari kapacitásait. Szerintük a gyár nemcsak a Bundeswehr, hanem a NATO és az európai szövetségesek ellátásbiztonságát is javítaná, miközben új ipari megrendeléseket és munkahelyeket teremtene Berlinben.

A vita különösen érzékeny időszakban robbant ki. A Rheinmetall az elmúlt években Európa egyik leggyorsabban növekvő hadiipari vállalatává vált, és folyamatosan bővíti termelési kapacitásait.

A társaság vezetése ráadásul felvásárlásokkal is erősítené pozícióját, hogy lépést tudjon tartani a rekordméretű európai fegyvermegrendelésekkel.

A berlini beruházás így jóval túlmutat egy új gyár megnyitásán. A kérdés az, hogy Németország miként tudja összeegyeztetni a gazdasági érdekeket, az európai biztonsági elvárásokat és a társadalom egy részének egyre hangosabb ellenállását a hadiipar gyors bővülésével.