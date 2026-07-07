Megrémített at Samsung, nem hinnénk el mivel – ekkora nyereségeket nem lehet csinálni

Üzemi nyeresége több mint tizenkilencszeresére, 89 400 milliárd dél-koreai wonra (18 ezer milliárd forint) emelkedett a második negyedévben az egy évvel korábbihoz képest – közölte kedden a Samsung Electronics.

Történelmi rekordot döntött a Samsung / Fotó: RidhamSupriyanto

A kiugró eredményt az okozta, hogy a mesterséges intelligenciához kapcsolódó kereslet miatt továbbra is memóriachip-hiány tapasztalható. A kedvező számok ugyanakkor nem tudták megnyugtatni a befektetőket, akik attól tartanak, hogy a fellendülés nem lesz tartós.

A Samsung részvényei a keddi kereskedés során kora délutánra több mint 9 százalékot estek, folytatva a reggeli veszteségeket a gyorsjelentés közzététele után. A befektetők attól tartanak, hogy a memóriachip-piacon hamarosan túlkínálat alakulhat ki.

A rivális SK Hynix árfolyama szintén 9,1 százalékkal csökkent, miközben a dél-koreai KOSPI index 7,1 százalékos mínuszban állt.

A Samsung előzetes eredményközlése szerint az áprilistól júniusig tartó időszakban az üzemi eredmény 1810,3 százalékkal nőtt éves összevetésben. A vállalat árbevétele 129,3 százalékkal, 171 billió wonra emelkedett.

Negyedéves alapon az üzemi nyereség 56,2 százalékkal, a bevétel pedig 27,7 százalékkal bővült. A társaság a hónap későbbi részében teszi közzé részletes pénzügyi jelentését, amely a nettó eredményt is tartalmazza.

A mostani eredmény meghaladta a FnGuide piaci elemzőcég konszenzusát, amely 25 dél-koreai brókercég előrejelzése alapján 84 800 milliárd wonos üzemi nyereséget várt.

Az eredményközlés egy héttel azt követően érkezett, hogy Li Dzsemjong (Lee Jae Myung) dél-koreai elnök bemutatta

a Samsunggal és az SK Hynixszal közös, 800 000 milliárd won (mintegy 162 ezer milliárd forint) értékű beruházási programot,

amelynek célja a dél-koreai chipgyártási kapacitások bővítése annak érdekében, hogy az ország megőrizze versenyképességét a globális MI-versenyben.

A köz- és magánszféra együttműködésében megvalósuló projekt keretében négy új félvezetőgyár (fab) épül, amelyek közül kettőt a Samsung, kettőt pedig az SK Hynix létesít. A kormány szerint ez Lee tavalyi hivatalba lépése óta a legjelentősebb gazdaságpolitikai intézkedés.