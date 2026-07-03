Semcorp-botrány: fény derült az igazságra, valójában ezért kellett bezárni a kínai akkugyárat – „Súlyos szabálytalanságok történtek"

Újabb súlyos fordulat következett be a debreceni Semcorp ügyében: a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal azonnali hatállyal megtiltott minden tevékenységet a vállalat teljes telephelyén. A hatóság szerint olyan tűzvédelmi hiányosságokat tártak fel, amelyek miatt a személy- és vagyonbiztonság nem garantálható, ezért hárommillió forintos bírságot is kiszabtak– írta haon.hu.

Újabb ellenőrzések után minden tevékenységet megtiltottak a Semcorp debreceni gyárában / Fotó: Semcorp Hungary

Újabb súlyos hatósági intézkedés érte a debreceni Semcorp Hungary üzemét. A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal pénteken közölte, hogy a tűzvédelmi hatóság azonnali hatállyal megtiltotta a vállalat teljes telephelyén minden tevékenység végzését.

A döntés nem csupán a gyártásra vonatkozik, hanem az üzemeltetésre, a karbantartásra, a takarításra, a tárolásra és minden egyéb munkafolyamatra is.

A mostani határozat jelentős szigorítást jelent a korábbi intézkedéshez képest. A környezetvédelmi hatóság június 24-én már felfüggesztette a gyár működését, azonban akkor a gyártástól független tevékenységeket még lehetett folytatni. A most életbe lépett tűzvédelmi döntés viszont a telephely teljes működését leállítja.

A kormányhivatal tájékoztatása szerint a tűzvédelmi hatóság az elmúlt napokban két helyszíni ellenőrzést végzett. Az elsőre június 27-én délelőtt került sor az előző éjszakai események miatt, míg a második ellenőrzést július 2-án éjszaka, előzetes bejelentés nélkül tartották.

A Semcorp-botrány lehetett az utolsó csepp a pohárban – a kormány új környezetvédelmi csúcshatóságot hoz létre A Semcorp Hungary Kft. debreceni gyárának bezárása jelentheti a fordulópontot a magyar akkumulátoripar szabályozás átalakításában. Noha Magyar Péter többször ígéretet tett a kampányban arra, hogy szigorítani fogják a nagy környezeti terheléssel járó tevékenységek szabályozását, mégis a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal döntése után jelentették be egy országos hatáskörű új környezetvédelmi csúcshatóság felállítását.

Tűzvédelmi rémálom a Semcorpnál

Az ellenőrzések során több súlyos hiányosságot is feltártak. A hatóság megállapította, hogy

a beépített tűzoltó berendezés működését biztosító szivattyú üzemképtelen volt;

emellett szabálytalanságokat találtak az aceton- és oxigén-koncentrációt mérő érzékelők környezetében kialakított térfogatszázalék-hígításnál;

továbbá a bevonatoló épület habbal oltó sprinkler rendszerének működéséhez szükséges vízbetáp ágvezeték folyamatos nyitott állapota sem volt biztosított.

A hatóság álláspontja szerint ezek a hiányosságok olyan mértékű kockázatot jelentenek, hogy a személy- és vagyonbiztonság nem garantálható. Erre hivatkozva rendelték el az azonnali teljes működési tilalmat.