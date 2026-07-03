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Nagy-Britannia
Nigéria
Shell
olajszennyezés
bíróság

Kapitány István korábbi kenyéradóját sötét múlt terheli: félrevezethette a hatóságokat a nigériai olajszennyezés ügyében a Shell

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Az új beadványokkal a vállalat nemcsak a szennyezés, hanem a bírósági eljárás során tett állításai miatt is kereszttüzbe került. Évtizedek óta tartó olajszennyezés miatt készül az egyik legjelentősebb környezetvédelmi per a Shell történetében.
VG
2026.07.03, 20:56
Frissítve: 2026.07.03, 21:08

Újabb súlyos vádakkal bővült a Shell ellen Nagy-Britanniában zajló, évek óta húzódó per, amely a nigériai Niger-delta olajszennyezéséről szól. A felperesek szerint a vállalat félrevezette a brit bíróságot, hogy elkerülje a felelősségre vonást, amit a Shell határozottan visszautasít.

Shell branding.
Egyre nagyobb nyomás nehezedik a Shellre, miután új jogi dokumentumok szerint a cég félrevezethette az angol bíróságokat / Fotó: Peter Boer

Újabb súlyos vádakkal egészült ki a Shell ellen az angol Legfelsőbb Bíróságon folyó, hosszú évek óta húzódó per, amely a nigériai Niger-delta olajszennyezésének következményeiről szól. A Bille közösséget képviselő ügyvédek módosított keresetükben azt állítják, hogy az energiacég tudatosan félrevezette a brit bíróságokat annak érdekében, hogy az ügyet ne az Egyesült Királyságban tárgyalják.

Régi botrány kísérti a Shell-t

A per középpontjában több évtizednyi olajszennyezés áll, amely a felperesek szerint súlyos károkat okozott a térség élővilágában és a helyi lakosság megélhetésében. A közösség kártérítést és a szennyezett területek megtisztításának finanszírozását követeli.

A Shell korábban azzal érvelt, hogy az érintett műveletekért nem az anyavállalat, hanem nigériai leányvállalata, a Shell Petroleum Development Company of Nigeria (SPDC) volt felelős. Emiatt a vállalat szerint az ügyet nem az angol, hanem a nigériai bíróságoknak kellett volna tárgyalniuk.

A Financial Times által látott, most benyújtott módosított kereset szerint azonban ez a kép nem felelt meg a valóságnak. A felperesek azt állítják, hogy a Shell felső vezetése jelentős irányítást és felügyeletet gyakorolt a nigériai leányvállalat működése felett, ezért az anyacég felelőssége sem zárható ki. Az ügyben korábban tanúként meghallgatott vezetők azt vallották, hogy a Shell nem szólt bele a nigériai vállalat napi működésébe, a karbantartási, biztonsági vagy olajszennyezési intézkedésekbe. 

A most nyilvánosságra került belső vállalati levelezések azonban a felperesek szerint ennek éppen az ellenkezőjére utalnak.

Az egyik, 2008-ban írt belső e-mailben Malcolm Brinded, a Shell akkori kutatási és kitermelési vezetője aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a szennyezett anyagokat béleletlen gödrökbe helyezték a kármentesítés során. A levél szerint a felszínen úgy tűnhetett, hogy sikeres volt a helyreállítás, miközben a talaj mélyebb rétegeiben továbbra is jelentős szennyezés maradhatott. Brinded azt is megjegyezte, hogy más országokban valószínűleg szigorúbb megoldásokat vártak volna el.

A felperesek szerint a Shell 2015-ben indított joghatósági kifogása több mint öt évvel késleltette a per érdemi folytatását. Állításuk szerint ez idő alatt a szennyezés továbbra is károsította a helyi közösségeket és a környezetet.

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A kereset egy másik súlyos állítása szerint a vállalat nem biztosított megfelelő dokumentummegőrzési rendszert, emiatt kulcsfontosságú e-mailek és adatok veszhettek el. A beadvány "széles körű adattörlésről" is említést tesz.

A Shell határozottan visszautasítja az összes vádat. A vállalat szóvivője szerint nem igaz, hogy félrevezették volna a brit bíróságokat, és az érintett vezetők minden nyilatkozatukat legjobb tudásuk szerint, valós információk alapján tették meg. 

A cég azt is tagadja, hogy nem őrizte volna meg megfelelően a releváns dokumentumokat.

A vállalat közölte, hogy több mint 315 ezer dokumentumot bocsátott a felperesek rendelkezésére, és állítása szerint az adatkezelés megfelelt az iparági gyakorlatnak. Hangsúlyozták azt is, hogy korábban a nigériai leányvállalat több százmillió dollárt fordított a Niger-delta szennyezett területeinek megtisztítására, amelyet a nigériai olajszennyezési hatóság hivatalos tanúsítványokkal is igazolt.

A Niger-delta olajszennyezése régóta a világ egyik legsúlyosabb környezetvédelmi problémája. Az ENSZ korábban úgy értékelte, hogy a térség helyreállítása akár a valaha végrehajtott legnagyobb és leghosszabb olajszennyezés-mentesítési programot is igényelheti. A jövő év elején kezdődő tárgyalás ezért nemcsak a Shell számára lehet meghatározó, hanem fontos precedenst is teremthet arra, milyen felelősség terheli a multinacionális vállalatokat a külföldi leányvállalataik működéséért és az általuk okozott környezeti károkért.

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Energiaválság

Energiaválság
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