Rekordfogadások, rekordkifizetések: pénzeső helyett drága mulatság lett a vb a világ legnagyobb bukmékereinek

A labdarúgó-világbajnokság csoportköre nemcsak a pályán hozott gólzáport, hanem a sportfogadási piacon is komoly meglepetéseket okozott. A sztárjátékosok remeklése és a favoritok sikerei miatt több vezető fogadóiroda százmilliókat fizetett ki a nyertes szelvények után.

A nagy kedvencek sikeres teljesítménye a világbajnokságon feje tetejére állította a sportfogadási piacot / Fotó: Anadolu via AFP

A sportfogadási piac szereplői minden nagy futballtorna előtt jelentős bevételnövekedésre számítanak, a mostani világbajnokság első szakasza azonban egészen más forgatókönyvet hozott.

A csoportkör mérkőzésein a legnagyobb sztárok rendre betaláltak, a népszerű válogatottak pedig többnyire hozták a kötelező győzelmeket, ami a fogadóirodák számára szokatlanul magas kifizetéseket eredményezett.

A Bank of America becslése szerint az egyik legnagyobb amerikai online sportfogadási szolgáltató, a DraftKings akár 50 millió dolláros veszteséget is elszenvedhetett a csoportkör során. A társaság nem kommentálta az elemzést, korábban azonban vezérigazgatója, Jason Robins a Financial Timesnak úgy nyilatkozott, hogy a világbajnokság kulcsszerepet játszik az új ügyfelek megszerzésében.

A fogadócégek a torna előtt jelentős összegeket költöttek reklámokra, promóciókra és az úgynevezett élő fogadási lehetőségek fejlesztésére. Erre azért is szükségük volt, mert egyre erősebb versenyt jelent számukra a különböző előrejelzési piacok térnyerése, ahol a felhasználók események bekövetkezésére fogadhatnak.

Szinte példátlan helyzet a sportfogadásban

A legnagyobb csapást az úgynevezett kombinált fogadások okozták. Ezeknél a játékosok egyszerre több esemény helyes megtippelésével sokszoros nyereményt érhetnek el. Bár statisztikailag ezek a szelvények ritkán jönnek be, amikor mégis sikeresek, a fogadóirodák jelentős összegeket kénytelenek kifizetni.

Különösen emlékezetes volt az a játéknap, amikor Lionel Messi, Erling Haaland és Kylian Mbappé egyaránt két-két gólt szerzett. Sokan arra fogadtak, hogy mindhárom világsztár eredményes lesz, a még bátrabbak pedig azt is megtippelték, hogy legalább két gólt szereznek. Ennek az eseménysornak az esélyét mindössze körülbelül egy százalékra árazták a bukmékerek, így akik eltalálták, kiemelkedően nagy nyereményt vihettek haza.

Világbajnoki láz vagy túlzott várakozások? Kik lehetnek a 2026-os futball-vb valódi nyertesei? A korábbi világbajnokságok tapasztalatai szerint a stadionok közönségének kevesebb mint fele érkezik külföldről, így a gazdasági hatás gyakran jóval koncentráltabb, mint azt a kezdeti becslések sugallják. A legtöbb futball-vb 3-3,5 millió nézőt vonzott, miközben a FIFA ezúttal már 5 millió feletti jegy eladásáról beszél. A rekordméretű torna ugyanakkor nem feltétlenül jelent arányosan nagyobb gazdasági hatást.

A sportfogadási cégek üzleti modellje alapvetően arra épül, hogy a kínált esélyekbe beépítenek egy haszonkulcsot. Általában akkor járnak a legjobban, amikor az esélyes csapatok botlanak, vagy a sztárjátékosok elmaradnak a várakozásoktól. A legtöbb alkalmi fogadó ugyanis

a kedvenc csapatára;

illetve a legismertebb gólszerzőkre teszi a pénzét.

Az is sokat számít, hogy a fogadók jellemzően saját nemzeti válogatottjuk sikerében bíznak. Emiatt az olyan nagy piacokon, mint az Egyesült Államok vagy Anglia, különösen érzékenyen érinti a bukmékereket, ha a hazai csapat jól szerepel. A Bank of America elemzője szerint az amerikai válogatott menetelése jelentette az egyik legnagyobb pénzügyi kockázatot az Egyesült Államokban működő fogadóirodák számára.

A világ egyik legnagyobb sportfogadási vállalata, a Flutter szintén jelentős összegeket fizetett ki az angol válogatott sikeres szereplése után.

Az Anglia-Horvátország 4-2-es mérkőzésen a brit ügyfelek 4,1 millió fontot nyertek, ugyanakkor az Anglia-Ghána 0-0-s döntetlen már kedvezőbben alakult a cég számára, részben ellensúlyozva a korábbi veszteségeket.