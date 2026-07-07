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cégcsoport

Intő jel a Duna Aszfaltnak: tovább hízik a Magyarországon is jelenlévő útépítő cég, idén már a második építőipari céget vásárolja fel Romániában

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Tovább erősíti piaci pozícióját Romániában az osztrák vállalat. A Strabag újabb építőipari vállalatot vásárolt fel.
VG/MTI
2026.07.07, 07:52
Frissítve: 2026.07.07, 07:54

Felvásárolta a Daroconstruct SRL-t a Strabag. A Iasi-i székhelyű cég szakterülete a közúti infrastruktúra, a hídépítés és a közművek. 

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A Strabag újabb építőipari vállalatot vásárolt fel / Fotó: AFP

A 355 főt foglalkoztató Daroconstruct 2025-ben 324,467 millió lej (mintegy 22 milliárd forint) árbevétel mellett 77,139 millió lej (mintegy 5,2 milliárd forint) nettó nyereséget ért el.

„A Strabagnál azt valljuk, hogy a tartós fejlődés erős helyi csapatokon és hosszútávú partnerségeken alapul. A Daroconstruct erős pozíciót harcolt ki magának Kelet-Romániában, köszönhetően munkája minőségének és alkalmazottjai elkötelezettségének” – nyilatkozta Herbert Schuster, a Strabag Romania stratégiai integrációért felelős vezetője.

Az idén a Daroconstruct már a második romániai építőipari cég, amelyet a Strabag felvásárol. 

Júniusban írták alá a szerződést, amely révén az osztrák vállalat megvásárolta a Bawi Construction SRL teljes részvénycsomagját. A Bukarestben bejegyzett Bawi többségi tulajdonosa a német Willke GmbH volt. 

A vasúti építésre szakosodott Bawi Construction SRL-nek tavaly 200 alkalmazottja volt, és 229,209 millió lej (mintegy 15 milliárd forint) árbevétel mellett 43,494 millió lej (mintegy 3 milliárd forint) nettó nyereséget ért el.

„A Bawi felvásárlása által egy kiváló piaci pozícióval és magas szintű műszaki képességekkel rendelkező vállalatot nyertünk” – nyilatkozta akkor Peter Glöckler, a Strabag SE igazgatótanácsi tagja.

A Strabag 1991 óta van jelen a román piacon. 2025-ben az 1400-nál több dolgozót foglalkoztató Strabag SRL árbevétele stagnált, 1,757 milliárd lej (mintegy 118 milliárd forint) volt, míg a nettó nyeresége kb. 150 százalékkal 251,188 millió lejre (mintegy 17 milliárd forint) nőtt. 

A Strabag és a magyar állam között hónapok óta tartó jogvita az M30-as autópálya Miskolc és Tornyosnémeti közötti szakaszának meghibásodása miatt robbant ki. 

A 2021-ben, mintegy 180 milliárd forintos beruházással átadott, 57 kilométeres útszakasz egy körülbelül 150 méteres része 2024 februárjában megcsúszott, ezért az érintett szakaszt le kellett zárni, a forgalmat pedig terelőútra irányították.

Az ügy politikai következményekkel is járt: Lázár János korábbi miniszter többször bírálta az osztrák vállalatot, és jelezte, hogy a jövőbeni állami közbeszerzéseken is számolniuk kell a történtek következményeivel. Emellett felmerült a közbeszerzési szabályok módosítása is, amely kizárhatná azokat a cégeket az állami beruházásokból, amelyek súlyosan megszegik szerződéses vagy jótállási kötelezettségeiket.

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