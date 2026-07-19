Szijjártó Péter máris munkába lendült a BYD-nál: rögtön felhívta Botka Lászlót a szegedi gyár miatt

Szegeden a BYD még építkezik, semmilyen termelő munka nincsen. Ehhez a legszigorúbb EU-s szabályoknak, amik a magyar jogszabályok is, kell megfelelnie - posztolta ki Botka László szegedi polgármester a közösségi oldalán.

Szijjártó Péter máris munkába lendült a BYD-nál / Fotó: Xinhua via AFP

A posztban kiemelte, hogy

a BYD szegedi gyárában nem lesz akkugyártás, és semmilyen vegyipari tevékenység.

"A közgyűlés egyébként az elmúlt években minden ránk tartozó ügyben tájékoztatást kapott, és egyhangú támogató döntéseket hozott" - tette hozzá.

A polgármester eloszlatott egy félreértést is, eszerint

2023 szeptemberében nem a BYD-nak, hanem az államtól kapott 300 hektáros Új Ipari Parknak adott a szegedi önkormányzat az építkezések idejére építményadó-kedvezményt. A BYD akkor még tárgyalt Németországgal, Franciaországgal, Lengyelországgal és több EU-n kívüli országgal is.

Ha a BYD úgy döntött volna, hogy nem Szegeden épít gyárat, az adókedvezmény a területre más beruházójának is járt volna.

A BYD az egyik legnagyobb beruházó Magyarországon, Komáromban fejleszteni akarja az elektromosautóbusz-gyárat, Budapesten építi az európai központját, a zöld kutatási-fejlesztési tevékenységét is ide akarja hozni - hangsúlyozta Botka László.

Ezért döntött úgy a Szegedi Közgyűlés, hogy előzetesen kikérjük az új kormány véleményét, hogy veszélyezteti-e a helyi építményadó-kedvezmény megvonása ezen nemzetgazdaságilag meghatározó beruházásokat. A választ várjuk!

Szijjártó Péter kinevezésével kapcsolatban a városvezető azt írta, hogy a BYD-től kapott globális vezetői megbízatásáról a sajtóból értesült.

A bejelentés után felhívott, és rövid, egyperces beszélgetésünkben arról tájékoztatott, hogy a cég nemzetközi kapcsolataiért fog felelni, semmi köze a magyarországi beruházásokhoz, de miután ott lesz a világcég legfelsőbb vezetésében, ha bármi kérdésünk, problémánk, javaslatunk lesz, keressük, és próbál segíteni.

A BYD-beruházás Szeged történelmének legnagyobb ipari fejlesztése, 1600 milliárd forint, több ezer új munkahelyet teremt és sok milliárd forint éves iparűzési adót hoz a városnak!

Végül Szeged polgármestere egyenesen a beruházás kritikusaihoz fordult, s arra kérte őket, hogy az öncélú, kétségbeesett, hazug támadásoktól tartózkodjanak, mivel Szeged érdeke az első.

Építsük együtt a fejlődő, élhető, gyönyörű Szegedet! Köszönöm erőt adó támogatásukat

- fejezte be közleményét Botka László.