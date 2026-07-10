Senki nem használja őket, de még az unokáink is kerülgetni fogják a több ezer lepusztult telefonfülkét – hiába a jogszabály, alig van előrelépés

Már több mint egy éve lezárult a hagyományos telefonfülkék korszaka. A korábban telefonálásra használt készülékek már kizárólag ingyenes segélyhívásra alkalmasak.

A Nagykörúton már nagyrészt eltűntek a leromlott állapotú telefonfülkék / Fotó: Havran Zoltán / Mediaworks

A leromlott, gyakran szeméttel, graffitivel vagy emberi ürülékkel szennyezett telefonfülkéket a legtöbben messziről elkerülik, vészhelyzetben pedig inkább a mobiltelefonjukat használják.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) ezért 2024-ben felülvizsgálta a telefonfülkékre vonatkozó szabályozást, amelynek nyomán 2025. július 1-jétől már nem a fülkék fenntartása, hanem az ingyenes segélyhívás biztosítása vált kötelezővé.

Az előírások szerint a 4000 fő alatti településeken legalább egy, a nagyobb településeken pedig 4000 lakosonként egy segélyhívásra alkalmas berendezést kell üzemeltetni.

Lassan szabadulunk meg a lerobbant telefonfülkéktől: egy év alatt alig történt előrelépés

A telefonfülkék leromlott állapotával a főváros is foglalkozott, ám érdemi előrelépés nem történt.

A munkálatok ütemezéséről a Világgazdaság korábban megkereste az NMHH-t is. A hatóság közölte, hogy nem szabályozza a telefonfülkék elbontását, így azok kiváltásának és megszüntetésének időzítéséről a kijelölt szolgáltató dönt.

A Fővárosi Önkormányzat megkeresésünkre azt közölte, hogy ellenőrzéseket végzett a budapesti tulajdonú vagy vagyonkezelésű közterületeken található, szolgáltatási kötelezettség alá nem tartozó telefonfülkékkel kapcsolatban.

Az elbontások ütemezéséről és adatairól ugyanakkor nem tudtak tájékoztatást adni, mivel ebben az ügyben nem minősülnek adatkezelőnek.

A helyzet rendezésében jelenleg elsősorban a Magyar Telekomnak van szerepe, azonban az új segélyhívó berendezések telepítése lassan halad, így még hosszú időbe telhet, mire a leromlott állapotú telefonfülkék végleg eltűnnek.

A Magyar Telekom a Világgazdaság megkeresésére közölte: az előírt szolgáltatási kötelezettség alapján országszerte mintegy 3600 segélyhívó állomást cserél le új típusú berendezésekre, jelenleg 175 új segélyhívó berendezést üzemeltet, 17 berendezés pedig telepítés alatt van.