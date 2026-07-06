Eladják Magyarország egyik leghíresebb vidéki szállodáját: a kínaiaktól kerülhet vissza magyar kézbe – nem kell bemutatni, kik vehetik meg
Továbbra is napirenden van a szolnoki Tisza Szálló megvásárlása, a Hunguest nem hátrált ki az egymilliárd forintos üzletből. A szállodalánc szerint jelenleg is zajlik a részletes átvilágítás és az egyeztetés a kínai tulajdonossal – írta a szoljon.hu.
Továbbra sem került le a napirendről a szolnoki Tisza Szálló megvásárlása. Bár három hónap telt el azóta, hogy a Hunguest nyilvánosan jelezte vételi szándékát, a legnagyobb hazai szállodalánc most megerősítette:
nem mondott le a csaknem egymilliárd forintos üzletről.
A város egyik legismertebb épületét jelenlegi kínai tulajdonosa tavaly hirdette meg eladásra. A hotel több ingatlanos felületen is megjelent, az ajánlati ár pedig 995 millió forint volt. Az elmúlt időszakban azonban sokáig nem akadt olyan érdeklődő, aki valódi vevőként lépett volna színre.
Fordulat április elején következett be, amikor a Hunguest vezérigazgatója, dr. Détári-Szabó Ádám személyesen érkezett Szolnokra, hogy sajtótájékoztatón jelentse be: társaságuk megkezdte az egyeztetéseket a tulajdonossal. A látogatás egyértelmű jelzés volt arra, hogy a szállodalánc komoly lehetőséget lát a történelmi épületben.
A vezérigazgató akkor hangsúlyozta, hogy céljuk a Tisza Szálló régi rangjának visszaállítása lenne. Elképzeléseik szerint a hotel továbbra is szállodaként működne, miközben megőrizné fürdő- és gyógyászati funkcióit is. Ugyanakkor azt is jelezte, hogy a projekt még a kezdeti szakaszban jár, ezért a vételárról és a részletekről üzleti titokra hivatkozva nem kívánt nyilatkozni.
Dr. Détári-Szabó Ádám személyes kötődéséről is beszélt: elmondta, hogy egykor a szálloda közvetlen szomszédságában működő Verseghy Ferenc Gimnázium tanulója volt, ezért különösen jól ismeri az épület történetét és jelentőségét.
Újra sínen van a Tisza Szálló megvásárlása
Az elmúlt hónapok politikai és gazdasági változásai miatt sokan azt találgatták, hogy a Hunguest továbbra is fenntartja-e érdeklődését a szolnoki ingatlan iránt. A társaság most egyértelmű választ adott.
Labossa Lajos, a Hunguest marketing- és kommunikációs igazgatója megerősítette, hogy a vállalat üzletpolitikájának továbbra is része a Tisza Szálló lehetséges megszerzése. Tájékoztatása szerint minden akvizíciójuk egy több lépcsőből álló szakmai folyamat alapján zajlik.
Ennek része a részletes piacelemzés, a várható megtérülés kiszámítása, valamint a beruházási költségek és műszaki feltételek felmérése is. Hozzátette, hogy a szolnoki projekt jelenleg is ebben a szakaszban tart. A kommunikációs igazgató szerint folyamatosak az egyeztetések a tulajdonosokkal, miközben zajlik a részletes jogi, pénzügyi és műszaki átvilágítás.
Ez azt jelenti, hogy a Hunguest továbbra is aktívan vizsgálja a vásárlás lehetőségét, végleges döntés azonban egyelőre még nem született.
Amennyiben az üzlet megvalósul, a szolnoki Tisza Szálló a Hunguest országos hálózatának része lehet. Ez jelentős fordulatot hozhatna az évek óta bizonytalan sorsú épület életében, hiszen a szállodalánc az elmúlt években nagyszabású fejlesztési programot hajtott végre.
A Hunguest 2020 óta a magyarországi piacvezető szerepének erősítésére koncentrál. Ennek részeként a magyar szállodaipar egyik legnagyobb beruházási programjában mintegy kétezer szállodai szobát újított fel, emellett új szállodákat vásárolt, illetve több üzemeltetési szerződést is megszerzett.
Bejelentették: visszaszerzik a kínaiaktól Magyarország legendás, 100 éves hoteljét, nem akárki venné meg – ő lehet az új tulajdonos
A szolnoki Tisza Szálló hosszú évek után végre reális esélyt kapott a megújulásra. A Hunguest Hotels Zrt. vezérigazgatója személyesen érkezett a városba, hogy bejelentse: a neves magyar szállodalánc megkezdte az egyeztetéseket a műemlék épület megvásárlásáról és felújításáról.