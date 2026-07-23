Folytatódik az európai akkumulátoripar haláltusája: a Northvolt után itt az újabb csőd, a Varta helyzete is egyre reménytelenebb

Újabb drámai fordulatot vett a Varta története: a német akkumulátorgyártó feldarabolása is napirendre került, miután a vállalatnak sürgősen több tízmillió eurós forrásra lenne szüksége. A hitelezők szerint a cég jelenlegi formájában már nem tartható fenn, miközben a tulajdonosok nem hajlandók újabb tőkét biztosítani.

Nem sikerült új finanszírozást találni a Varta vezetésének, ezért a hitelezők átvették a kezdeményezést / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Elfogyott a Varta pénze

A folyamatot az indította el, hogy a vállalatnak sürgősen, több tízmillió eurónyi friss forrásra lenne szüksége működésének fenntartásához. A hitelezők szerint azonban a tárgyalások ellenére egyik érintett fél sem vállalta a szükséges finanszírozás biztosítását.

A legnagyobb hitelezők – köztük a Deutsche Bank és három londoni befektetési alap – ezért éltek a finanszírozási szerződésekben rögzített jogaikkal. Álláspontjuk szerint a Varta jelenlegi formájában már nem működtethető tovább.

A vállalat problémái nem most kezdődtek. A Varta már 2024 júliusában szerkezetátalakítási eljárást indított a német StaRUG-törvény alapján, amely lehetővé teszi a fizetésképtelenség elkerülését célzó reorganizációt.

Ennek során a korábbi részvényesek elvesztették tulajdonukat, a cég pedig új tulajdonosi háttérrel próbált talpra állni.

Jelenleg az osztrák üzletember, Michael Tojner és a Porsche AG egyaránt 50-50 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik a vállalatban. A Tagesschau értesülése szerint azonban egyik fél sem kíván újabb tőkét befektetni a veszteséges cégbe.

Tojner szerint a mostani fejlemények gyakorlatilag elkerülhetetlenek voltak. Úgy fogalmazott, hogy a Varta helyzete akkor vált végleg kritikussá, amikor elveszítette egyik legfontosabb megrendelőjét, az Apple-t. Az amerikai technológiai óriás kiesése jelentős bevételkiesést okozott, amelyet a vállalat már nem tudott ellensúlyozni.

Az osztrák üzletember Montana Group nevű vállalatcsoportja ugyanakkor megpróbálhatja kimenteni a szerkezetátalakításból a Microbattery üzletágat, valamint a Solutions divíziót.

A tervek szerint ezekhez tartozna a grazi Varta Innovation, illetve a romániai leányvállalat is.

A cél az, hogy az európai akkumulátorgyártás szempontjából fontos technológiai tudás és fejlesztési kapacitás legalább részben megmaradjon. Ez azonban újabb átszervezésekkel és jelentős létszámleépítésekkel járhat.