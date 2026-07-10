Deviza
EUR/HUF355,87 -0,39% USD/HUF311,82 -0,22% GBP/HUF417,71 -0,33% CHF/HUF385,51 -0,5% PLN/HUF82,22 -0,34% RON/HUF68 -0,37% CZK/HUF14,68 -0,37% EUR/HUF355,87 -0,39% USD/HUF311,82 -0,22% GBP/HUF417,71 -0,33% CHF/HUF385,51 -0,5% PLN/HUF82,22 -0,34% RON/HUF68 -0,37% CZK/HUF14,68 -0,37%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX142 467,45 -0,1% MTELEKOM2 650 -0,75% MOL4 076 +1,9% OTP45 800 -1,34% RICHTER12 090 +0,75% OPUS375 0% ANY7 020 -0,71% AUTOWALLIS142,5 +0,35% WABERERS4 650 -3,13% BUMIX9 278,25 -0,06% CETOP4 784,07 +1,32% CETOP NTR3 061,45 +1,32% BUX142 467,45 -0,1% MTELEKOM2 650 -0,75% MOL4 076 +1,9% OTP45 800 -1,34% RICHTER12 090 +0,75% OPUS375 0% ANY7 020 -0,71% AUTOWALLIS142,5 +0,35% WABERERS4 650 -3,13% BUMIX9 278,25 -0,06% CETOP4 784,07 +1,32% CETOP NTR3 061,45 +1,32%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
vasút
hőség
Eurostar

Vitézy Dávid most nagyon figyel: megrendelték a szupervonatokat, amik 55 fokos hőségben is működnek – ilyenek kellenének a MÁV-nak is

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Az idei rendkívüli európai hőhullámok után fontos döntést hozott a Eurostar. Az új generációs vasúti szerelvények már olyan extrém melegben is közlekedhetnek majd, amelyet korábban elképzelhetetlennek tartottak.
VG
2026.07.10, 21:24

A szélsőséges hőhullámok már nemcsak az embereket, hanem a vasúti közlekedést is átformálják. A Eurostar ezért úgy módosította új szerelvényeinek megrendelését, hogy azok akár 55 Celsius-fokos hőségben is üzembiztosan közlekedhessenek.

vonat, Eurostar vasút
Nem a sebesség, hanem a hőség lett az egyik legfontosabb szempont az új vasúti szerelvények tervezésénél / Fotó: Eurostar / Facebook

A Csatorna-alagúton közlekedő Eurostar módosította a tavaly aláírt, 1,7 milliárd fontos szerződésének műszaki követelményeit, így az új szerelvények már nem 45, hanem akár 55 Celsius-fokos külső hőmérséklet mellett is üzemelhetnek. 

A döntést az idei, szokatlanul korán érkező és rendkívül intenzív európai hőhullámok indokolták.

A társaság vezérigazgatója, Gwendoline Cazenave a Financial Timesnak elmondta, hogy az új vonatok várhatóan a 2060-as évekig maradnak forgalomban, ezért már most olyan éghajlati viszonyokra kell felkészülniük, amelyek korábban inkább Szaúd-Arábiára voltak jellemzők. Mint fogalmazott, az idei nyár megmutatta, hogy a hőség korábban kezdődik, tovább tart és erősebb, mint valaha.

A Eurostar tavaly legfeljebb ötven új emeletes Alstom-szerelvényt rendelt, amelyek az évtized végén állhatnak forgalomba, és mintegy harminc évig szolgálhatnak. A magasabb hőmérsékleti követelmény elsősorban a légkondicionáló berendezések egyes alkatrészeinél alkalmazott anyagokat érinti.

A teljes vasúti infrastruktúra a forróságra készül

A vállalat már most is átalakította működését a gyakoribb hőhullámok miatt. Több karbantartó kapacitást biztosítanak a klímaberendezések javítására, a hosszabb hőség idején több palackozott vizet szállítanak a fedélzetre, és gyorsabb alkatrész-utánpótlási rendszert alakítottak ki, hogy minden kocsiban folyamatosan működjön a légkondicionálás.

A 2022-es rekordmeleg nyár után létrehozott úgynevezett „Solstice Plan” részeként naponta ellenőrzik az egyes kocsik klímaberendezéseit, emellett fejlesztették az utastájékoztatást is, mivel a magas hőmérséklet miatt egyre gyakrabban fordulnak elő pályahibákból eredő késések.

A döntés hátterében azonban nemcsak az idei nyár áll. Az Egyesült Királyság meteorológiai szolgálata szerint a század közepére a 40 Celsius-fokos nyári napok már megszokottnak számíthatnak, a modellek pedig azt sem zárják ki, hogy 2056-ra akár 45 fokos csúcshőmérsékletek is előforduljanak.

A Eurostar szerint a vasút jövője ezért már nemcsak a gyorsaságról és a kapacitásról, hanem arról is szól, hogy a szerelvények a jövő extrém éghajlati viszonyai között is megbízhatóan működjenek.

Új síneket raknak le a Balatonig, döbbenetes sebességre vált a vonat Fehérvár után – vége a tötyögésnek, így még nem juthattunk le a partra

Új korszak kezdődhet a balatoni vasúti közlekedésben: a tervek szerint Székesfehérvártól egészen a Balatonig 160 kilométer/órás sebességre alkalmas pálya épülhet. A balatoni fejlesztés célja nemcsak a gyorsabb utazás, hanem a zsúfolt nyári forgalom kiszolgálásának javítása is.

 

Időjárás

Időjárás
970 cikk

 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu