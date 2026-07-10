Vitézy Dávid most nagyon figyel: megrendelték a szupervonatokat, amik 55 fokos hőségben is működnek – ilyenek kellenének a MÁV-nak is

A szélsőséges hőhullámok már nemcsak az embereket, hanem a vasúti közlekedést is átformálják. A Eurostar ezért úgy módosította új szerelvényeinek megrendelését, hogy azok akár 55 Celsius-fokos hőségben is üzembiztosan közlekedhessenek.

Nem a sebesség, hanem a hőség lett az egyik legfontosabb szempont az új vasúti szerelvények tervezésénél / Fotó: Eurostar / Facebook

A Csatorna-alagúton közlekedő Eurostar módosította a tavaly aláírt, 1,7 milliárd fontos szerződésének műszaki követelményeit, így az új szerelvények már nem 45, hanem akár 55 Celsius-fokos külső hőmérséklet mellett is üzemelhetnek.

A döntést az idei, szokatlanul korán érkező és rendkívül intenzív európai hőhullámok indokolták.

A társaság vezérigazgatója, Gwendoline Cazenave a Financial Timesnak elmondta, hogy az új vonatok várhatóan a 2060-as évekig maradnak forgalomban, ezért már most olyan éghajlati viszonyokra kell felkészülniük, amelyek korábban inkább Szaúd-Arábiára voltak jellemzők. Mint fogalmazott, az idei nyár megmutatta, hogy a hőség korábban kezdődik, tovább tart és erősebb, mint valaha.

A Eurostar tavaly legfeljebb ötven új emeletes Alstom-szerelvényt rendelt, amelyek az évtized végén állhatnak forgalomba, és mintegy harminc évig szolgálhatnak. A magasabb hőmérsékleti követelmény elsősorban a légkondicionáló berendezések egyes alkatrészeinél alkalmazott anyagokat érinti.

A teljes vasúti infrastruktúra a forróságra készül

A vállalat már most is átalakította működését a gyakoribb hőhullámok miatt. Több karbantartó kapacitást biztosítanak a klímaberendezések javítására, a hosszabb hőség idején több palackozott vizet szállítanak a fedélzetre, és gyorsabb alkatrész-utánpótlási rendszert alakítottak ki, hogy minden kocsiban folyamatosan működjön a légkondicionálás.

A 2022-es rekordmeleg nyár után létrehozott úgynevezett „Solstice Plan” részeként naponta ellenőrzik az egyes kocsik klímaberendezéseit, emellett fejlesztették az utastájékoztatást is, mivel a magas hőmérséklet miatt egyre gyakrabban fordulnak elő pályahibákból eredő késések.

A döntés hátterében azonban nemcsak az idei nyár áll. Az Egyesült Királyság meteorológiai szolgálata szerint a század közepére a 40 Celsius-fokos nyári napok már megszokottnak számíthatnak, a modellek pedig azt sem zárják ki, hogy 2056-ra akár 45 fokos csúcshőmérsékletek is előforduljanak.