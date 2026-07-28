Leépítési hullám söpör végig a fizetési óriásokon, most a Visa következik: több ezer dolgozó esik áldozatul az MI-váltásnak
A Visa globális fizetési szolgáltató dolgozóinak mintegy hét százalékát, hozzávetőleg 2600 munkavállalót bocsát el. A vállalat szerint a lépés a hatékonyság javítását és a mesterséges intelligencia (MI) által felgyorsított átalakuláshoz való alkalmazkodást szolgálja.
A Visa bejelentette, hogy globális munkaerejének mintegy hét százalékát leépíti, ami körülbelül 2600 munkavállalót érint. A döntés elsősorban a technológiai és termékfejlesztési csapatokat érinti.
Ryan McInerney vezérigazgató a dolgozóknak küldött belső üzenetében azt írta, hogy
a vállalatnak folyamatosan fejlesztenie kell működését, hogy kihasználhassa az előtte álló lehetőségeket és megőrizze vezető pozícióját a fizetési piacon.
A vezérigazgató szerint a mesterséges intelligencia felgyorsítja ezt az átalakulást, és egyre nagyobb hatással van arra, hogyan végzik munkájukat a vállalat alkalmazottai. A Bloomberg értesülése szerint ugyanakkor az MI nem kizárólagos oka az elbocsátásoknak, bár jelentősen csökkentette az ismétlődő feladatok mennyiségét és felgyorsította a termékfejlesztést.
A Visa 2025-ös éves jelentése alapján a társaság mintegy 34 100 embert foglalkoztatott, ami nyolc százalékos növekedést jelentett az előző évhez képest. A mostani leépítés ezzel szemben már a költséghatékonyság és a szervezeti átalakítás irányába mutat.
Nem csak a Visa szavazott az MI-re
A Mastercard az év elején globális állományának négy százalékát építette le arra hivatkozva, hogy más területekre kívánja átcsoportosítani beruházásait. A Block fintech vállalat februárban közel 4000 alkalmazott elbocsátását jelentette be.
A Visa kedden, a tőzsdezárást követően teszi közzé legfrissebb negyedéves gyorsjelentését. A vállalat részvénye kedden a nyitás utáni kereskedésben mintegy egy százalékkal erősödött, és 2026-ban eddig valamivel több mint három százalékos emelkedést mutatott. Ez elmarad a szélesebb részvénypiac teljesítményétől, ugyanakkor felülmúlja legnagyobb riválisa, a Mastercard árfolyamának idei alakulását.
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