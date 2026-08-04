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Magyar Péter
állami szerződés
4iG
átvilágítás

Megszólalt a miniszterelnök az egyik legnagyobb magyarországi vállalatbirodalom átvilágításáról: aki úgy érzi, gond lesz, utalja vissza a pénzt – „Ne tüntessenek el semmit, figyelünk!"

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Magyar Péter szerint a cégcsoport a NER egyik legfontosabb gazdasági szereplőjévé vált. Nem marad érintetlenül a 4iG állami szerződésállománya: a kormány teljes körű felülvizsgálatot rendelt el.
VG
2026.08.17, 15:33
Frissítve: 2026.08.17, 17:09

Teljes körű átvilágítás indul a 4iG és a magyar állam kapcsolatáról, a kormány minden állami vonatkozású szerződést felülvizsgál. A bejelentés után a 4iG részvényeit megütötték a Budapesti Értéktőzsdén, miközben a cégcsoport érdekeltségébe tartozó Rába papírjai látványosan erősödtek.

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Átfogó átvilágítás kezdődött a 4iG és az állam kapcsolatáról, amely a szerződésektől a pénzügyi kapcsolatokig minden fontos területet érint / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Teljes körű vizsgálat indul a 4iG és a magyar állam kapcsolatáról, miután a kormány minden állami vonatkozású szerződés felülvizsgálatát elrendelte. Magyar Péter közleményében úgy fogalmazott, hogy 

a 4iG „a NER lopakodó anyahajója volt”, és szerinte az Orbán-kormány alatt stratégiai jelentőségű vagyonelemek kerültek a cégcsoporthoz közpénz százmilliárdok felhasználásával.

A kormányhatározat nem egyetlen ügyletre korlátozza a vizsgálatot. A 4iG Nyrt., illetve közvetlen és közvetett tulajdonában álló társaságok magyar állammal fennálló tulajdonosi, pénzügyi, gazdasági és szerződéses kapcsolatait is áttekintik. A munkában négy tárca érintett: a gazdasági és energetikai, a honvédelmi, a pénzügyi, valamint a tudományos és technológiai minisztérium. A vizsgálatok lezárása után nyilvános tájékoztatást kell adni az eredményekről.

A 4iG az elmúlt években az állam egyik legfontosabb stratégiai és informatikai partnerévé vált. A cégcsoporthoz került az Antenna Hungária, miközben a védelmi iparban is jelentős érdekeltségeket épített ki. Az állami N7 Holdingból többek között a Rheinmetall várpalotai lőszergyárának 49 százaléka, a kiskunfélegyházi fegyvergyár és a Hirtenberger is a 4iG érdekeltségébe került. Az állami kapcsolatok mellett a vállalat finanszírozásában is megjelentek állami hátterű konstrukciók.

A mostani átvilágítás egyik fontos kérdése ezért az lehet, hogy pontosan milyen szerződések születtek, mennyibe kerültek az adófizetőknek, mit kapott értük az állam, és ezek a megállapodások valóban Magyarország érdekeit szolgálták-e. 

A kormány szerint a közpénz felhasználása közérdekű kérdés, ezért a vizsgálatok eredményeit a lezárás után nyilvánosságra hozzák.

Meglepő irányt vett a tőzsde: a 4iG-t a mélybe rántották, érdekeltsége, a Rába viszont nagyot ralizik – ez áll a furcsa mozgások mögött

Nem igazán találja az irányt a hét elején az európai részvénypiac, itthon kisebb erősödést mutat a BUX. Élesen szétvált a védelmi ipari társaság és Rába részvényeinek mozgása. A 4iG a nap eddigi legnagyobb vesztese, míg a többségi tulajdonába tartozó járműipari holding részvényei a legjobban teljesítők közé tartozik . A forint nagyot javított az euróal és a dollárral szemben egyaránt.

Megütötték a 4iG árfolyamát

A politikai bejelentésnek a tőzsdén is azonnali hatása lett. A 4iG a hétfői kereskedésben a BUX egyik leggyengébben teljesítő papírja volt: árfolyama 5,7 százalékkal esett, a nap közepén pedig 1770 forint körül járt. A befektetők több mint 277 millió forintos forgalom mellett adták a részvényt.

Közben különös ellentét alakult ki a 4iG és egyik fontos érdekeltsége, a Rába között. A győri járműipari holding részvényei több mint 6 százalékkal erősödtek, miközben a 4iG papírjait éppen az állami szerződések felülvizsgálatának híre nyomta le. A Rába árfolyamát eközben a tulajdonosi szerkezet átalakulása is támogatta.

A Rába részvényeinek 74,34 százaléka a 4iG egyik leányvállalatánál, a 4iG SDT EGY Zrt.-nél van. A cseh CSG a német és az osztrák versenyhatóság jóváhagyásával 49 százalékos tulajdonrészt szerezhet ebben a társaságban, így közvetve 36,75 százalékos befolyást szerezhet a Rába csoportban. Ez azt jelenti, hogy a járműipari vállalatnak a 4iG mellett új, jelentős tulajdonosa lehet.

A piac tehát jelenleg két, egymástól látványosan eltérő történetet áraz. 

A 4iG esetében az állami szerződések teljes körű felülvizsgálata jelent kockázatot, miközben a Rábánál a CSG megjelenése és a járműipari együttműködések adnak lendületet. Magyar Péter azonban nemcsak vizsgálatot ígér: közleménye szerint mindent el fognak követni annak érdekében, hogy visszaszerezzék a magyar állam és a magyar emberek pénzét és vagyonát.

Különleges kormányhatározat született a 4iG-ről

Egyelőre titok, mi derül ki a 4iG átvilágításából. Négy miniszter is foglalkozik a 4iG ügyével.

 

Országszerte

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