Megszólalt a miniszterelnök az egyik legnagyobb magyarországi vállalatbirodalom átvilágításáról: aki úgy érzi, gond lesz, utalja vissza a pénzt – „Ne tüntessenek el semmit, figyelünk!"

Teljes körű átvilágítás indul a 4iG és a magyar állam kapcsolatáról, a kormány minden állami vonatkozású szerződést felülvizsgál. A bejelentés után a 4iG részvényeit megütötték a Budapesti Értéktőzsdén, miközben a cégcsoport érdekeltségébe tartozó Rába papírjai látványosan erősödtek.

Átfogó átvilágítás kezdődött a 4iG és az állam kapcsolatáról, amely a szerződésektől a pénzügyi kapcsolatokig minden fontos területet érint / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Teljes körű vizsgálat indul a 4iG és a magyar állam kapcsolatáról, miután a kormány minden állami vonatkozású szerződés felülvizsgálatát elrendelte. Magyar Péter közleményében úgy fogalmazott, hogy

a 4iG „a NER lopakodó anyahajója volt”, és szerinte az Orbán-kormány alatt stratégiai jelentőségű vagyonelemek kerültek a cégcsoporthoz közpénz százmilliárdok felhasználásával.

A kormányhatározat nem egyetlen ügyletre korlátozza a vizsgálatot. A 4iG Nyrt., illetve közvetlen és közvetett tulajdonában álló társaságok magyar állammal fennálló tulajdonosi, pénzügyi, gazdasági és szerződéses kapcsolatait is áttekintik. A munkában négy tárca érintett: a gazdasági és energetikai, a honvédelmi, a pénzügyi, valamint a tudományos és technológiai minisztérium. A vizsgálatok lezárása után nyilvános tájékoztatást kell adni az eredményekről.

A 4iG az elmúlt években az állam egyik legfontosabb stratégiai és informatikai partnerévé vált. A cégcsoporthoz került az Antenna Hungária, miközben a védelmi iparban is jelentős érdekeltségeket épített ki. Az állami N7 Holdingból többek között a Rheinmetall várpalotai lőszergyárának 49 százaléka, a kiskunfélegyházi fegyvergyár és a Hirtenberger is a 4iG érdekeltségébe került. Az állami kapcsolatok mellett a vállalat finanszírozásában is megjelentek állami hátterű konstrukciók.

A mostani átvilágítás egyik fontos kérdése ezért az lehet, hogy pontosan milyen szerződések születtek, mennyibe kerültek az adófizetőknek, mit kapott értük az állam, és ezek a megállapodások valóban Magyarország érdekeit szolgálták-e.

A kormány szerint a közpénz felhasználása közérdekű kérdés, ezért a vizsgálatok eredményeit a lezárás után nyilvánosságra hozzák.

Megütötték a 4iG árfolyamát

A politikai bejelentésnek a tőzsdén is azonnali hatása lett. A 4iG a hétfői kereskedésben a BUX egyik leggyengébben teljesítő papírja volt: árfolyama 5,7 százalékkal esett, a nap közepén pedig 1770 forint körül járt. A befektetők több mint 277 millió forintos forgalom mellett adták a részvényt.