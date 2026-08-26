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Klaus-Michael Kühne
Németország
halál
alapítvány
örökség
Lufthansa
leggazdagabb emberek

Kiderült, mi lesz a leggazdagabb német vagyonával – őrületes összeg landol egy eddig ismeretlen zsebben

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Nem családtagokhoz kerül a világ egyik legnagyobb magánvagyona. A leggazdagabb német, Klaus-Michael Kuehne 49 milliárd dolláros birodalmának kulcsfontosságú részesedéseit egy svájci alapítvány veheti át.
VG
2026.08.26, 18:32

Klaus-Michael Kuehne 89 éves korában elhunyt, ezzel lezárva egy több évtizedes üzleti korszakot. A leggazdagabb német 49 milliárd dolláros vagyona egy svájci alapítványhoz kerül, amely Európa egyik legnagyobb ilyen szervezetévé válhat.

Opening press conference of the hotel 'The Fontenay'a leggazdagabb német vagyona
89 éves korában meghalt Klaus-Michael Kuehne, a leggazdagabb német üzletember / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A Bloomberg milliárdosindexe szerint Kuehne vagyona az elmúlt tíz évben több mint megnégyszereződött. A vagyon alapját a Kuehne + Nagelben meglévő mintegy 60 százalékos részesedése adja, de a milliárdos az elmúlt évtizedekben jelentősen diverzifikálta befektetéseit.

Mintegy 30 százalékot birtokolt a Hapag-Lloydban, 20 százalékot a Brenntagban, jelentős részesedése volt a Flixben, miközben idén a Lufthansa részesedését is 20 százalékra növelte. Ingatlanokat és luxusszállodát is birtokolt, köztük hamburgi The Fontenayt.

A leggazdagabb német birodalma új kézbe kerül

A Kuehne-alapítványt mintegy ötven éve hozták létre, és logisztikai, egészségügyi, kulturális és klímavédelmi célokat szolgál. A szervezetnek jelenleg mintegy 800 alkalmazottja van, éves költségvetése pedig 135 millió svájci frank.

A kérdés most az, hogy a kuratórium miként kezeli majd a hatalmas üzleti portfóliót. Szakértők szerint egyes stratégiai érdekeltségeket, például a Kuehne + Nagelben vagy a Hapag-Lloydban meglévő részesedéseket hosszú távon is megtarthatják, más befektetéseket viszont értékesíthetnek vagy újakkal válthatnak fel.

Kuehne ugyan már évekkel ezelőtt visszavonult a napi vállalatirányításból, de az üzleti stratégia felett egészen a közelmúltig komoly befolyást gyakorolt. 

Ezt a szerepet most egy szűk tanácsadói körnek és az alapítvány kuratóriumának kell átvennie.

Az időzítés sem mellékes: a logisztikai és közlekedési szektorban felgyorsultak a felvásárlások és összeolvadások. Kuehne örökségének kezelése ezért nem pusztán egy 49 milliárd dolláros vagyon sorsáról szól, hanem több jelentős európai vállalat jövőjére is hatással lehet.

Náci apja örökségén alapul Németország leggazdagabb emberének vagyona

A leggazdagabb németnek 44 milliárd eurós vagyona van, amely náci apjától származik, és amelyet 70 ezer zsidótól loptak el – állítja a Vanity Fair. Az 1937-ben született Klaus-Michael Kühne több pénzzel rendelkezik, mint Ken Griffin, MacKenzie Scott vagy Francois Pinault.

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