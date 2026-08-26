Kiderült, mi lesz a leggazdagabb német vagyonával – őrületes összeg landol egy eddig ismeretlen zsebben

Klaus-Michael Kuehne 89 éves korában elhunyt, ezzel lezárva egy több évtizedes üzleti korszakot. A leggazdagabb német 49 milliárd dolláros vagyona egy svájci alapítványhoz kerül, amely Európa egyik legnagyobb ilyen szervezetévé válhat.

89 éves korában meghalt Klaus-Michael Kuehne, a leggazdagabb német üzletember / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A Bloomberg milliárdosindexe szerint Kuehne vagyona az elmúlt tíz évben több mint megnégyszereződött. A vagyon alapját a Kuehne + Nagelben meglévő mintegy 60 százalékos részesedése adja, de a milliárdos az elmúlt évtizedekben jelentősen diverzifikálta befektetéseit.

Mintegy 30 százalékot birtokolt a Hapag-Lloydban, 20 százalékot a Brenntagban, jelentős részesedése volt a Flixben, miközben idén a Lufthansa részesedését is 20 százalékra növelte. Ingatlanokat és luxusszállodát is birtokolt, köztük hamburgi The Fontenayt.

A leggazdagabb német birodalma új kézbe kerül

A Kuehne-alapítványt mintegy ötven éve hozták létre, és logisztikai, egészségügyi, kulturális és klímavédelmi célokat szolgál. A szervezetnek jelenleg mintegy 800 alkalmazottja van, éves költségvetése pedig 135 millió svájci frank.

A kérdés most az, hogy a kuratórium miként kezeli majd a hatalmas üzleti portfóliót. Szakértők szerint egyes stratégiai érdekeltségeket, például a Kuehne + Nagelben vagy a Hapag-Lloydban meglévő részesedéseket hosszú távon is megtarthatják, más befektetéseket viszont értékesíthetnek vagy újakkal válthatnak fel.

Kuehne ugyan már évekkel ezelőtt visszavonult a napi vállalatirányításból, de az üzleti stratégia felett egészen a közelmúltig komoly befolyást gyakorolt.

Ezt a szerepet most egy szűk tanácsadói körnek és az alapítvány kuratóriumának kell átvennie.

Az időzítés sem mellékes: a logisztikai és közlekedési szektorban felgyorsultak a felvásárlások és összeolvadások. Kuehne örökségének kezelése ezért nem pusztán egy 49 milliárd dolláros vagyon sorsáról szól, hanem több jelentős európai vállalat jövőjére is hatással lehet.