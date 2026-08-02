Rendkívüli intézkedéseket hozott az egyik legnagyobb magyarországi áruházlánc: lekapcsolják a világítást és egyes hűtőket is – átcsoportosítás jön a termékeiknél
Az Auchan Retail Magyarország azonnali energiatakarékossági intézkedéseket vezet be az országos energiapiaci helyzet miatt. A vállalat szerint a cél az, hogy a magyar villamosenergia-rendszer stabil működését segítse, miközben az élelmiszer-ellátás és a vásárlók kiszolgálása zavartalan marad.
Az Auchan Retail Magyarország vezetősége az országos energiapiaci helyzetre tekintettel azonnali energiatakarékossági intézkedésekről döntött. A társaság közleménye szerint a cél az energiafelhasználás jelentős mérséklése, amellyel hozzájárulnak a magyar villamosenergia-rendszer stabil és biztonságos működéséhez, miközben továbbra is elsődleges feladatuknak tekintik a lakosság folyamatos, zavartalan, különösen az élelmiszer-ellátás biztosítását.
Több területen is takarékoskodik az Auchan
Az egyik leglátványosabb változás a világításban lesz. A vállalat lekapcsolja a nem feltétlenül szükséges külső és belső fényeket, megszűnik a totemek, logók és fényreklámok megvilágítása, az üzletek zárása után pedig csak a biztonsági és őrfények maradnak bekapcsolva. A parkolók világítását is átmenetileg szüneteltetik, néhány, biztonsági szempontból fontos terület kivételével. Az eladóterekben szintén mérséklik a fényerőt, és kikapcsolják az egyes részlegeket kiemelő világításokat.
A vásárlók a hőmérsékleten is érezhetik majd a változást: az áruházakban a légkondicionálókat 25 helyett 27 Celsius-fokra állítják. Az irodákban legalább 26 Celsius-fokos hőmérsékletet tartanak, emellett minden olyan helyiségben lekapcsolják a világítást, ahol nincs mozgásérzékelő.
A hűtéstechnológiai rendszereket is átalakítják. A hűtött árukat lehetőség szerint naponta csak egyszer töltik fel, így kevesebbszer kell kinyitni a hűtőkamrákat és az eladótéri hűtőbútorokat. Emellett több árucsoportot összevonnak, így a felszabaduló hűtőberendezéseket ki tudják kapcsolni.
A vállalat hangsúlyozta, hogy minden változtatást az élelmiszerbiztonsági előírások teljes betartása mellett hajtanak végre.
Az intézkedések az irodai működést is érintik. Azokon a munkaterületeken, ahol ez megoldható, átmenetileg teljes otthoni munkavégzést vezetnek be. Azoknál a munkaköröknél pedig, ahol elengedhetetlen a személyes jelenlét, további energiafogyasztást csökkentő intézkedéseket alkalmaznak. Optimalizálják a hulladéktömörítők működését is, valamint számos egyéb, az energiafelhasználást mérséklő belső változtatást hajtanak végre.
„Kereskedőként felelősségünk, hogy kihívások idején is stabilan működjünk, és vásárlóink számára folyamatosan elérhető legyen a szükséges élelmiszer-kínálat. Ezért olyan energiatakarékossági intézkedéseket vezettünk be, amelyek hozzájárulnak az ország energiafelhasználásának mérsékléséhez, miközben működésünk és szolgáltatásaink színvonala változatlan marad. Továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk az élelmiszer-ellátás és az élelmiszerbiztonság fenntartására” – hangsúlyozta Vincze Géza, az Auchan Retail Magyarország ügyvezető igazgatója.
Az Auchan döntése egy szélesebb körű energiafogyasztás-csökkentési hullámba illeszkedik. Az áramellátás biztonságának megőrzése érdekében az elmúlt napokban több rendkívüli intézkedés is életbe lépett: az állami intézmények átálltak energiatakarékos működésre, számos szervezet csökkenti villamosenergia-felhasználását, miközben a kormány olyan szabályozási lehetőségeket is megteremtett, amelyek szükség esetén lehetővé teszik a legnagyobb ipari fogyasztók energiaigényének korlátozását a lakossági ellátás védelme érdekében.
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Sem az önkéntes áramfelhasználás-korlátozás, sem az esetleg kötelezővé tett leállás nem akkora érvágás a nagy magyarországi termelővállalatoknak, ahogyan az elsőre tűnik. Legtöbbjük egyébként is július végén, augusztus elején áll le karbantartásra, a szabadságok egy részének kiadására. Mindazonáltal e társaságok kerültek annak a július 31-i kormányrendeletnek a fókuszába, amely leírja, mi a teendő áramkrízis esetén.