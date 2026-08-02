Rendkívüli intézkedéseket hozott az egyik legnagyobb magyarországi áruházlánc: lekapcsolják a világítást és egyes hűtőket is – átcsoportosítás jön a termékeiknél

Az Auchan Retail Magyarország azonnali energiatakarékossági intézkedéseket vezet be az országos energiapiaci helyzet miatt. A vállalat szerint a cél az, hogy a magyar villamosenergia-rendszer stabil működését segítse, miközben az élelmiszer-ellátás és a vásárlók kiszolgálása zavartalan marad.

Az országos energiapiaci helyzetre reagálva jelentős energia-megtakarítási programot indított az Auchan / Fotó: Shutterstock

Az Auchan Retail Magyarország vezetősége az országos energiapiaci helyzetre tekintettel azonnali energiatakarékossági intézkedésekről döntött. A társaság közleménye szerint a cél az energiafelhasználás jelentős mérséklése, amellyel hozzájárulnak a magyar villamosenergia-rendszer stabil és biztonságos működéséhez, miközben továbbra is elsődleges feladatuknak tekintik a lakosság folyamatos, zavartalan, különösen az élelmiszer-ellátás biztosítását.

Több területen is takarékoskodik az Auchan

Az egyik leglátványosabb változás a világításban lesz. A vállalat lekapcsolja a nem feltétlenül szükséges külső és belső fényeket, megszűnik a totemek, logók és fényreklámok megvilágítása, az üzletek zárása után pedig csak a biztonsági és őrfények maradnak bekapcsolva. A parkolók világítását is átmenetileg szüneteltetik, néhány, biztonsági szempontból fontos terület kivételével. Az eladóterekben szintén mérséklik a fényerőt, és kikapcsolják az egyes részlegeket kiemelő világításokat.

A vásárlók a hőmérsékleten is érezhetik majd a változást: az áruházakban a légkondicionálókat 25 helyett 27 Celsius-fokra állítják. Az irodákban legalább 26 Celsius-fokos hőmérsékletet tartanak, emellett minden olyan helyiségben lekapcsolják a világítást, ahol nincs mozgásérzékelő.

A hűtéstechnológiai rendszereket is átalakítják. A hűtött árukat lehetőség szerint naponta csak egyszer töltik fel, így kevesebbszer kell kinyitni a hűtőkamrákat és az eladótéri hűtőbútorokat. Emellett több árucsoportot összevonnak, így a felszabaduló hűtőberendezéseket ki tudják kapcsolni.

A vállalat hangsúlyozta, hogy minden változtatást az élelmiszerbiztonsági előírások teljes betartása mellett hajtanak végre.

Az intézkedések az irodai működést is érintik. Azokon a munkaterületeken, ahol ez megoldható, átmenetileg teljes otthoni munkavégzést vezetnek be. Azoknál a munkaköröknél pedig, ahol elengedhetetlen a személyes jelenlét, további energiafogyasztást csökkentő intézkedéseket alkalmaznak. Optimalizálják a hulladéktömörítők működését is, valamint számos egyéb, az energiafelhasználást mérséklő belső változtatást hajtanak végre.