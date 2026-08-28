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Erdély
bayer construct
csődeljárás
építőipar

Bayer-csőd: csak most derült ki, hogy nem állnak meg a határnál az építőipari óriás gondjai – több romániai projektje is befuccsolhat

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A Bayer Construct magyarországi pénzügyi problémái már nem csak Budapestet érinthetik: a csoportnak kiterjedt erdélyi érdekeltségei vannak. A Bayer Strada mellett több romániai vállalkozás, gyár, repülőtér és turisztikai beruházás sorsa is figyelmet kap Remetén és környékén.
VG
2026.08.28, 20:00

A Bayer Construct csődje Erdélyben is éreztethetik hatását. A vállalat ugyanis 90 százalékban birtokolja a Hargita megyei Bayer Stradát, emellett több romániai vállalatot és jelentős ipari, infrastrukturális és turisztikai beruházást is ellenőriz.

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Nemcsak magyarországi építkezéseket érinthet a Bayer Construct pénzügyi megingása / Fotó: Civic Lens / Shutterstock

A Bayer Construct Zrt. augusztus 26-án jelentette be, hogy Magyarországon csődeljárást kezdeményezett maga ellen. A bíróság az ügy elbírálásáig ideiglenes fizetési haladékot biztosított a társaságnak. Ez azonban nem jelenti a vállalat felszámolását: a Bayer Construct közlése szerint folytatni kívánja működését, befejezné a folyamatban lévő beruházásokat, és megállapodást keresne a hitelezőivel.

A magyarországi problémáknak azonban erdélyi következményei is lehetnek.

A Bayer Construct 2025-ös, a Forvis Mazars által ellenőrzött összevont beszámolója szerint a magyar vállalat 90 százalékos tulajdonosa a Hargita megyei Remetén működő Bayer Strada SRL-nek. A fennmaradó 10 százalék Balázs István tulajdonában van.

A Bayer Strada 2025-ben mintegy 124,9 millió lejes árbevételt ért el, ami jelentős visszaesés a 2024-es 362,8 millió lejhez képest. Az átlagos alkalmazotti létszám 238-ról 115-re csökkent, a társaság pedig veszteséget könyvelt el.

A Bayer Construct erdélyi érdekeltségei azonban nem merülnek ki a Bayer Stradában. A cégcsoport 90 százalékban tulajdonolja a Bayer Beton SRL-t, és teljes egészében hozzá tartozik a Bayer Clean Water, a Bayer Distribution, a Bayer Geo Energy és a Bayer Security is. A Remete Air Fly szintén a csoport ellenőrzése alatt áll, több társaság pedig Remetén működik.

Gyárakat, repülőteret és egy ötcsillagos szállodát is magával ránthat a Bayer

A Bayer Strada az elmúlt években több jelentős beruházásban vett részt a Gyergyói-medencében. A cég projektjei között élelmiszeripari üzemek, burgonyafeldolgozó, tejporgyár, csecsemőtápszer-gyártó, húsfeldolgozó és fagyasztva szárító üzem is szerepel.

A cégcsoport a remetei repülőtér fejlesztésében is érintett. A repülőtér 1100 méter hosszú és 30 méter széles kifutópályával rendelkezik, amelyet a tervek szerint tovább bővítenének. A környéken jégcsarnok, szálloda- és wellnessberuházások is kapcsolódnak a cégcsoporthoz.

Különösen érdekes a remetei ötcsillagos szálloda ügye. A Transtelex júliusi helyszíni riportja szerint akkor nem látszott érdemi építkezés a területen. A beruházást kezelő Pro Economica Alapítvány ugyanakkor azt közölte, hogy a projektet nem tekintik leállítottnak, és a jelenlegi határidő szerint 2027. február 28-án helyeznék üzembe.

A szállodára 2,417 milliárd forintos vissza nem térítendő támogatást ítéltek meg, amelyet az alapítvány szerint már teljes egészében átutaltak. A teljes beruházás értéke meghaladja a 10 milliárd forintot.

Rendkívüli: csődöt jelentett Magyarország egyik legnagyobb építőipari cége, megerősítette a tulajdonos – a Tisza-kormány döntéseibe bukik bele

Rendkívüli lépésre szánta el magát a Bayer Construct: augusztus 26-án csődeljárást kezdeményezett maga ellen az egyik legnagyobb magyar építőipari vállalat. A Bayer Construct csődeljárását Balázs Attila tulajdonos is megerősítette, a dolgozóknak küldött levelében pedig külön kiemelte a Zugló Városközponttal kapcsolatos kormányzati döntést a pénzügyi nehézségek okai között.

A Bayer Construct pénzügyi nehézségeinek hátterében a vállalat szerint a romló piaci környezet és a szabályozási változások mellett mindenekelőtt egy hatalmas zuglói ingatlanprojekt áll.

A magyar kormány augusztusban elállt a cégcsoport által fejlesztett irodakomplexum megvásárlásától, arra hivatkozva, hogy bizonyos szerződéses feltételek nem teljesültek. A Bayer Construct jelezte: jogi úton kívánja megvédeni érdekeit. 

A projekthez kapcsolódó ZVK Development szintén csődeljárást kezdeményezett.

Egyelőre nincs információ arról, hogy a magyarországi eljárás automatikusan érintené a romániai vállalatokat. A Bayer Strada továbbra is működő társaságként szerepel a romániai cégadatbázisokban.

A kockázat azonban így is egyértelmű: ha a magyar anyacég átszervezésre kényszerül, az hatással lehet az erdélyi beruházások finanszírozására, az új projektekre vagy akár a tulajdonosi szerkezetre is.

Remetén tehát nem egy egyszerű cégügyről van szó. A Bayer Construct érdekeltségei gyárakat, infrastruktúrát, munkahelyeket és milliárdos beruházásokat kapcsolnak össze a térség gazdaságával, így a magyarországi reorganizáció alakulását Erdélyben is kiemelt figyelem kísérheti.

Új nyilatkozatot adott ki a becsődölt Bayer Construct, rögtön nagy ígéretet tett: elmagyarázta az építőipari óriás, mi fog most következni – folytatni akarják

Nemrégiben érkezett a hír, miszerint csődeljárást kezdeményezett Magyarország egyik meghatározó építőipari vállalata. A Bayer Construct tulajdonosa, Balázs Attila levélben értesítette a dolgozókat. A vállalat csütörtökön megszólalt az üggyel kapcsolatban és közölte, hogy az elsődleges cél a működés hosszú távú fenntartása.

 

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