Bayer-csőd: csak most derült ki, hogy nem állnak meg a határnál az építőipari óriás gondjai – több romániai projektje is befuccsolhat
A Bayer Construct csődje Erdélyben is éreztethetik hatását. A vállalat ugyanis 90 százalékban birtokolja a Hargita megyei Bayer Stradát, emellett több romániai vállalatot és jelentős ipari, infrastrukturális és turisztikai beruházást is ellenőriz.
A Bayer Construct Zrt. augusztus 26-án jelentette be, hogy Magyarországon csődeljárást kezdeményezett maga ellen. A bíróság az ügy elbírálásáig ideiglenes fizetési haladékot biztosított a társaságnak. Ez azonban nem jelenti a vállalat felszámolását: a Bayer Construct közlése szerint folytatni kívánja működését, befejezné a folyamatban lévő beruházásokat, és megállapodást keresne a hitelezőivel.
A magyarországi problémáknak azonban erdélyi következményei is lehetnek.
A Bayer Construct 2025-ös, a Forvis Mazars által ellenőrzött összevont beszámolója szerint a magyar vállalat 90 százalékos tulajdonosa a Hargita megyei Remetén működő Bayer Strada SRL-nek. A fennmaradó 10 százalék Balázs István tulajdonában van.
A Bayer Strada 2025-ben mintegy 124,9 millió lejes árbevételt ért el, ami jelentős visszaesés a 2024-es 362,8 millió lejhez képest. Az átlagos alkalmazotti létszám 238-ról 115-re csökkent, a társaság pedig veszteséget könyvelt el.
A Bayer Construct erdélyi érdekeltségei azonban nem merülnek ki a Bayer Stradában. A cégcsoport 90 százalékban tulajdonolja a Bayer Beton SRL-t, és teljes egészében hozzá tartozik a Bayer Clean Water, a Bayer Distribution, a Bayer Geo Energy és a Bayer Security is. A Remete Air Fly szintén a csoport ellenőrzése alatt áll, több társaság pedig Remetén működik.
Gyárakat, repülőteret és egy ötcsillagos szállodát is magával ránthat a Bayer
A Bayer Strada az elmúlt években több jelentős beruházásban vett részt a Gyergyói-medencében. A cég projektjei között élelmiszeripari üzemek, burgonyafeldolgozó, tejporgyár, csecsemőtápszer-gyártó, húsfeldolgozó és fagyasztva szárító üzem is szerepel.
A cégcsoport a remetei repülőtér fejlesztésében is érintett. A repülőtér 1100 méter hosszú és 30 méter széles kifutópályával rendelkezik, amelyet a tervek szerint tovább bővítenének. A környéken jégcsarnok, szálloda- és wellnessberuházások is kapcsolódnak a cégcsoporthoz.
Különösen érdekes a remetei ötcsillagos szálloda ügye. A Transtelex júliusi helyszíni riportja szerint akkor nem látszott érdemi építkezés a területen. A beruházást kezelő Pro Economica Alapítvány ugyanakkor azt közölte, hogy a projektet nem tekintik leállítottnak, és a jelenlegi határidő szerint 2027. február 28-án helyeznék üzembe.
A szállodára 2,417 milliárd forintos vissza nem térítendő támogatást ítéltek meg, amelyet az alapítvány szerint már teljes egészében átutaltak. A teljes beruházás értéke meghaladja a 10 milliárd forintot.
Rendkívüli: csődöt jelentett Magyarország egyik legnagyobb építőipari cége, megerősítette a tulajdonos – a Tisza-kormány döntéseibe bukik bele
Rendkívüli lépésre szánta el magát a Bayer Construct: augusztus 26-án csődeljárást kezdeményezett maga ellen az egyik legnagyobb magyar építőipari vállalat. A Bayer Construct csődeljárását Balázs Attila tulajdonos is megerősítette, a dolgozóknak küldött levelében pedig külön kiemelte a Zugló Városközponttal kapcsolatos kormányzati döntést a pénzügyi nehézségek okai között.
A Bayer Construct pénzügyi nehézségeinek hátterében a vállalat szerint a romló piaci környezet és a szabályozási változások mellett mindenekelőtt egy hatalmas zuglói ingatlanprojekt áll.
A magyar kormány augusztusban elállt a cégcsoport által fejlesztett irodakomplexum megvásárlásától, arra hivatkozva, hogy bizonyos szerződéses feltételek nem teljesültek. A Bayer Construct jelezte: jogi úton kívánja megvédeni érdekeit.
A projekthez kapcsolódó ZVK Development szintén csődeljárást kezdeményezett.
Egyelőre nincs információ arról, hogy a magyarországi eljárás automatikusan érintené a romániai vállalatokat. A Bayer Strada továbbra is működő társaságként szerepel a romániai cégadatbázisokban.
A kockázat azonban így is egyértelmű: ha a magyar anyacég átszervezésre kényszerül, az hatással lehet az erdélyi beruházások finanszírozására, az új projektekre vagy akár a tulajdonosi szerkezetre is.
Remetén tehát nem egy egyszerű cégügyről van szó. A Bayer Construct érdekeltségei gyárakat, infrastruktúrát, munkahelyeket és milliárdos beruházásokat kapcsolnak össze a térség gazdaságával, így a magyarországi reorganizáció alakulását Erdélyben is kiemelt figyelem kísérheti.
Új nyilatkozatot adott ki a becsődölt Bayer Construct, rögtön nagy ígéretet tett: elmagyarázta az építőipari óriás, mi fog most következni – folytatni akarják
Nemrégiben érkezett a hír, miszerint csődeljárást kezdeményezett Magyarország egyik meghatározó építőipari vállalata. A Bayer Construct tulajdonosa, Balázs Attila levélben értesítette a dolgozókat. A vállalat csütörtökön megszólalt az üggyel kapcsolatban és közölte, hogy az elsődleges cél a működés hosszú távú fenntartása.