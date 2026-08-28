Bayer-csőd: csak most derült ki, hogy nem állnak meg a határnál az építőipari óriás gondjai – több romániai projektje is befuccsolhat

A Bayer Construct csődje Erdélyben is éreztethetik hatását. A vállalat ugyanis 90 százalékban birtokolja a Hargita megyei Bayer Stradát, emellett több romániai vállalatot és jelentős ipari, infrastrukturális és turisztikai beruházást is ellenőriz.

Nemcsak magyarországi építkezéseket érinthet a Bayer Construct pénzügyi megingása / Fotó: Civic Lens / Shutterstock

A Bayer Construct Zrt. augusztus 26-án jelentette be, hogy Magyarországon csődeljárást kezdeményezett maga ellen. A bíróság az ügy elbírálásáig ideiglenes fizetési haladékot biztosított a társaságnak. Ez azonban nem jelenti a vállalat felszámolását: a Bayer Construct közlése szerint folytatni kívánja működését, befejezné a folyamatban lévő beruházásokat, és megállapodást keresne a hitelezőivel.

A magyarországi problémáknak azonban erdélyi következményei is lehetnek.

A Bayer Construct 2025-ös, a Forvis Mazars által ellenőrzött összevont beszámolója szerint a magyar vállalat 90 százalékos tulajdonosa a Hargita megyei Remetén működő Bayer Strada SRL-nek. A fennmaradó 10 százalék Balázs István tulajdonában van.

A Bayer Strada 2025-ben mintegy 124,9 millió lejes árbevételt ért el, ami jelentős visszaesés a 2024-es 362,8 millió lejhez képest. Az átlagos alkalmazotti létszám 238-ról 115-re csökkent, a társaság pedig veszteséget könyvelt el.

A Bayer Construct erdélyi érdekeltségei azonban nem merülnek ki a Bayer Stradában. A cégcsoport 90 százalékban tulajdonolja a Bayer Beton SRL-t, és teljes egészében hozzá tartozik a Bayer Clean Water, a Bayer Distribution, a Bayer Geo Energy és a Bayer Security is. A Remete Air Fly szintén a csoport ellenőrzése alatt áll, több társaság pedig Remetén működik.

Gyárakat, repülőteret és egy ötcsillagos szállodát is magával ránthat a Bayer

A Bayer Strada az elmúlt években több jelentős beruházásban vett részt a Gyergyói-medencében. A cég projektjei között élelmiszeripari üzemek, burgonyafeldolgozó, tejporgyár, csecsemőtápszer-gyártó, húsfeldolgozó és fagyasztva szárító üzem is szerepel.

A cégcsoport a remetei repülőtér fejlesztésében is érintett. A repülőtér 1100 méter hosszú és 30 méter széles kifutópályával rendelkezik, amelyet a tervek szerint tovább bővítenének. A környéken jégcsarnok, szálloda- és wellnessberuházások is kapcsolódnak a cégcsoporthoz.