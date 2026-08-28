A németek csak ámulnak a magyarokon: annyira népszerű a debreceni BMW-gyár modellje, hogy hamarosan egy bűvös határt is átléphet a megrendelések száma

A BMW eladta kétmilliomodik elektromos autóját, miközben Európában tovább erősödik a kereslet a gyártó villanymodelljei iránt. A debreceni BMW-gyár eközben már több mint ötezer embert foglalkoztat, és a vállalat a vártnál korábban indította el a második műszakot az iX3 iránti erős kereslet miatt.

Kétmillió elektromos BMW talált gazdára, Európában pedig már minden negyedik eladott BMW villanyautó / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Újabb komoly mérföldkőhöz érkezett a BMW elektromosautó-stratégiája: a müncheni autógyártó értékesítette a kétmilliomodik elektromos autóját. A jubileumi modell egy elektromos i5 volt, amely a dingolfingi gyár szerelőszalagjáról gördült le, majd egy spanyolországi vásárlóhoz került.

A BMW sorra feszegeti a határokat

A vállalat értékesítési vezetője, Jochen Goller az NTV-nek elmondta, hogy Európában továbbra is kedvező trend figyelhető meg, különösen a BMW Neue Klasse modellcsaládjához tartozó iX3 piaci bevezetése után.

A modell iránt akkora az érdeklődés, hogy a megrendelések száma hamarosan eléri a százezret.

Ennek Magyarországon is komoly jelentősége van. A BMW az iX3 iránti várakozásokon felüli kereslet miatt a debreceni gyárban a tervezettnél hamarabb elindította a második műszakot. A vállalat azóta már az éjszakai műszakhoz is keres munkatársakat.

A debreceni üzem létszáma közben átlépte az ötezres határt. A HR Portal és az Opten legfrissebb közös jelentése szerint májusról júniusra 110 fővel, 4976-ra nőtt a BMW Group Gyár Debrecen alkalmazottainak száma. Mivel a létszám hónapról hónapra emelkedik, mostanra biztosan több mint ötezren dolgoznak az üzemben.

A toborzás pedig nem állt le: a BMW karrieroldala alapján jelenleg mintegy 40 pozícióra várják a jelentkezőket Debrecenben, az éjszakai műszakba is.

A gyár termelése is látványosan felpörgött. Július végén elkészült az 50 ezredik BMW iX3, amely a Neue Klasse első sorozatgyártású modellje. Hans-Peter Kemser, a BMW Group Gyár Debrecen elnök-vezérigazgatója akkor úgy fogalmazott, hogy az 50 ezredik autó elkészülte a csapat szakértelmét és elkötelezettségét bizonyítja, miközben a debreceni üzem egyre fontosabb szerepet tölt be a BMW globális gyártási hálózatának jövőjében.