Hivatalos bejelentés: eladták a magyarok egyik kedvenc élelmiszeripari cégét, az ismert vállalkozó helyett mostantól ő az új tulajdonos – így érinti a vásárlókat a nem mindennapi üzlet
Egy 2023 óta húzódó ügy végére került pont a napokban, ugyanis eladták a Cserpes Sajtműhely. A vevő az ugyancsak sajtgyártással foglalkozó mosonmagyaróvári Profood Flexum Kft., egy szintén magyar cég, ami meg fogja tartani a márkanevet, Cserpes István pedig alapító tanácsadóként továbbra is aktív szerepet vállal a márka jövőjének alakításában – tudta meg a Telex.
A lap korábban megkereste a Cserpest az üzlettel kapcsolatban, azonban mivel az értesüléseik egy másik vásárlóra hivatkoztak, ezért megkeresésükre a cég azt válaszolta, ezt nem tudják megerősíteni. A lapnak későbbre ígért tájékoztatás a vállalat, majd órákkal később hivatalos közleményben tudatták, hogy hosszú előkészítés után egyesíti tudását és tapasztalatait a Cserpes és a Profood Flexum. A kommüniké szerint a cél nemcsak egy tulajdonosváltás volt, hanem egy olyan hosszú távú működés kialakítása, amely biztosítja a Cserpes márka fejlődését, miközben megőrzi annak identitását, minőségét és a fogyasztók bizalmát.
A megállapodás értelmében a Cserpes márkanév megmarad, ahogyan a vevők által jól ismert termékek, receptúrák, a munkatársak és az üzlethálózat is, Cserpes István pedig alapító tanácsadóként továbbra is aktív szerepet vállal a márka jövőjének alakításában. A felvásárlás következében a Cserpes a Chepke márka mellé csatlakozik.
A Profood Flexum vezérigazgatója, Domokos Zsolt úgy nyilatkozott, hogy céljuk az, hogy megőrizzék mindazt, amit a fogyasztók a Cserpes névhez kötnek, miközben biztosítják a márka hosszú távú fejlődésének feltételei.
„A Cserpes márka mindig a minőségről, a tisztességes munkáról és a fogyasztók bizalmáról szólt. Fontos volt számomra, hogy olyan partnernek adjam át a vállalatot, aki ezeket az értékeket nemcsak megérti, hanem tovább is viszi. Ezért vállalok a jövőben is aktív tanácsadói szerepet” – emelte ki a tranzakció kapcsán Cserpes István.
A tranzakció pénzügyi részét a felek az üzleti megállapodásuknak megfelelően nem hozták nyilvánosságra.
Három éve húzódott a Cserpes eladása
„Benne vagyunk egy eladási folyamatban, de ez nem azt jelenti, hogy nem lesz Cserpes: kiváló kérőim vannak“ – jelentette be még 2023 márciusában Cserpes István. Az egyik legismertebb magyar márka, a Cserpes Sajtműhely és a tejivók alapítója a Forbsnak akkor azzal magyarázta a döntést, hogy úgy érzi, gátja lenne már a fejlődésnek vagy bármilyen szerkezeti átalakításnak.
Azonban 2024 szeptemberében a Hetek című hetilapnak adott interjúban totális fordulatról számolt be a Cserpes tulajdonosa. Akkor ugyanis már arról beszélt, hogy mégsem adja el a Cserpes Sajtműhelyt, és az egész csak egy múló bolondéria volt. Még úgy is, hogy egyébként megtalálták a megfelelő jelöltet. De aztán úgy döntött, nem ez a követendő út, és az ad neki megnyugvást, ha folytatja a családi üzletet. Akkor úgy fogalmazott, hogy a Cserpes fejlesztésén is gőzerővel dolgoznak, hogy megújítsák az 1992-ben alapított céget.