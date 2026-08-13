Megtörtént, ami eddig elképzelhetetlen volt: fiatalok százezreit tiltották ki a Facebookról és az Instagramról

A Facebook és az Instagram tulajdonosa csütörtökön közölte, hogy több mint 750 ezer olyan fiókot távolított el, amelyről azt feltételezte, hogy 16 év alatti ausztrálokhoz tartozik. Minderre a fiatalkorúak közösségimédia-fiókjaira vonatkozó, világelső tilalom bevezetése óta került sor.

A Meta több mint 750 ezer 16 év alattihoz tartozó Facebook- és Instagram-fiókot törölt / Fotó: Samuel Boivin

A Meta további intézkedéseket ígért, miközben hatósági fellépés is kilátásban van.

A Reuters cikke szerint az ausztrál közösségimédia-tilalom decemberi életbe lépése előtti időszaktól júniusig

462 ezer gyanús Instagram- és 294 ezer Facebook-fiókot tiltott le.

Ez emelkedés a januárig eltávolított 331 ezer Instagram- és 173 ezer Facebook-fiókhoz képest.

A világ legnagyobb közösségimédia-vállalata közölte, hogy eleget kíván tenni annak a törvénynek, amelyet más platformokkal együtt nyíltan ellenzett. Eközben az ausztrál internetes szabályozó hatóság jogi eljárás megindítását mérlegeli több platform – köztük a Meta egyes szolgáltatásai – ellen, amelyek a hatóság szerint nem tettek elegendő lépést a jogszabály betartása érdekében.

Egyetlen más platform sem tett közzé a Meta által megadott időszakkal összevethető megfelelési adatokat. Az ausztrál kormány adatai és több független kutatás szerint azonban a tilalom első három hónapjában a 16 év alattiak több mint 80 százaléka továbbra is használta a közösségi médiát.

Az ausztrál kormány a közösségi média gyermekek és fiatal tizenévesek testi és lelki egészségére gyakorolt hatása miatti aggodalmakra hivatkozva terjesztette elő az úttörő jogszabályt, amely december 10-én lépett hatályba.

Miközben világszerte más országok is hasonló korhatár-korlátozásokat fontolgatnak, Ausztrália azzal vádolta meg a platformokat, hogy szándékosan kudarcra ítélték a tilalom végrehajtását. Az ország olyan törvényt is elfogadott, amely a szabályok megsértéséért kiszabható maximális bírságot 99 millió ausztrál dollárra – mintegy 69,75 millió amerikai dollárra – emeli, és szélesebb iratbetekintési, illetve adatbekérési jogkört biztosít a szabályozó hatóságnak.

Parlamenti meghallgatás pénteken

A Meta, a TikTok, a YouTube tulajdonosa, a Google valamint a Snapchatet működtető Snap képviselői pénteken várhatóan vallomást tesznek a módosításokat vizsgáló parlamenti bizottság előtt. A meghallgatáson szabályozó és kormányzati tisztviselők is részt vesznek.

A jogérvényesítés folyamatos, és ezek a számok tovább fognak növekedni

– áll a Meta közleményében.