Megtörtént, ami eddig elképzelhetetlen volt: fiatalok százezreit tiltották ki a Facebookról és az Instagramról
A Facebook és az Instagram tulajdonosa csütörtökön közölte, hogy több mint 750 ezer olyan fiókot távolított el, amelyről azt feltételezte, hogy 16 év alatti ausztrálokhoz tartozik. Minderre a fiatalkorúak közösségimédia-fiókjaira vonatkozó, világelső tilalom bevezetése óta került sor.
A Meta további intézkedéseket ígért, miközben hatósági fellépés is kilátásban van.
A Reuters cikke szerint az ausztrál közösségimédia-tilalom decemberi életbe lépése előtti időszaktól júniusig
462 ezer gyanús Instagram- és 294 ezer Facebook-fiókot tiltott le.
Ez emelkedés a januárig eltávolított 331 ezer Instagram- és 173 ezer Facebook-fiókhoz képest.
A világ legnagyobb közösségimédia-vállalata közölte, hogy eleget kíván tenni annak a törvénynek, amelyet más platformokkal együtt nyíltan ellenzett. Eközben az ausztrál internetes szabályozó hatóság jogi eljárás megindítását mérlegeli több platform – köztük a Meta egyes szolgáltatásai – ellen, amelyek a hatóság szerint nem tettek elegendő lépést a jogszabály betartása érdekében.
Egyetlen más platform sem tett közzé a Meta által megadott időszakkal összevethető megfelelési adatokat. Az ausztrál kormány adatai és több független kutatás szerint azonban a tilalom első három hónapjában a 16 év alattiak több mint 80 százaléka továbbra is használta a közösségi médiát.
Az ausztrál kormány a közösségi média gyermekek és fiatal tizenévesek testi és lelki egészségére gyakorolt hatása miatti aggodalmakra hivatkozva terjesztette elő az úttörő jogszabályt, amely december 10-én lépett hatályba.
Miközben világszerte más országok is hasonló korhatár-korlátozásokat fontolgatnak, Ausztrália azzal vádolta meg a platformokat, hogy szándékosan kudarcra ítélték a tilalom végrehajtását. Az ország olyan törvényt is elfogadott, amely a szabályok megsértéséért kiszabható maximális bírságot 99 millió ausztrál dollárra – mintegy 69,75 millió amerikai dollárra – emeli, és szélesebb iratbetekintési, illetve adatbekérési jogkört biztosít a szabályozó hatóságnak.
Parlamenti meghallgatás pénteken
A Meta, a TikTok, a YouTube tulajdonosa, a Google valamint a Snapchatet működtető Snap képviselői pénteken várhatóan vallomást tesznek a módosításokat vizsgáló parlamenti bizottság előtt. A meghallgatáson szabályozó és kormányzati tisztviselők is részt vesznek.
A jogérvényesítés folyamatos, és ezek a számok tovább fognak növekedni
– áll a Meta közleményében.
„Osztjuk az ausztrál kormány azon célját, hogy a fiatalok biztonságos és életkoruknak megfelelő online élményben részesüljenek, és teljesítjük a törvényben előírt kötelezettségeinket” – tette hozzá a techóriás.
Egy, az életkor ellenőrzésére szolgáló technológiákat vizsgáló 2025-ös ausztrál kísérlet megállapította, hogy a piacon elérhető termékek hatékonyan támogathatják a tilalom végrehajtását. A legtöbb nagy platform – köztük a Meta szolgáltatásai – fényképalapú életkor-becslő szoftvert vezetett be. A cégek ugyanakkor azt állítják, hogy jellemzően először életkor-következtetést alkalmaznak, vagyis a felhasználó online tevékenysége alapján próbálják meghatározni annak életkorát.
A Meta közölte, hogy mesterséges intelligenciával elemzi a felhasználói profilokat, és olyan „kontextuális jeleket keres, amelyek arra utalhatnak, hogy a fiók 16 év alatti személyhez tartozik – például születésnapi ünnepségeket vagy iskolai évfolyamokra vonatkozó említéseket”. A rendszer a feltételezetten kiskorú felhasználók fiókjairól szóló bejelentéseket is elemzi.
A vállalat hozzátette: megszüntette annak lehetőségét, hogy valaki további alkalommal próbáljon új fiókot létrehozni, ha a korábbi fiókját törölték.