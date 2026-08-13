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Megtörtént, ami eddig elképzelhetetlen volt: fiatalok százezreit tiltották ki a Facebookról és az Instagramról

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A Meta több mint 750 ezer 16 év alattihoz tartozó Facebook- és Instagram-fiókot törölt. A vállalat további intézkedéseket ígér.
VG
2026.08.13, 11:33

A Facebook és az Instagram tulajdonosa csütörtökön közölte, hogy több mint 750 ezer olyan fiókot távolított el, amelyről azt feltételezte, hogy 16 év alatti ausztrálokhoz tartozik. Minderre a fiatalkorúak közösségimédia-fiókjaira vonatkozó, világelső tilalom bevezetése óta került sor. 

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A Meta több mint 750 ezer 16 év alattihoz  tartozó Facebook- és Instagram-fiókot törölt / Fotó: Samuel Boivin

A Meta további intézkedéseket ígért, miközben hatósági fellépés is kilátásban van.

A Reuters cikke szerint az ausztrál közösségimédia-tilalom decemberi életbe lépése előtti időszaktól júniusig 

462 ezer gyanús Instagram- és 294 ezer Facebook-fiókot tiltott le. 

Ez emelkedés a januárig eltávolított 331 ezer Instagram- és 173 ezer Facebook-fiókhoz képest.

A világ legnagyobb közösségimédia-vállalata közölte, hogy eleget kíván tenni annak a törvénynek, amelyet más platformokkal együtt nyíltan ellenzett. Eközben az ausztrál internetes szabályozó hatóság jogi eljárás megindítását mérlegeli több platform – köztük a Meta egyes szolgáltatásai – ellen, amelyek a hatóság szerint nem tettek elegendő lépést a jogszabály betartása érdekében.

Egyetlen más platform sem tett közzé a Meta által megadott időszakkal összevethető megfelelési adatokat. Az ausztrál kormány adatai és több független kutatás szerint azonban a tilalom első három hónapjában a 16 év alattiak több mint 80 százaléka továbbra is használta a közösségi médiát.

Az ausztrál kormány a közösségi média gyermekek és fiatal tizenévesek testi és lelki egészségére gyakorolt hatása miatti aggodalmakra hivatkozva terjesztette elő az úttörő jogszabályt, amely december 10-én lépett hatályba.

Miközben világszerte más országok is hasonló korhatár-korlátozásokat fontolgatnak, Ausztrália azzal vádolta meg a platformokat, hogy szándékosan kudarcra ítélték a tilalom végrehajtását. Az ország olyan törvényt is elfogadott, amely a szabályok megsértéséért kiszabható maximális bírságot 99 millió ausztrál dollárra – mintegy 69,75 millió amerikai dollárra – emeli, és szélesebb iratbetekintési, illetve adatbekérési jogkört biztosít a szabályozó hatóságnak.

Parlamenti meghallgatás pénteken

A Meta, a TikTok, a YouTube tulajdonosa, a Google valamint a Snapchatet működtető Snap képviselői pénteken várhatóan vallomást tesznek a módosításokat vizsgáló parlamenti bizottság előtt. A meghallgatáson szabályozó és kormányzati tisztviselők is részt vesznek.

A jogérvényesítés folyamatos, és ezek a számok tovább fognak növekedni

 – áll a Meta közleményében.

„Osztjuk az ausztrál kormány azon célját, hogy a fiatalok biztonságos és életkoruknak megfelelő online élményben részesüljenek, és teljesítjük a törvényben előírt kötelezettségeinket” – tette hozzá a techóriás.

Egy, az életkor ellenőrzésére szolgáló technológiákat vizsgáló 2025-ös ausztrál kísérlet megállapította, hogy a piacon elérhető termékek hatékonyan támogathatják a tilalom végrehajtását. A legtöbb nagy platform – köztük a Meta szolgáltatásai – fényképalapú életkor-becslő szoftvert vezetett be. A cégek ugyanakkor azt állítják, hogy jellemzően először életkor-következtetést alkalmaznak, vagyis a felhasználó online tevékenysége alapján próbálják meghatározni annak életkorát.

A Meta közölte, hogy mesterséges intelligenciával elemzi a felhasználói profilokat, és olyan „kontextuális jeleket keres, amelyek arra utalhatnak, hogy a fiók 16 év alatti személyhez tartozik – például születésnapi ünnepségeket vagy iskolai évfolyamokra vonatkozó említéseket”. A rendszer a feltételezetten kiskorú felhasználók fiókjairól szóló bejelentéseket is elemzi.

A vállalat hozzátette: megszüntette annak lehetőségét, hogy valaki további alkalommal próbáljon új fiókot létrehozni, ha a korábbi fiókját törölték.

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