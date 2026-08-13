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Nem teljesítette vállalásait a magyarok kedvenc webáruháza – rekordbírságot szabott ki a GVH

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Újabb 225 milliós bírságot kapott az eMAG, mert megint hiányosan teljesítette a saját vállalásait. Ez a GVH történetének második legnagyobb utóvizsgálati bírsága.
VG
2026.08.13, 09:53

Számos szabálytalanságot és hiányosságot tárt fel 2021 májusában a Gazdasági Versenyhivatal a romániai központú eMAG webáruház üzemeltetőivel – Dante International S.A., illetve Extreme Digital-eMAG Kft. – szemben folytatott eljárásában. A GVH csütörtöki közleményében emlékeztetett, hogy akkor 200 millió forint bírságot szabott ki a cégekre, amelyek az eljárás eredményeként összességében mintegy 4 milliárd forint értékű intézkedéscsomagot is vállaltak. Ennek utóvizsgálatát részben már 2023-ban elvégezte a versenyhatóság, megállapítva, hogy a cégek hiányosan teljesítették a saját vállalásaikat, amiért az eMAG újabb 50 millió forint bírságot kapott a GVH Versenytanácsától.

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Újabb 225 milliós GVH-bírságot kapott az eMAG / Fotó: Cristi Dangeorge / Shutterstock

Kiemelték, hogy a 2021-ben lezárt, eredeti eljárás eredményeként az eMAG egy közel 3 milliárd forintos, a hazai vállalkozásokat támogató program megvalósítását is vállalta. Ennek utóvizsgálatát 2025 februárjában kezdte meg a GVH. A most lezárt eljárás során a nemzeti versenyhatóság megállapította, hogy az eMAG-ot üzemeltető vállalkozások a saját maguk által vállalt és a GVH által előírt kötelezettségeik egy részét ezúttal sem teljesítették, illetve a vállalásaikat nem az előírt tartalommal valósították meg. Ennek következtében a vállalt intézkedéscsomag eredményei elmaradtak a várakozásoktól; kellő mértékben nem segítették elő a magyar vállalkozások online jelenlétét.

Az eMAG online webáruházat működtető cégek az eljárás során elismerték a mulasztásokat és lemondtak a jogorvoslati jogukról. Mindezek alapján a GVH Versenytanácsa újabb 225 millió forint bírságot szabott ki az e-kereskedelmi platformot üzemeltető cégekre. Ez egyébként a GVH történetének második legnagyobb utóvizsgálati bírsága.

Nem először csapott le a GVH

A Gazdasági Versenyhivatal minden esetben részletesen vizsgálja a cégek által felajánlott – és a GVH által kötelezővé tett – vállalások végrehajtását. A nemzeti versenyhatóság ezúton is felhívja a vállalkozások figyelmét, hogy a határozataiban előírt kötelezettségeket pontosan és maradéktalanul kell teljesíteni, mindezt pedig a cégek megfelelően és határidőn belül kötelesek igazolni a GVH felé. Hiányos teljesítés vagy elmaradt igazolás esetén a GVH Versenytanácsa akár jelentős bírságot is kiszabhat az érintett vállalkozásra.

Az eMAG Magyarország Kft.-t – egy másik ügyben – idén egyszer már megbírságolta a GVH. A magyar fogyasztók megtévesztése miatt a GVH Versenytanácsa 2026 januárjában 235 millió forint bírságot szabott ki a cégre. Így összességében az eMAG üzemeltetői már 710 millió forint bírságot kaptak a magyar versenyhatóságtól az elmúlt években a visszatérő megtévesztések és mulasztások következményeként.

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