Ilyen még nem volt: kifutott a Stadler-gyárból Magyarország új szupervonata, videóra vették az első kilométereket – megkezdődött a GYSEV-flotta tesztje

Elhagyta a Stadler lengyelországi gyárát az első GYSEV FLIRT InterCity-motorvonat, amely most folyamatos tesztelésre indul. A 11 darabos flotta 2027-től fokozatosan állhat utasforgalomba, és 2028-ra teljes egészében megújíthatja a GYSEV InterCity-szolgáltatását.

Új, korszerű InterCity-vonatok érkeznek a GYSEV hálózatára: a Stadler már útnak indította az első elkészült szerelvényt / Fotó: Karol Bojar tel 501533643 / Vitézy Dávid / Facebook

Újabb fontos mérföldkőhöz érkezett a GYSEV nagy járműpark-fejlesztése: a Stadler bejelentése szerint elhagyta a lengyelországi Siedlce gyárát az első FLIRT InterCity-motorvonat, amely most megkezdi a folyamatos tesztelési folyamatot. A gyártó közlése szerint a GYSEV számára összesen 11 ilyen villamos motorvonat készül, amelyek a tervek szerint 2027-től fokozatosan állhatnak utasforgalomba, a teljes flotta pedig 2028-ra készülhet el.

Hatalmas flottabővítés a GYSEV-nél

A fejlesztés azért is jelentős, mert Magyarországon három évtizede nem történt ilyen InterCity-járműbeszerzés. Az új szerelvények nem egyszerűen a meglévő FLIRT-ek újabb változatai: kifejezetten a hosszabb távú, InterCity-szolgáltatás igényeire készültek. A szerelvények első- és másodosztályú utasteret, légkondicionálást, alacsonypadlós kialakítást és korszerű utastájékoztatási rendszert kapnak.

A fedélzeten Wi-Fi, ülésenként USB-C töltési lehetőség és okostelefon- vagy tablettartó is rendelkezésre áll majd. A hosszabb utazások komfortját étkezőzóna szolgálja, ahol étel- és italautomaták kapnak helyet. A kerékpárosokra is gondoltak: a belső tér rugalmas kialakításának köszönhetően szezonálisan akár 18 kerékpár szállítása is megoldható.

A műszaki paraméterek sem mellékesek. Az ötrészes, kétáramnemű FLIRT InterCity-motorvonatok akár 160 kilométeres óránkénti sebességre képesek, és nemcsak Magyarországon, hanem Ausztriában is közlekedhetnek. A GYSEV tervei szerint az új járművek elsősorban a Sopron-Budapest és a Szombathely-Budapest útvonalakon erősítik majd az InterCity-szolgáltatást.

A mostani tesztelés mögött komoly előkészítő munka áll. A Stadler szolnoki üzemében készültek a motorvonatok kocsiszekrényei, amelyeket ezt követően a lengyelországi Siedlce üzemébe szállítottak végszerelésre. A tesztek több országban zajlanak, majd a magyarországi próbafutások és a szükséges hatósági engedélyek megszerzése után kezdődhet meg a tényleges utasforgalom.