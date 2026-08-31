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Stadler
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GYSEV Zrt.

Ilyen még nem volt: kifutott a Stadler-gyárból Magyarország új szupervonata, videóra vették az első kilométereket – megkezdődött a GYSEV-flotta tesztje

A Stadler szerint mind a 11 új szerelvény 2028-ig megérkezhet a magyar vasútra. Így már nemcsak a gyártócsarnokban létezik a GYSEV új InterCity-flottája: megkezdődhet az első motorvonat tesztelése.
VG
2026.08.31., 19:51
Fotó: Vitézy Dávid / Facebook

Elhagyta a Stadler lengyelországi gyárát az első GYSEV FLIRT InterCity-motorvonat, amely most folyamatos tesztelésre indul. A 11 darabos flotta 2027-től fokozatosan állhat utasforgalomba, és 2028-ra teljes egészében megújíthatja a GYSEV InterCity-szolgáltatását.

GYSEV, Stadler
Új, korszerű InterCity-vonatok érkeznek a GYSEV hálózatára: a Stadler már útnak indította az első elkészült szerelvényt / Fotó: Karol Bojar tel   501533643 / Vitézy Dávid / Facebook

Újabb fontos mérföldkőhöz érkezett a GYSEV nagy járműpark-fejlesztése: a Stadler bejelentése szerint elhagyta a lengyelországi Siedlce gyárát az első FLIRT InterCity-motorvonat, amely most megkezdi a folyamatos tesztelési folyamatot. A gyártó közlése szerint a GYSEV számára összesen 11 ilyen villamos motorvonat készül, amelyek a tervek szerint 2027-től fokozatosan állhatnak utasforgalomba, a teljes flotta pedig 2028-ra készülhet el.

Hatalmas flottabővítés a GYSEV-nél

A fejlesztés azért is jelentős, mert Magyarországon három évtizede nem történt ilyen InterCity-járműbeszerzés. Az új szerelvények nem egyszerűen a meglévő FLIRT-ek újabb változatai: kifejezetten a hosszabb távú, InterCity-szolgáltatás igényeire készültek. A szerelvények első- és másodosztályú utasteret, légkondicionálást, alacsonypadlós kialakítást és korszerű utastájékoztatási rendszert kapnak.

A fedélzeten Wi-Fi, ülésenként USB-C töltési lehetőség és okostelefon- vagy tablettartó is rendelkezésre áll majd. A hosszabb utazások komfortját étkezőzóna szolgálja, ahol étel- és italautomaták kapnak helyet. A kerékpárosokra is gondoltak: a belső tér rugalmas kialakításának köszönhetően szezonálisan akár 18 kerékpár szállítása is megoldható.

A műszaki paraméterek sem mellékesek. Az ötrészes, kétáramnemű FLIRT InterCity-motorvonatok akár 160 kilométeres óránkénti sebességre képesek, és nemcsak Magyarországon, hanem Ausztriában is közlekedhetnek. A GYSEV tervei szerint az új járművek elsősorban a Sopron-Budapest és a Szombathely-Budapest útvonalakon erősítik majd az InterCity-szolgáltatást.

A mostani tesztelés mögött komoly előkészítő munka áll. A Stadler szolnoki üzemében készültek a motorvonatok kocsiszekrényei, amelyeket ezt követően a lengyelországi Siedlce üzemébe szállítottak végszerelésre. A tesztek több országban zajlanak, majd a magyarországi próbafutások és a szükséges hatósági engedélyek megszerzése után kezdődhet meg a tényleges utasforgalom.

A beruházás nem áll meg a járművek beszerzésénél. A GYSEV egy új karbantartóközpontot is kialakít Szombathelyen, amelyet kifejezetten a több mint százméteres új motorvonatok kiszolgálására terveznek. A mintegy 5300 négyzetméteres műhelycsarnok mellett több mint 3500 folyóméter új, felsővezetékkel ellátott vágány épülhet ki. A létesítményben háromvágányos karbantartó- és javítócsarnok, valamint külön mosócsarnok is helyet kap.

A fejlesztés tehát nem pusztán 11 új vonatról szól. A cél egy olyan komplett infrastruktúra kialakítása, amely hosszú távon is képes kiszolgálni a modernebb, gyorsabb és komfortosabb InterCity-közlekedést. 

A szombathelyi bázis egyszerre legalább három, egyenként 106 méter hosszú villamos motorvonat fogadására lesz alkalmas.

Ráadásul a GYSEV járműparkjának bővítése könnyen csak a kezdet lehet. Az Európai Unióval létrejött finanszírozási megállapodás nyomán Magyarország előtt további legalább 35 InterCity-motorvonat beszerzésének lehetősége is megnyílhat. Ezek között már emeletes szerelvények is szerepelhetnek, amelyek a Budapest-Debrecen-Nyíregyháza-Miskolc, a Budapest-Szeged és a Budapest-Pécs útvonalakon jelenhetnek meg.

A GYSEV új InterCity-flottája így egyszerre jelent járműcserét és a vasúti infrastruktúra fejlesztését. Ha a tesztelési és engedélyezési folyamat a tervek szerint halad, 2027-től egyre több új FLIRT InterCity jelenhet meg a magyar síneken, 2028-ra pedig mind a 11 szerelvény bekapcsolódhat az utasforgalomba.

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Nemcsak új vonatok érkeznek, hanem teljesen új infrastruktúra is épül hozzájuk. A GYSEV most újabb lépést tett afelé, hogy modern InterCity-motorvonatok álljanak forgalomba a Budapest felé vezető fővonalakon.

 

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