Ez már sok: egyenesen megkérdezték Magyar Pétert a bledi fórumon, kiadja-e Magyarország Hernádi Zsoltot a horvátoknak – sejtelmes választ adott a kormányfő

Magyar Péter szerint Magyarország és Horvátország készen állhat arra, hogy új fejezetet nyisson az INA és a Mol több mint egy évtizedes konfliktusában. A magyar miniszterelnököt ugyanakkor arról is megkérdezték, kész-e Budapest kiadni a Mol elnök-vezérigazgatóját, Hernádi Zsoltot, de erre nem adott egyenes választ.

Közvetlenül Hernádi Zsolt kiadatásáról kérdezték Magyar Pétert, ám a miniszterelnök diplomatikus választ adott / Fotó: AFP

Új szakasz kezdődhet a Magyarország és Horvátország közötti, több mint egy évtizede húzódó INA-vitában. Magyar Péter a bledi stratégiai fórumon közölte:

röviden egyeztetett Andrej Plenkovic horvát miniszterelnökkel, és megállapodtak abban, hogy a két ország külügyi és gazdasági tárcái megkezdik az egyeztetéseket az INA és a Mol kapcsolatáról.

A magyar miniszterelnök szerint Budapest készen áll a tárgyalásokra, még akkor is, ha mindkét fél a saját nemzeti érdekeit kívánja érvényesíteni.

„Készen állunk a tárgyalásokra. Természetesen mindenki a saját nemzeti érdekeit fogja védeni, de ez normális. Mindannyian értjük azonban, hogy lehetőség nyílik egy új fejezetre a két ország között” – fogalmazott Magyar Péter.

Hernádi Zsolt kiadatásáról kérdezték

A helyzetet különösen érzékennyé teszi, hogy Magyar Pétert közvetlenül arról is megkérdezték, hogy kész-e Magyarország kiadni Horvátországnak Hernádi Zsoltot, a Mol elnök-vezérigazgatóját, akivel kapcsolatban európai elfogatóparancs ügye is felmerült. A miniszterelnök erre nem adott egyértelmű igen vagy nem választ. Ehelyett ismét arra utalt, hogy a magyar-horvát kapcsolatokban új korszak kezdődhet.

„Már megválaszoltam a kérdést azzal, hogy lehetőség van új fejezetet nyitni Horvátország és Magyarország között. Mindkét országnak megvannak a saját kötelezettségei, amelyeket rendeznie kell. Ez a válaszom” – mondta.

A nyilatkozat alapján tehát egyelőre nem világos, hogy a magyar kormány változtatna-e a korábbi állásponton Hernádi Zsolt ügyében, ugyanakkor az egyértelmű, hogy az INA-konfliktus rendezése ismét a két ország legmagasabb politikai szintjére került.

Andrej Plenkovic szerint az INA és a Mol közötti rendezetlen viszony régóta visszahúzza a magyar-horvát kapcsolatokat.

A horvát miniszterelnök úgy vélte, a két ország együttműködésének jóval magasabb szinten kellene állnia, tekintettel a gazdasági kapcsolatokra, a turizmusra, a nemzeti kisebbségek helyzetére és az energetikai összeköttetésekre.