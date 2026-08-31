Deviza
EUR/HUF365,1 -0,04% USD/HUF314,37 -0,22% GBP/HUF425,89 -0,17% CHF/HUF388,95 -0,16% PLN/HUF84,34 +0,3% RON/HUF69,42 -0,01% CZK/HUF15,12 -0,09% EUR/HUF365,1 -0,04% USD/HUF314,37 -0,22% GBP/HUF425,89 -0,17% CHF/HUF388,95 -0,16% PLN/HUF84,34 +0,3% RON/HUF69,42 -0,01% CZK/HUF15,12 -0,09%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX149 161,68 -1% MTELEKOM2 530 +1,04% MOL5 055 +0,1% OTP45 240 -1,65% RICHTER13 130 -1,8% OPUS319,5 -0,31% ANY6 650 +0,45% AUTOWALLIS134 -0,74% WABERERS4 500 -0,22% BUMIX9 539,95 -0,29% CETOP5 002,27 -0,58% CETOP NTR3 215,01 -0,57% BUX149 161,68 -1% MTELEKOM2 530 +1,04% MOL5 055 +0,1% OTP45 240 -1,65% RICHTER13 130 -1,8% OPUS319,5 -0,31% ANY6 650 +0,45% AUTOWALLIS134 -0,74% WABERERS4 500 -0,22% BUMIX9 539,95 -0,29% CETOP5 002,27 -0,58% CETOP NTR3 215,01 -0,57%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Mol
INA
Hernádi Zsolt
Magyar Péter

Ez már sok: egyenesen megkérdezték Magyar Pétert a bledi fórumon, kiadja-e Magyarország Hernádi Zsoltot a horvátoknak – sejtelmes választ adott a kormányfő

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Újraindulhatnak a magas szintű tárgyalások Magyarország és Horvátország között az INA jövőjéről. Az ügyben Magyar Péter szerint új fejezet nyílhat, miközben Hernádi Zsolt kiadatásának kérdését továbbra sem zárták le.
VG
2026.08.31, 19:01
Frissítve: 2026.08.31, 19:10

Magyar Péter szerint Magyarország és Horvátország készen állhat arra, hogy új fejezetet nyisson az INA és a Mol több mint egy évtizedes konfliktusában. A magyar miniszterelnököt ugyanakkor arról is megkérdezték, kész-e Budapest kiadni a Mol elnök-vezérigazgatóját, Hernádi Zsoltot, de erre nem adott egyenes választ.

Hernádi Zsolt, Mol
Közvetlenül Hernádi Zsolt kiadatásáról kérdezték Magyar Pétert, ám a miniszterelnök diplomatikus választ adott / Fotó: AFP

Új szakasz kezdődhet a Magyarország és Horvátország közötti, több mint egy évtizede húzódó INA-vitában. Magyar Péter a bledi stratégiai fórumon közölte: 

röviden egyeztetett Andrej Plenkovic horvát miniszterelnökkel, és megállapodtak abban, hogy a két ország külügyi és gazdasági tárcái megkezdik az egyeztetéseket az INA és a Mol kapcsolatáról.

A magyar miniszterelnök szerint Budapest készen áll a tárgyalásokra, még akkor is, ha mindkét fél a saját nemzeti érdekeit kívánja érvényesíteni.

„Készen állunk a tárgyalásokra. Természetesen mindenki a saját nemzeti érdekeit fogja védeni, de ez normális. Mindannyian értjük azonban, hogy lehetőség nyílik egy új fejezetre a két ország között” – fogalmazott Magyar Péter.

Hernádi Zsolt kiadatásáról kérdezték

A helyzetet különösen érzékennyé teszi, hogy Magyar Pétert közvetlenül arról is megkérdezték, hogy kész-e Magyarország kiadni Horvátországnak Hernádi Zsoltot, a Mol elnök-vezérigazgatóját, akivel kapcsolatban európai elfogatóparancs ügye is felmerült. A miniszterelnök erre nem adott egyértelmű igen vagy nem választ. Ehelyett ismét arra utalt, hogy a magyar-horvát kapcsolatokban új korszak kezdődhet.

„Már megválaszoltam a kérdést azzal, hogy lehetőség van új fejezetet nyitni Horvátország és Magyarország között. Mindkét országnak megvannak a saját kötelezettségei, amelyeket rendeznie kell. Ez a válaszom” – mondta.

A nyilatkozat alapján tehát egyelőre nem világos, hogy a magyar kormány változtatna-e a korábbi állásponton Hernádi Zsolt ügyében, ugyanakkor az egyértelmű, hogy az INA-konfliktus rendezése ismét a két ország legmagasabb politikai szintjére került.

Andrej Plenkovic szerint az INA és a Mol közötti rendezetlen viszony régóta visszahúzza a magyar-horvát kapcsolatokat. 

A horvát miniszterelnök úgy vélte, a két ország együttműködésének jóval magasabb szinten kellene állnia, tekintettel a gazdasági kapcsolatokra, a turizmusra, a nemzeti kisebbségek helyzetére és az energetikai összeköttetésekre.

A horvát kormányfő szerint most megnyílhat a lehetőség a vita lezárására, hogy a két ország ezt követően továbbléphessen.

Az INA és a Mol viszonyát évek óta választottbírósági eljárások, a vállalatirányítás körüli konfliktusok és a tulajdonosi szerkezet rendezésének kérdése terheli. Horvátországban régóta napirenden van az INA teljes visszavásárlásának lehetősége is. A most induló egyeztetésekből derülhet ki, hogy a Magyar Péter által emlegetett „új fejezet” valóban képes-e lezárni a magyar-horvát gazdasági kapcsolatok egyik legmakacsabb konfliktusát.

Hernádi Zsolt feszülten figyel: Magyar Péter rendkívüli nyilatkozatott tett a Molról és az INA-ról – Orbán Anita Kapitány Istvánnal vizsgálja a magyar és a horvát olajóriást

Magyar Péter miniszterelnök megbeszélést tartott a Bledi Stratégiai Fórumon Andrej Plenkovic horvát kormányfővel, a találkozó után a magyar miniszterelnök azt nyilatkozta, hogy kész új fejezetet nyitni Horvátországgal a Mol és az INA ügyében. Arra viszont nem adott egyértelmű választ, hogy ez hogyan érinti Hernádi Zsoltot, aki ellen továbbra is érvényben van az elfogatóparancs.

 

Világrend

Világrend
932 cikk

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu