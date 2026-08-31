Ez már sok: egyenesen megkérdezték Magyar Pétert a bledi fórumon, kiadja-e Magyarország Hernádi Zsoltot a horvátoknak – sejtelmes választ adott a kormányfő
Magyar Péter szerint Magyarország és Horvátország készen állhat arra, hogy új fejezetet nyisson az INA és a Mol több mint egy évtizedes konfliktusában. A magyar miniszterelnököt ugyanakkor arról is megkérdezték, kész-e Budapest kiadni a Mol elnök-vezérigazgatóját, Hernádi Zsoltot, de erre nem adott egyenes választ.
Új szakasz kezdődhet a Magyarország és Horvátország közötti, több mint egy évtizede húzódó INA-vitában. Magyar Péter a bledi stratégiai fórumon közölte:
röviden egyeztetett Andrej Plenkovic horvát miniszterelnökkel, és megállapodtak abban, hogy a két ország külügyi és gazdasági tárcái megkezdik az egyeztetéseket az INA és a Mol kapcsolatáról.
A magyar miniszterelnök szerint Budapest készen áll a tárgyalásokra, még akkor is, ha mindkét fél a saját nemzeti érdekeit kívánja érvényesíteni.
„Készen állunk a tárgyalásokra. Természetesen mindenki a saját nemzeti érdekeit fogja védeni, de ez normális. Mindannyian értjük azonban, hogy lehetőség nyílik egy új fejezetre a két ország között” – fogalmazott Magyar Péter.
Hernádi Zsolt kiadatásáról kérdezték
A helyzetet különösen érzékennyé teszi, hogy Magyar Pétert közvetlenül arról is megkérdezték, hogy kész-e Magyarország kiadni Horvátországnak Hernádi Zsoltot, a Mol elnök-vezérigazgatóját, akivel kapcsolatban európai elfogatóparancs ügye is felmerült. A miniszterelnök erre nem adott egyértelmű igen vagy nem választ. Ehelyett ismét arra utalt, hogy a magyar-horvát kapcsolatokban új korszak kezdődhet.
„Már megválaszoltam a kérdést azzal, hogy lehetőség van új fejezetet nyitni Horvátország és Magyarország között. Mindkét országnak megvannak a saját kötelezettségei, amelyeket rendeznie kell. Ez a válaszom” – mondta.
A nyilatkozat alapján tehát egyelőre nem világos, hogy a magyar kormány változtatna-e a korábbi állásponton Hernádi Zsolt ügyében, ugyanakkor az egyértelmű, hogy az INA-konfliktus rendezése ismét a két ország legmagasabb politikai szintjére került.
Andrej Plenkovic szerint az INA és a Mol közötti rendezetlen viszony régóta visszahúzza a magyar-horvát kapcsolatokat.
A horvát miniszterelnök úgy vélte, a két ország együttműködésének jóval magasabb szinten kellene állnia, tekintettel a gazdasági kapcsolatokra, a turizmusra, a nemzeti kisebbségek helyzetére és az energetikai összeköttetésekre.
A horvát kormányfő szerint most megnyílhat a lehetőség a vita lezárására, hogy a két ország ezt követően továbbléphessen.
Az INA és a Mol viszonyát évek óta választottbírósági eljárások, a vállalatirányítás körüli konfliktusok és a tulajdonosi szerkezet rendezésének kérdése terheli. Horvátországban régóta napirenden van az INA teljes visszavásárlásának lehetősége is. A most induló egyeztetésekből derülhet ki, hogy a Magyar Péter által emlegetett „új fejezet” valóban képes-e lezárni a magyar-horvát gazdasági kapcsolatok egyik legmakacsabb konfliktusát.
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Magyar Péter miniszterelnök megbeszélést tartott a Bledi Stratégiai Fórumon Andrej Plenkovic horvát kormányfővel, a találkozó után a magyar miniszterelnök azt nyilatkozta, hogy kész új fejezetet nyitni Horvátországgal a Mol és az INA ügyében. Arra viszont nem adott egyértelmű választ, hogy ez hogyan érinti Hernádi Zsoltot, aki ellen továbbra is érvényben van az elfogatóparancs.