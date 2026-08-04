Új híd épül Budapesten a Duna felett: egy fillért nem ad bele a kormány, se a főváros – kiderült, kik fizetik a gigantikus projektet

Mérföldkőhöz érkezett az Óbudai-szigetre tervezett gyalogoshíd előkészítése: Budapest főépítésze jóváhagyta a Speciálterv által kidolgozott koncepciót – közölte a beruházó Biggeorge Property.

Új híd épül Budapesten a Duna felett / Fotó: Biggeorge Property

A szakhatóságokkal és a közműszolgáltatókkal már egyeztetett dokumentációt a tájékoztatás szerint heteken belül benyújthatják engedélyezésre.

A 138 méter hosszú és 3,5 méter széles átkelő a Waterfront City központi teréről indulna, majd a HÉV-vonal, a rakpart és a Duna-ág felett átívelve teremtene közvetlen kapcsolatot az Óbudai-szigettel.

Az akadálymentes hidat lifttel és a kerékpárok feljuttatását segítő tolósínekkel szerelnék fel, az esti használatot pedig köz- és díszvilágítás segítené.

Az Árpád híd, a K-híd és a H-híd után ez lenne a sziget negyedik átkelője, egyben az első, amelyet kifejezetten a gyalogosok számára terveznek.

Több mint hét éve készülnek a beruházásra

A Biggeorge Property közlése szerint a vállalat már a Waterfront City projekt több mint hét évvel ezelőtti elindításakor kezdeményezte a híd megépítését. A beruházás a korábbi közigazgatási akadályok elhárulása után, a Fővárosi Közgyűlés 2025 tavaszi döntésével kapott zöld utat.

A projekt megvalósítása a Waterfront Parkhoz kapcsolódó, 2025 őszén megkötött településrendezési szerződésben már formális beruházói kötelezettségvállalásként szerepel.

A milliárdos nagyságrendű fejlesztést teljes egészében magánforrásból finanszírozzák.

Az új átkelő nemcsak a Waterfront projektek lakói, hanem a környező lakótelepek több ezer lakója számára is néhány perces sétával elérhető kapcsolatot teremthet az Óbudai-sziget parkjaival.

„A gyalogoshíd olyan, a beruházó finanszírozásában megvalósuló átkelő lesz, amely minden budapesti számára új kapcsolatot nyit az Óbudai-szigettel” – fogalmazott Bozsovics Zsolt, a Biggeorge Property Nyrt. igazgatósági tagja és a Biggeorge Homes Zrt. vezérigazgatója.

Egykori iparterületek helyén épülnek új városnegyedek

A híd Budapest egyik legjelentősebb rozsdaövezeti rehabilitációjának részeként valósulhat meg. A beruházó szerint a Waterfront City és a Waterfront Park fejlesztésének célja, hogy a korábban kihasználatlan ipari területeken, a meglévő városi infrastruktúrára építve hozzanak létre új, kompakt városnegyedeket.