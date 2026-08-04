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fejlesztés
híd
Óbudai-sziget

Új híd épül Budapesten a Duna felett: egy fillért nem ad bele a kormány, se a főváros – kiderült, kik fizetik a gigantikus projektet

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Új gyalogoshíd kötheti össze Óbudát az Óbudai-szigettel. A teljes egészében magánforrásból finanszírozott beruházás engedélyezési dokumentációját akár heteken belül benyújthatják.
VG
2026.08.04, 13:43
Frissítve: 2026.08.04, 14:25

Mérföldkőhöz érkezett az Óbudai-szigetre tervezett gyalogoshíd előkészítése: Budapest főépítésze jóváhagyta a Speciálterv által kidolgozott koncepciót – közölte a beruházó Biggeorge Property.

Új híd épül Budapesten a Duna felett Biggeorge
Új híd épül Budapesten a Duna felett / Fotó: Biggeorge Property

A szakhatóságokkal és a közműszolgáltatókkal már egyeztetett dokumentációt a tájékoztatás szerint heteken belül benyújthatják engedélyezésre.

A 138 méter hosszú és 3,5 méter széles átkelő a Waterfront City központi teréről indulna, majd a HÉV-vonal, a rakpart és a Duna-ág felett átívelve teremtene közvetlen kapcsolatot az Óbudai-szigettel.

Az akadálymentes hidat lifttel és a kerékpárok feljuttatását segítő tolósínekkel szerelnék fel, az esti használatot pedig köz- és díszvilágítás segítené. 

Az Árpád híd, a K-híd és a H-híd után ez lenne a sziget negyedik átkelője, egyben az első, amelyet kifejezetten a gyalogosok számára terveznek.

Több mint hét éve készülnek a beruházásra

A Biggeorge Property közlése szerint a vállalat már a Waterfront City projekt több mint hét évvel ezelőtti elindításakor kezdeményezte a híd megépítését. A beruházás a korábbi közigazgatási akadályok elhárulása után, a Fővárosi Közgyűlés 2025 tavaszi döntésével kapott zöld utat.

A projekt megvalósítása a Waterfront Parkhoz kapcsolódó, 2025 őszén megkötött településrendezési szerződésben már formális beruházói kötelezettségvállalásként szerepel.

A milliárdos nagyságrendű fejlesztést teljes egészében magánforrásból finanszírozzák. 

Az új átkelő nemcsak a Waterfront projektek lakói, hanem a környező lakótelepek több ezer lakója számára is néhány perces sétával elérhető kapcsolatot teremthet az Óbudai-sziget parkjaival.

„A gyalogoshíd olyan, a beruházó finanszírozásában megvalósuló átkelő lesz, amely minden budapesti számára új kapcsolatot nyit az Óbudai-szigettel” – fogalmazott Bozsovics Zsolt, a Biggeorge Property Nyrt. igazgatósági tagja és a Biggeorge Homes Zrt. vezérigazgatója.

Egykori iparterületek helyén épülnek új városnegyedek

A híd Budapest egyik legjelentősebb rozsdaövezeti rehabilitációjának részeként valósulhat meg. A beruházó szerint a Waterfront City és a Waterfront Park fejlesztésének célja, hogy a korábban kihasználatlan ipari területeken, a meglévő városi infrastruktúrára építve hozzanak létre új, kompakt városnegyedeket.

A Waterfront City megvalósítása során négy új közlekedési csomópont épült, megújulnak a környező utak és parkolók, valamint ütemezetten készül az Óbudai Promenád. A fejlesztő korábban felújította a közel tízezer négyzetméteres Kaszap István parkot is.

Biggeorge
Egykori iparterületek helyén épülnek új városnegyedek / Fotó: Biggeorge Property

A Waterfront Parkhoz kapcsolódó vállalások között gyalogos-, kerékpáros és közösségi közlekedési fejlesztések, valamint a hetvenéves közműhálózat korszerűsítése is szerepel. Több száz közparkoló létesülhet vagy újulhat meg, továbbá elkészülhet a Szentendrei utat a Filatorigát HÉV-megállóval összekötő utca.

A projektben 130 önkormányzati bérlakást is kialakítanak, amelyeket a Fővárosi Önkormányzat kedvezményes díjon bérelhet majd a fejlesztőtől. Óbuda önkormányzata emellett 1,2 milliárd forintot kap a cégtől szociális infrastruktúra fejlesztésére és bérlakások építésére.

A Waterfront City öthektáros területén korábban a BUSZESZ nagyrészt lebetonozott ipartelepe működött, ahol mindössze 14 százalékos volt a zöldfelületi arány. A beruházó ezt 50,2 százalékra, több mint 25 ezer négyzetméterre növeli.

A Waterfront Parkban egy tízezer négyzetmétert meghaladó, a közösség számára is használható belső parkot alakítanak ki. A zöldtetős épületek között autómentes, parkosított gyalogos környezet jön létre, a gépjárműforgalmat pedig a felszín alá terelik. A Waterfront City területén összesen 351, a Waterfront Parkban pedig 310 fát ültetnek. 

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