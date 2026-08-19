Kapitány István végre megpróbálta elmagyarázni, miért esett neki igazából a 4iG-nek a Tisza-kormány: a miniszter megjelölte, kinek kell megállapítani a bűnösséget – "Nem mi ítélkezünk"

Átfogó vizsgálat indul a 4iG és a magyar állam teljes kapcsolatrendszeréről - jelentette be Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A kormány több ezer milliárd forintnyi közpénz útját vizsgálja, többek között a Vodafone-vásárlás, az Antenna Hungária, a honvédelmi szerződések, a műholdprogram és a hadiipari tulajdonátruházások miatt.

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szerint a Vodafone-vásárlástól a több mint 850 milliárd forintos műholdprogramig minden jelentős ügyletet áttekintenek / Fotó: Facebook/Kapitány István hivatalos oldala

Átfogó vizsgálat indul a 4iG és a magyar állam teljes kapcsolatrendszeréről - közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A vizsgálat több minisztérium együttműködésével zajlik, és a kormány szerint sok ezer milliárd forintnyi közpénzt érint.

Kapitány István a közleményben egyetlen mondattal foglalta össze, miért tartja szükségesnek az átvilágítást:

Az állam pénzt adott egy cégnek, hogy abból a cég megvásárolja az állam vagyonát.

A kormány ennek megfelelően nem egyetlen szerződésre vagy tranzakcióra koncentrál, hanem a 4iG és az állam teljes üzleti kapcsolatát áttekinti. Vizsgálják az állami megrendeléseket, a finanszírozásokat és a garanciákat, valamint az Antenna Hungária körüli tranzakciókat és a Vodafone-vásárlás finanszírozását.

A vizsgálat egyik kiemelt eleme a Honvédelmi Minisztériummal a választás előtt mindössze hetekkel megkötött, több mint 1300 milliárd forintos keretszerződés. Emellett górcső alá kerül a több mint 850 milliárd forintos műholdprogram, valamint a hadiipari tulajdonátruházások és az ezekhez kapcsolódó állami pénzmozgások is.

A kormány tehát olyan ügyletek teljes láncolatát akarja feltárni, amelyekben állami vagyon, közpénz, finanszírozás vagy állami garancia kapcsolódott a 4iG-hez.

Kapitány István: a hatóságok már vizsgálódnak

A miniszter hangsúlyozta, hogy a kormány nem akarja előre kimondani, történt-e jogsértés. A vizsgálat feladata a dokumentumok összegyűjtése és az állami pénzek, illetve vagyon mozgásának feltárása, a bűnösség megállapítása pedig a nyomozó hatóságok, az ügyészség és a bíróság dolga.

A kormány ezért a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalhoz, a NAV-hoz, a rendőrséghez és az ügyészséghez is fordul. Ha a vizsgálatok során szabálytalanság vagy bűncselekmény gyanúja merül fel, feljelentést tesznek.