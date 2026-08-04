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miniszterelnök
Mészáros Csoport
Magyar Péter

Éles válasz érkezett Magyar Péter kijelentésére: cáfolja a miniszterelnök energiafogyasztás-csökkentésről szóló állításait a Mészáros Csoport

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A KALL Ingredients visszautasította Magyar Péter állítását, miszerint a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó vállalat nem reagált az energiafogyasztás-csökkentési felhívásra. A cég közölte: időben válaszolt a MAVIR megkeresésére.
VG
2026.08.04, 11:01
Frissítve: 2026.08.04, 11:03

Közleményben reagált a KALL Ingredients Kft. Magyar Péter miniszterelnök augusztus 3-án tett kijelentésére. A kormányfő szerint a nagyipari energiafelhasználók közül egyedül a vállalat nem válaszolt az önkéntes energiafogyasztás-csökkentésre vonatkozó megkeresésre.

KALL Ingredients Kft Mészáros Csoport
Éles válasz érkezett Magyar Péter kijelentésére: cáfolja a miniszterelnököt a Mészáros Csoport / Fotó: KALL Ingredients Kft.

A MAVIR központjából jelentkezett be a miniszterelnök, aki kedvező fejleményekről számolt be: Magyarország villamosenergia-fogyasztása jelenleg mintegy 500 megawattal marad el a szakértők által korábban várttól. 

A bejelentkezésében külön kitért a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó KALL Ingredients Kft.-re, amely állítása szerint nem válaszolt arra a felkérésre, hogy önkéntesen mérsékelje energiafelhasználását.

A KALL Ingredients ezzel szemben azt közölte, hogy a MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. augusztus 3-án érkezett felhívására rövid időn belül elküldte hivatalos válaszát.

A cég vállalta, hogy 

a kritikus időszakban az óránként lekötött kapacitásához képest közel 10 százalékkal alacsonyabb energiafelhasználással működik majd.

A KALL Ingredients szerint válaszlevele valószínűleg nem jutott el a miniszterelnökhöz, vállalásáról azonban az illetékes minisztériumnak már tudnia kellett.

A közleményben hangsúlyozták, hogy a krízishelyzet miatt a Mészáros Csoport nemcsak a KALL Ingredients esetében vezetett be fogyasztáscsökkentő intézkedéseket, hanem valamennyi vállalatánál lépéseket tett.

Az intézkedésekről többek között 

  • az Opus Titász Zrt. 
  • és a Hunguest Hotels Zrt. is külön közleményben számolt be.

A cégcsoport szerint nem minden intézkedésükről kommunikálnak nyilvánosan, a háttérben azonban intenzív munka zajlik. Mint fogalmaztak, elkötelezettek amellett, hogy az energiaválság kezeléséből ők is kivegyék a részüket.

A Mészáros Csoport közölte: korábbi beruházásaival és folyamatos fejlesztéseivel is működésének energiahatékonyabbá, fenntarthatóbbá és biztonságosabbá tételén dolgozik. A jövőben is támogatni kíván minden olyan intézkedést, amely hozzájárul Magyarország energiaellátásának stabilitásához.

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