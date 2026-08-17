Rámegy a fogyókúrás-szerek használóira az egyik legnagyobb élelmiszergyártó: az Ozempic-arc elkerülésére hozott létre csodaszert a Nestlé

A Nestlé mesterséges intelligencia és táplálkozástudomány segítségével fejleszt termékeket az Ozempichez és a Wegovyhoz hasonló fogyókúrás gyógyszerek használóinak – írta a Reuters.

Az Ozempichez hasonló fogyókúrás gyógyszerek terjedése alapjaiban formálhatja át az élelmiszerpiacot. A Nestlé azonban máris meglátta bennük az üzleti lehetőséget / Fotó: Shutterstock

A vállalat szerint

az étvágycsökkentő készítmények terjedése nemcsak veszélyt jelent az élelmiszeriparra, hanem egy teljesen új piacot is teremthet.

A GLP–1 típusú fogyókúrás gyógyszerek gyors térnyerése komoly aggodalmat okozott az élelmiszeripari vállalatok befektetőinek. A Novo Nordisk és az Eli Lilly készítményei ugyanis csökkentik az étvágyat, így hosszabb távon visszafoghatják a csomagolt élelmiszerek, édességek, rágcsálnivalók és üdítőitalok iránti keresletet.

A Nestlé azonban nem pusztán fenyegetésként tekint a folyamatra. A svájci élelmiszeripari óriás olyan termékeket fejleszt, amelyek a gyors fogyással járó táplálkozási problémák és mellékhatások kezelését segíthetik.

„Portfóliónk alapján jó helyzetben vagyunk. Ez hatalmas lehetőség a vállalatunk számára” – mondta a Reutersnek Stefan Palzer, a Nestlé technológiai igazgatója.

Izomvesztés és „Ozempic-arc”

A GLP–1 gyógyszerek közé tartozik többek között az Eli Lilly Mounjaro és Zepbound, valamint a Novo Nordisk Wegovy és Ozempic nevű készítménye. A Boston Consulting Group becslése szerint az Egyesült Államokban

jelenleg mintegy 16 millió ember használ ilyen gyógyszereket, számuk pedig az évtized végéig jelentősen emelkedhet.

A készítményekkel elérhető gyors testsúlycsökkenés ugyanakkor nem kizárólag zsírból történik. A fogyás során a páciensek izomtömeget is veszíthetnek, miközben a bőr, a haj és a körmök állapota szintén romolhat. Az arc zsírszövetének gyors csökkenésével járó beesett, idősebbnek ható megjelenést a köznyelv már „Ozempic-arcként” emlegeti.

A Nestlé kutatói ezért olyan tápanyag-összetételeket vizsgálnak, amelyek támogathatják az izmok megőrzését, a megfelelő folyadékbevitelt és a szervezet tápanyagellátását.

A vállalat a Vital Proteins márka egyes termékeit kollagénnel egészítette ki, elsősorban a bőr, a haj és a köröm egészségének támogatására. Palzer szerint a Nestlé két olyan mikrotápanyag kombinációját is kidolgozta és ipari felhasználásra alkalmassá tette, amely a fehérjebevitel mellett elősegítheti az izomszövet regenerációját.