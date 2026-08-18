Egykor legnagyobb piaca volt, most teljesen hátat fordít Kínának az európai techóriás: bezárja a telephelyeit, ezreket tesz ki az utcára
A Nokia az év végéig szinte valamennyi kínai szárazföldi telephelyét bezárhatja, és a dolgozók jelentős részétől is megválhat. A Nokia kínai üzlete az elmúlt években folyamatosan zsugorodott, miközben a hazai technológiai vállalatok, köztük a Huawei és a ZTE egyre nagyobb teret nyertek.
A Nokia az év végéig szinte valamennyi szárazföldi kínai telephelyét bezárhatja, és a helyi munkavállalók jelentős részét is elbocsáthatja - értesült több, a vállalat működését ismerő forrás. A finn távközlési óriás a kínai piacról való fokozatos kivonulását az elmúlt években már megkezdte, most azonban a folyamat felgyorsulhat.
A tervek szerint a leépítéseket több hullámban hajtják végre a mobilhálózati és hálózati infrastruktúrával foglalkozó üzletágakban.
A legnagyobb változások az év végéig történhetnek meg, miközben a kínai működésből várhatóan csak az értékesítés utáni szolgáltatások maradnak.
A Nokia 2025 végén mintegy 7200 embert foglalkoztatott Kínában, Hongkongban és Tajvanon. A vállalatnak többek között Pekingben, Sanghajban, Hangcsouban, Csengtuban és Csingtaóban voltak telephelyei. A hangcsoui kutatás-fejlesztési központ bezárását már korábban bejelentették, ami mintegy 1600 munkahelyet érinthet.
A vállalat nem erősítette meg, hogy az összes kínai telephelyét bezárná, ugyanakkor a South China Morning Post kérdésére válaszolva közölte: kínai üzlete az elmúlt években folyamatosan csökkent, ezért működését ehhez a helyzethez igazítja.
A visszaesés számokban is látványos. A Nokia kínai bevétele a 2019-es 1,84 milliárd euróról tavaly 913 millió euróra csökkent, miközben Kína részesedése a teljes árbevételből 7,9 százalékról 4,6 százalékra esett.
A Nokia a Huawei és a ZTE árnyékában találta magát
A Nokia 1985-ben jelent meg Kínában, és az 1990-es évek hálózatépítési boomjában még meghatározó szereplő volt. A vállalat mobiltelefonjai is rendkívül népszerűek voltak, a kínai bevétel 2010-ben 7,62 milliárd eurón tetőzött.
A helyzet azonban alapvetően megváltozott. A Nokia mobiltelefonos üzletágának Microsoftnak történő eladása után a hálózati berendezések maradtak a kínai jelenlét középpontjában, de az 5G-hálózatok kiépítésében már egyre inkább a hazai vállalatok kerültek előtérbe. A Huawei és a ZTE mellett az állami intézmények és vállalatok is egyre gyakrabban részesítették előnyben a kínai technológiát.
A Nokia tavaly teljes egészében átvette a Nokia Shanghai Bell tulajdonjogát, és a kínai üzletág globális működésbe történő integrációját is felgyorsította. A folyamat 2026 végéig mintegy 350 millió euró integrációs költséggel járhat, miközben a vállalat mintegy 200 millió eurós megtakarítást vár.
A Nokia ezzel egyre hosszabb külföldi vállalati sorhoz csatlakozik: az IBM, a Microsoft és az Amazon is jelentősen visszavágta kínai jelenlétét az elmúlt években. A kínai piac a külföldi technológiai cégek számára egyre nehezebb tereppé vált a hazai versenytársak erősödése, a gyengébb üzleti megtérülés és a geopolitikai feszültségek miatt.
Visszatér az egyik legmegosztóbb mobiltelefon? Egyre többen menekülnek az okostelefonoktól, új erőre kapnak a régi kedvencek
Évek óta arról szól a mobilpiac, hogy a gyártók egyre nagyobb kijelzőket, több mesterséges intelligenciát és még drágább csúcstelefonokat próbálnak eladni. Közben azonban váratlan trend kezdett kibontakozni: a blackberryszerű mobilok, a nyomógombos Nokia telefonok és a kinyitható készülékek újra népszerűvé váltak. Egyre többen érzik úgy, hogy elegük lett a nonstop értesítésekből, a végtelen görgetésből és abból, hogy az okostelefonok gyakorlatilag teljesen átvették az irányítást a mindennapjaik felett.