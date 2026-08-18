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Egykor legnagyobb piaca volt, most teljesen hátat fordít Kínának az európai techóriás: bezárja a telephelyeit, ezreket tesz ki az utcára

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A vállalat kínai bevétele néhány év alatt a felére esett. A Nokia egykor Kína legnagyobb külföldi távközlési beszállítói közé tartozott, most azonban szinte teljesen visszavonulhat az országból.
VG
2026.08.18, 18:18

A Nokia az év végéig szinte valamennyi kínai szárazföldi telephelyét bezárhatja, és a dolgozók jelentős részétől is megválhat. A Nokia kínai üzlete az elmúlt években folyamatosan zsugorodott, miközben a hazai technológiai vállalatok, köztük a Huawei és a ZTE egyre nagyobb teret nyertek.

Nokia
A Nokia egykor Kína legnagyobb külföldi távközlési beszállítói közé tartozott, most azonban szinte teljesen visszavonulhat az országból / Fotó: Roni Rekomaa

A Nokia az év végéig szinte valamennyi szárazföldi kínai telephelyét bezárhatja, és a helyi munkavállalók jelentős részét is elbocsáthatja - értesült több, a vállalat működését ismerő forrás. A finn távközlési óriás a kínai piacról való fokozatos kivonulását az elmúlt években már megkezdte, most azonban a folyamat felgyorsulhat.

A tervek szerint a leépítéseket több hullámban hajtják végre a mobilhálózati és hálózati infrastruktúrával foglalkozó üzletágakban. 

A legnagyobb változások az év végéig történhetnek meg, miközben a kínai működésből várhatóan csak az értékesítés utáni szolgáltatások maradnak.

A Nokia 2025 végén mintegy 7200 embert foglalkoztatott Kínában, Hongkongban és Tajvanon. A vállalatnak többek között Pekingben, Sanghajban, Hangcsouban, Csengtuban és Csingtaóban voltak telephelyei. A hangcsoui kutatás-fejlesztési központ bezárását már korábban bejelentették, ami mintegy 1600 munkahelyet érinthet.

A vállalat nem erősítette meg, hogy az összes kínai telephelyét bezárná, ugyanakkor a South China Morning Post kérdésére válaszolva közölte: kínai üzlete az elmúlt években folyamatosan csökkent, ezért működését ehhez a helyzethez igazítja.

A visszaesés számokban is látványos. A Nokia kínai bevétele a 2019-es 1,84 milliárd euróról tavaly 913 millió euróra csökkent, miközben Kína részesedése a teljes árbevételből 7,9 százalékról 4,6 százalékra esett.

A Nokia a Huawei és a ZTE árnyékában találta magát

A Nokia 1985-ben jelent meg Kínában, és az 1990-es évek hálózatépítési boomjában még meghatározó szereplő volt. A vállalat mobiltelefonjai is rendkívül népszerűek voltak, a kínai bevétel 2010-ben 7,62 milliárd eurón tetőzött.

A helyzet azonban alapvetően megváltozott. A Nokia mobiltelefonos üzletágának Microsoftnak történő eladása után a hálózati berendezések maradtak a kínai jelenlét középpontjában, de az 5G-hálózatok kiépítésében már egyre inkább a hazai vállalatok kerültek előtérbe. A Huawei és a ZTE mellett az állami intézmények és vállalatok is egyre gyakrabban részesítették előnyben a kínai technológiát.

A Nokia tavaly teljes egészében átvette a Nokia Shanghai Bell tulajdonjogát, és a kínai üzletág globális működésbe történő integrációját is felgyorsította. A folyamat 2026 végéig mintegy 350 millió euró integrációs költséggel járhat, miközben a vállalat mintegy 200 millió eurós megtakarítást vár.

A Nokia ezzel egyre hosszabb külföldi vállalati sorhoz csatlakozik: az IBM, a Microsoft és az Amazon is jelentősen visszavágta kínai jelenlétét az elmúlt években. A kínai piac a külföldi technológiai cégek számára egyre nehezebb tereppé vált a hazai versenytársak erősödése, a gyengébb üzleti megtérülés és a geopolitikai feszültségek miatt.

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